Turek platově brutálně prodělá. O to víc, pokud nebude ministrem, ale jen poslancem

Vznik nové vlády se dále komplikuje. Poté, co pravděpodobný premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš musel řešit výroky Tomia Okamury z SPD, se nyní pozornost přesouvá na Motoristy sobě. Zatímco proti Macinkovi brojí vědecká obec, Turek čelí závažnějším problémům.
Podle Deníku N čestný prezident Motoristů napsal v minulosti celou řadu nenávistných příspěvků. Měl otevřeně a opakovaně zveřejňovat rasistické, sexistické či homofobní výroky, většinu z nich už smazal. Turek se vůči obviněním z rasismu ohradil, naopak vrací úder novinářům podáním trestního oznámení.
Ve hře je hodně. Turkův fenomenální loňský úspěch v evropských volbách mu přihrál atraktivní funkci europoslance. Do sněmovního klání se podle informací Aktuálně.cz původně nechtěl moc pouštět - proč taky, když měl v Bruselu pohádkové platové podmínky a relativní klid na rozdíl od dolní parlamentní komory.
Přesto nakonec kandidoval ve volbách, stal se jednoznačným favoritem Motoristů sobě a obdržel 20 232 preferenčních hlasů. Turkovi tak během voleb zanikl mandát europoslance.
Kdyby se nyní nestal ani ministrem zahraničních věcí, čistě matematicky by se mu poslanecké křeslo na Malé Straně hrubě nevyplatilo. I to je důvod, proč Motoristé tak důrazně tlačí na to, aby byl Turek součástí nové vlády.
Pohodlný příjem českého poslance
Pro představu - plat řadového českého poslance v současnosti činí 109 500 korun hrubého. Pobírá jej však jen "menší část" z 200 zákonodárců, většina z nich zastává i nějakou další funkci, za což jejich příjem úměrně roste. Větší peníze pak pobírají místopředsedové sněmovny (208 900 korun), šéfové výborů (154 100 korun), podvýborů či klubů a jejich zástupci.
Kromě platu mají poslanci nárok na různé paušální náhrady, mezi něž patří náhrady na reprezentaci a stravné (nyní 16 300 korun měsíčně) či dopravu z místa trvalého bydliště (40 600 až 60 900 korun měsíčně).
Poslanec má k dispozici i budget na asistenty, a to do výše 55 tisíc korun. Do náhrad se počítá také příspěvek na ubytování (maximálně 20 500 korun), výdaje na administrativní práce (do 21 200 korun) a pronájem regionální kanceláře do 27 tisíc korun.
Nejvyšší plat má předseda dolní komory, a to 294 tisíc korun. Všechny zmíněné platové údaje jsou před odečtením daní a odvodů. Poslanecké náhrady se v roce 2010 začaly k nelibosti některých zákonodárců danit, poslanci tehdy ztratili také nárok na bezplatnou městskou hromadnou dopravu.
Europoslanec s pohádkovými odměnami
Jak je na tom řadový europoslanec? Výrazně lépe. Podle oficiálních stránek Evropského parlamentu a údajů z letošního jara si zákonodárce přijde na 10 927,44 hrubého v eurech, což je za současného kurzu zhruba 265 950 korun. Po odečtení daní a odvodů na pojištění přijde europoslanci na účet zhruba 207 300 korun (8517 v eurech).
Je namístě dodat, že členské státy mohou požadovat dodatečné vnitrostátní odvody. Konečný čistý příjem tak závisí na daňovém režimu země původu poslance.
Pak tu jsou královské příspěvky. Kromě platu mají europoslanci nárok na proplacení výdajů při výkonu svého mandátu. Měsíčně politikům chodí paušální částka 4950 eur, tedy téměř 120 500 korun.
Platí si tím například pronájem kanceláře v členském státě, hardware a software, kancelářské potřeby, mobilní telefony a náklady na telekomunikace a internet.
Štědré denní příspěvky "za přítomnost"
A to není vše. Europoslanci též dostávají příspěvek ve výši 350 eur - tedy přibližně 8500 korun - za každý den v Evropském parlamentu v rámci oficiální činnosti. Jde o paušální částku, která pokrývá ubytování, stravu a související výdaje. Musí se tedy napsat na prezenční listinu.
Příspěvek se nicméně snižuje na polovinu, pokud poslanec zmešká více než polovinu jmenovitých hlasování ve dny, kdy se koná hlasování na plenárním zasedání. Platí to i pro případ, že byl přítomen a podepsal prezenční listinu. U schůzí konaných v zemích mimo EU se příspěvek též snižuje na polovinu.
V neposlední řadě Evropský parlament hradí svým zákonodárcům cestovní náklady, aby se mohli účastnit parlamentních schůzí, od plenárních zasedání po jednání výborů a skupin. Tyto schůze se konají především v Bruselu a ve Štrasburku. Poslancům jsou po předložení účtenek propláceny skutečné cestovní náklady.
Peníze Turek inkasuje i z firem
A takhle by mohl výčet benefitů pokračovat. Poslanci mají dále nárok na náhradu dvou třetin svých léčebných výloh, příspěvek na konci volebního období, příspěvek na důchod či využívání služebních vozidel.
Samozřejmě nejde zdaleka jen o peníze, Turek ostatně inkasuje coby jednatel společnosti Art of Performance přes 120 tisíc korun měsíčně, obdobná částka mu chodí také z firmy Transgas, jak vyplývá jeho přiznání příjmů z loňska.
Jen to vypadá, že pokud nezíská v nové vládě žádný post, nejspíše zalituje, že se stal po náročné kampani a mediálních přestřelkách pouhým řadovým poslancem. To nebyla jeho primární ambice.