Turkova nehoda rozdělila Čechy. Jaká jsou ale fakta?

Dopravní nehoda motoristického poslance Filipa Turka rozdělila Čechy. Sám poslanec tvrdí, že při řízení neudělal chybu. Zpochybňuje také dopravní značení na místě, kde jeho auto smetlo sanitku. Deník Aktuálně.cz shrnuje, co je o případu dosud známo.
„K průběhu nehody se nebudu vyjadřovat do momentu vyšetřování policie, v případě žádosti soudu o vydání bych se samozřejmě nechal vydat a imunitu bych nevyužil,“ uvedl minulý týden poslanec za Motoristy a nyní už bývalý vládní zmocněnec Filip Turek.
Řeč je o nehodě, která se minulé pondělí odehrála na křižovatce v centru Prahy u náměstí I. P. Pavlova.
Turek se tehdy v Mercedesu třídy G střetl s vozem pro rychlou přepravu zdravotnického materiálu, které při průjezdu křižovatkou Ječné a Sokolské ulice houkalo. Poslancovo auto přesto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část nemocničního vozu.
Policie nehodu vyšetřuje, zatím ale nikoho neobvinila. Jak nyní uvedla pro Aktuálně.cz, v současnosti žádné nové informace ke zveřejnění nemá. Okolo nehody tak dosud panují nejasnosti, některá fakta jsou však jistá.
Nehoda také rozdělila Čechy. Sám Turek na svých sociálních sítích argumentuje například tím, že dopravní situace je na místě nepřehledná a značení nejasné. A má i své zastánce.
Nepřehledná křižovatka
„Za mě by to bylo fér to dát 50 na 50, jak Fabie, tak Filip nesou svůj díl viny. Ta křižovatka je na houby a už sem tam taky muchlal plechy, jezdím tam denně,“ uvedl v komentářích k Turkově příspěvku jeden z nich. Další uživatelé na sociálních sítích ale například upozorňují, jaké je na místě značení, a vina za nehodu tak podle nich leží na motoristickém poslanci.
Jisté je například to, že policie řidiče podrobila zkoušce na alkohol s negativním výsledkem. Na přítomnost drog Turka netestovali. „Test na přítomnost omamných látek nepodstoupil, neboť policisté nenabyli dojmu, že by byl podobnou látkou omámen. Jde o běžný postup,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Jisté je taktéž, jaká dopravní situace v době nehody na místě panovala. V Sokolské ulici ve směru z centra na Nuselský most v té době platilo dopravní omezení. Kvůli pracím na silnici byl před křižovatkou uzavřen druhý pruh zleva a pruh, kterým se běžně odbočuje vlevo do Rumunské ulice, byl dočasně vyznačen jako odbočovací už před náměstím. Pro řidiče je tak provoz v místě o něco komplikovanější než obvykle.
Jak vyplývá z kamerových záznamů, právě do v tomto odbočovacím pruhu jel na zelenou Filip Turek. Do křižovatky ale pokračoval rovně. Jak upozornil server iRozhlas, odbočovací pruh, kterým Turek jel, je vyznačený žlutým, vodorovným značením, které je podle dopravních předpisů nadřazené běžnému bílému.
Situace je nejednoznačná
„Dále je v místě před zahájením změny v jízdních pruzích ještě dočasné svislé dopravní značení, které je rovněž nadřazeno trvalému značení,“ uvedla pro server ředitelka divize vnitřní správy Pražské vodohospodářské společnosti Hana Kletečková. Právě vodohospodáři totiž v ulici prováděli opravy.
Podle některých uživatelů sociálních sítí ale situace na místě není tak jednoznačná. „Jsou tam pravděpodobně jen žluté odbočovací šipky na vozovce, ale to nehraje roli. Šipky na vozovce jsou ze zákona jen doplňkové, a svislé značky mají vždy přednost před vodorovnými. Jediná svislá značka na videu je ta na pravém okraji ulice – a ta jasně ukazuje levý pruh jako průběžný s možností odbočení,“ tvrdí například jeden z nich.
Turek se v křižovatce srazil s řidičem nemocniční Fabie. Ten do křižovatky vjížděl po tramvajovém pásu z levé strany. Podle policie i svědků měl zapnuté výstražné majáky a sirénu. Sanitka se po nárazu převrátila a jen o několik metrů minula přítomné chodce.
„Je to jednoduché, jel jsem na zelenou a bohužel jsem se střetl s autem, které jelo shora. Tím, že mám větší auto, tak se to menší převrátilo,“ řekl krátce po nehodě sám Turek.
Řidič sanitky utrpěl zranění
Řidič sanitky měl z nehody vyjít se zraněním. Záchranáři krátce po neštěstí informovali, že na místě ošetřili asi šedesátiletého muže, který měl mnohočetná poranění, včetně středně těžkého poranění hlavy, a byl transportován do traumacentra. Fakultní nemocnice Motol a Homolka minulý týden potvrdily, že muž je prozatím v pracovní neschopnosti.
Co se týče dopravní situace na místě, Turek tvrdí, že se o odbočovací pruh nejednalo. „Vše jsou jednoduše dohledatelná fakta – včetně toho, že se nejednalo o ‚odbočovák‘. A i kdyby ano, odbočoval bych až za kolejištěm a strhnutím doprava jsem řidiči ‚sanitky‘ zachránil život,“ uvedl Turek. Přesto až do závěru vyšetřování nehody dal k dispozici svou funkci vládního zmocněnce. Žádných jednání na ministerstvu životního prostředí se nyní dočasně neúčastní.