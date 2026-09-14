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Domácí

Turek se musí omluvit ekologům za „mrtvé při povodních", rozhodl soud

ČTK
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Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek (za Motoristy) se má omluvit Hnutí Duha za svůj výrok, kterým ekologickou organizaci spojil se smrtí lidí při povodních. Rozhodl o tom nepravomocně pražský městský soud. Informaci v pondělí přinesla Česká televize. Soud vydal takzvaný rozsudek pro uznání, protože Turek se k žalobě podané hnutím nevyjádřil ve stanovené lhůtě.

Volební štáb koalice Přísaha a Motoristé
Poslanec Filip Turek (za Motoristy)Foto: Aktuálně.cz – Jakub Plíhal
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„Důvodem rozhodnutí rozsudkem pro uznání je skutečnost, že žalovaný (Turek) byl písemně vyzván, aby uplatnil svou případnou obranu proti uplatněnému nároku. K tomu mu byla stanovena lhůta 30 dnů. Žalovaný se nevyjádřil. Zákon stanoví domněnku, že v takovém případě platí, že žalovaný nárok uznává, a soud vydává rozsudek pro uznání. O těchto následcích byl žalovaný řádně poučen,“ vysvětlila mluvčí soudu.

Poslanec a čestný prezident vládních Motoristů Turek v dubnu uvedl na facebooku, že „při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady“. O lidech působících ve spolku se vyjádřil jako o parazitech, které je potřeba deratizovat.

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Omluvu má Turek podle verdiktu jednak zaslat přímo hnutí, jednak ji ponechat zveřejněnou na svém facebookovém profilu po dobu nejméně sedmi dnů. Má v ní uvést, že jeho výrok se nezakládal na pravdě a byl neoprávněným zásahem do pověsti spolku.

Hnutí Duha podalo v červnu žaloby jak na Turka, tak na ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). Turek tehdy reagoval tak, že hnutí vadí možný zásah do dotací a že pro ně má soucitné pochopení. Macinka, který Duhu označil za teroristickou organizaci, sdělil, že hnutí už neví, jak na sebe upozornit.

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Ředitelka Duhy Zuzana Lenhartová k žalobám dříve uvedla, že jejich cílem je jasně vymezit, co už je v komunikaci politiků nepřijatelné, a zabránit tomu, aby se podobný přístup stal běžnou praxí.

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Poukázala na to, že veřejné napadání a lživé obviňování občanských organizací záměrně vyhrocuje veřejnou debatu a oslabuje důvěru mezi státem a občany.

Turek na jaře z pozice místopředsedy Rady Státního fondu životního prostředí vzkázal, že má poměrně zásadní vliv na dotace a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu. Na sociálních sítích hrozil sdružení tím, že dotace, o které žádalo, nedostane.

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Desítky dalších dřívějších Turkových výroků na sociálních sítích prověřovala policie kvůli nenávistnému, rasistickému či sexistickému obsahu, věc ale v srpnu odložila kvůli promlčení.

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Poslanec se také v červenci stal účastníkem dopravní nehody, při níž se jeho vůz v centru Prahy srazil s nemocničním autem. Policie událost prověřuje pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikdo zatím nebyl obviněn. Mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová v pondělí sdělila, že ve věci nenastal žádný zveřejnitelný posun.

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