Turek zůstal mimo kandidátku. Ale jen to Motoristy nejspíš nepohřbilo

Motoristé chtěli v Praze, Brně i Ostravě uspět, nakonec ale slavili jen v jednom z těchto měst. V hlavním městě jim nepomohla ani symbolická účast ministrů Petra Macinky a Borise Šťastného. Filip Turek, čestný prezident strany a jedna z nejvýraznějších tváří, jakkoliv kontroverzní, přitom do voleb tentokrát nešel. Mohlo to straně ve výsledku uškodit?
Motoristé si před volbami stanovili za cíl prosadit se především ve třech největších městech. V Praze ale získali jen 2,94 procenta hlasů, v Brně 2,71 procenta. Ani v jednom z těchto dvou případů tak nepřekročili pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do zastupitelstva.
„Dobyli“ tak jen Ostravu – s 9,09 procenta hlasů a pěti mandáty.
Strana navíc ztrácí podporu i na celostátní úrovni. Podle říjnového volebního modelu agentury STEM by získali jen 4,6 procenta hlasů, což je jejich dosud nejhorší výsledek od loňských sněmovních voleb.
Pro stranu, která se po loňských sněmovních volbách dostala do vlády, je to určité vystřízlivění. Do pražské kampaně přitom zapojila i své nejviditelnější představitele. Macinka a Šťastný kandidovali, ač prý symbolicky, do zastupitelstev. Na kandidátce se objevila také poslankyně Gabriela Sedláčková.
Filip Turek na ní ovšem chyběl. Přesto se snažil pražské kandidátce pomoci alespoň prostřednictvím videí s její lídryní Klárou Sovovou. Ta zaujala mimo jiné spotem, v němž Turek s lízátkem v puse pronesl, že by ji chtěl „svléknout“.
Následně vysvětlil, že chce představit její profesní minulost. Provokativní marketing přitáhl pozornost, volební úspěch ale očividně nepřinesl.
Sám Turek považuje podobnou prezentaci za důležitou součást budoucích kampaní. Na dotaz, zda by Motoristé mohli více využívat sociální sítě podobně jako jihomoravský hejtman Jan Grolich se svým music videem, odpověděl stroze.
„Určitě to je budoucnost politického marketingu, ale vždy za tím musí stát dobrý produkt a osobnost. Lidé v politice volí především osobnosti, nikoli strany a značky, proto je osobnostní prezentace na sociálních sítích logickou evolucí kampaní,“ řekl Aktuálně.cz
Má své podporovatele
Při svém sobotním příchodu do volebního štábu nechtěl Turek vůbec předjímat, jak Motoristé dopadnou. „Já nevím, jaké jsou výsledky. A nemám vůbec odhad, protože to jsou asi v podstatě první volby Motoristů, kterých jsem se neúčastnil,“ řekl po příjezdu novinářům.
Na otázku, zda jeho absence mohla ovlivnit výsledek, odpověděl, že kampaň zblízka nesledoval. „Já tím, že jsem v té kampani fyzicky nebyl vlastně ani jednou, tak ani nemám představu, jak ta kampaň byla rozsáhlá,“ uvedl.
Přitom v minulosti prokázal, že dokáže přitáhnout značnou pozornost voličů. V evropských volbách v roce 2024 získal přes 152 tisíc preferenčních hlasů. O rok později ve sněmovních volbách obdržel ve Středočeském kraji přes 20 tisíc kroužků.
Jeho osobní podpora tak představuje pro Motoristy, i přes různé kontroverze a kauzy, významný kapitál. Zda by ale dokázal přenést úspěch i do komunálních voleb, zůstává nezodpovězenou otázkou. Turek už v květnu oznámil, že na pražského primátora kandidovat nebude.
Macinka: Kandidovat nechtěl
Předseda Motoristů Petr Macinka na otázku Aktuálně.cz, zda nebyla chyba, že strana Filipa Turka do komunálních voleb nenasadila, připomněl, že čestný prezident Motoristů sám kandidovat nechtěl. „Ale v posledních týdnech nám samozřejmě pomáhal v kampani. Bylo to vidět. Myslím, že jeho videa jsou vtipná,“ řekl.
Zda by Turkova kandidatura výsledek změnila, ale odhadovat nechtěl. Připustil však, že výsledek v Praze úspěchem není a že strana musí vyhodnotit, co se nepovedlo. „Tu Prahu se Motoristé musí ještě naučit,“ poznamenal.
Podobně výsledek hodnotil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) v neděli v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Na otázku, zda byla šťastná volba nasadit v Praze Macinku a Šťastného, odpověděl jednoduše. „Upřímně řečeno, vlastně nevím, jestli to byla šťastná volba. Celostátní politika a parlament mají na komunální úroveň, nebojím se říct, pramalý vliv,“ uvedl.
Černouček jako malá satisfakce
Turek se po příjezdu do štábu vyjadřoval podstatně ochotněji k výsledku v Černoučku, kde Motoristé mají historicky první zvoleného zastupitele. Toho si pochvaloval s tím, že v obci volí a má bydliště prezident Petr Pavel. Proti němu čestný prezident Motoristů brojí od té doby, co ho hlava státu odmítla jmenovat ministrem.
Aktuálně.cz se Turka na výsledek v Černoučku ještě doptalo. „Je to karma a vizitka pana prezidenta v jeho nejbližším okolí,“ řekl redakci. Podle něj mohl být důvodem i prezidentův postoj ke Green Dealu.
„Myslím si, že tím možná někteří sousedi pana prezidenta dali najevo, co si myslí o jeho politice,“ uvedl pro Aktuálně.cz Turek.
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