Kvůli kalamitě nesmí turisté do vojenských lesů a části šumavského parku na jihu Čech

před 46 minutami

Po sobotních bouřkách je pro turisty uzavřena další část Šumavy. Vojenský lesní úřad vyhlásil zákaz vstupu do lesů na několika místech v okolí Horní Plané na Českokrumlovsku. Týká se to hlavně lokalit Pěkná, Arnoštov, Uhlíkov, Jablonec, Maňávka, Nová Pec a Zvonková. Lesy jsou nepřístupné kvůli pádu stromů po bouřkách a silném větru. "Omezení je vzhledem k situaci nezbytné, byť bohužel přichází ve vrcholící turistické sezoně. S ohledem na rozsah škod v těchto lokalitách stále hrozí značné riziko úrazu vlivem pádů větví a stromů," řekl ředitel vojenské lesní správy Josef Vojáček. Týž den vydal prachatický městský úřad zákaz vstupu do některých částí lesů šumavského národní parku.

