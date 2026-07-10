Turek mluvil o sankcích proti Rusku, k tajným informacím ale podle NBÚ přístup neměl

Poslanec za Motoristy a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek se neseznámil s utajovanými informacemi o chystaných sankcích Evropské unie vůči Ruské federaci, o kterých se veřejně zmiňoval letos v březnu. Server iROZHLAS.cz v pátek napsal, že to vyplývá ze sdělení Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), jenž Turka kvůli jeho výrokům prověřoval.
Turek k takovým informacím nemá přístup, nevlastní totiž potřebnou bezpečnostní prověrku NBÚ.
Na jaře v nedělním diskusním pořadu České televize hovořil Turek o 20. sankčním balíčku, který chystala EU vůči Rusku. „Jsou tam tvrdé sankce ve vztahu k Rusku, které jsou ale v utajeném režimu, takže je tady nemůžu říkat,“ uvedl. Sankce se zpravidla projednávají, vyřizují a schvalují v důvěrném režimu, k čemuž je nutné mít osvědčení NBÚ. Turek se může seznamovat jen s poznatky v nejnižším stupni vyhrazené. Takové povolení mu vydalo ministerstvo životního prostředí. Jako poslanec má přístup k utajovaným informacím, ale jen v rozsahu nezbytném pro výkon funkce.
Bezpečnostní úřad proto začal Turkovo vyjádření prověřovat. Minulý měsíc server iDNES.cz informoval, že NBÚ šetření ukončil se závěrem, že „neexistují objektivní důvody pro zahájení správního řízení pro spáchání některého z přestupků podle zákona o ochraně utajovaných informací“.
Turkovo vyjádření v České televizi se neopíralo o skutečnost, uvedl v pátek iROZHLAS.cz. „Pro posouzení dané věci není podstatné znění výroku vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal, ale skutkový stav věci. Na základě zjištěných poznatků nelze učinit závěr, že měl k utajovaným informacím týkajícím se 20. sankčního balíčku Evropské unie vůči Ruské federaci přístup,“ sdělila serveru vedoucí kanceláře ředitele NBÚ Dagmar Urbancová.
Ve funkci vládního zmocněnce má Turek podle NBÚ v této oblasti působnosti přístup k utajovaným informacím stupně vyhrazené. „Utajované informace týkající se 20. balíčku sankcí Evropské unie vůči Ruské federaci do této oblasti působnosti nespadají,“ dodala Urbancová.
ŽIVĚ Chceme zůstat v NATO, vzkázal Trump navzdory kritice. Ukrajině slíbili mnohamiliardovou pomoc
Americký prezident Donald Trump podle zdroje agentury AFP na summitu v Ankaře uvedl, že USA chtějí zůstat v NATO. Před jednáním alianci ostře kritizoval kvůli Grónsku a Íránu. Španělsku pohrozil přerušením obchodních vztahů. V deklaraci vydané po závěru nynějšího summitu NATO stojí, že členské státy obnovily svůj pevný závazek ke kolektivní obraně podle pátého článku Severoatlantické smlouvy.
ŽIVĚ Nynější a následující týden bude teplo, zbytek měsíce by mohl být chladnější
Během týdne budou teploty nejčastěji mezi 20 a 30 stupni, srážek ubyde od středy. Víkendová obloha bude převážně jasná, teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku a přeháňky budou jen ojedinělé. Ochladit by se mohlo ve druhé polovině července. Vyplývá to z předpovědi a měsíčního výhledu počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Hasiči dostali pod kontrolu požár výškové budovy ve Zlíně
Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy už nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Při požáru se nikdo nezranil, jeho příčina zatím není známá.
ŽIVĚ Izrael je připraven znovu zaútočit na Írán a „odstranit hrozbu“, uvedl ministr
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že země je připravena znovu udeřit na Írán, pokud to bude nutné. Letectvo by podle ministra udeřilo s ještě větší silou než v minulosti.
Syrské úřady odhalily pachatele útoků v Damašku, měli vazby na Islámský stát
Za bombovými útoky v Damašku v době návštěvy francouzského prezidenta Emanuela Macrona stojí členové z buňky napojené na teroristickou organizaci Islámský stát (IS). Ve čtvrtek večer to podle agentury AFP oznámily syrské úřady.