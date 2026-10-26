Turek, Macinka nebo Ševčík. Babiš vládou s nimi nasedl na tygra, který ho může zničit

Andrej Babiš nemá čas na vládnutí – namísto toho, aby svým voličům prezentoval, co jeho vláda dělá, řeší neustále kontroverze koaličních partnerů. Naposledy se tak stalo minulý týden v případě poslance Miroslava Ševčíka (SPD). „Samozřejmě, že to premiéra otravuje,“ míní experti.
„Vládou s SPD a Motoristy Andrej Babiš nasedl na tygra. A ten ho může hryznout, sežrat. V tomto permanentním riziku předseda vlády určitě je. Spolupráce v komunálních i senátních volbách navíc dokázala, že pro opozici jakákoliv spolupráce s hnutím ANO nedává smysl, protože spojování svých vlastních sil může přinášet výsledky. Babišovi tak nic jiného nezbývá.“
Tak peripetie premiéra glosuje politolog Aleš Michal. A jen pro ilustraci: zprvu premiér Andrej Babiš z pozice premiéra několik měsíců řešil kauzy Filipa Turka, následně se nechal nesmyslně Petrem Macinkou zavléct do vleklého souboje s prezidentem Petrem Pavlem.
A minulý týden pro změnu řešil nechutné výroky poslance Miroslava Ševčíka na adresu předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaelu Šebelovou.
„No, já samozřejmě s tím nesouhlasím, určitě se mi to nelíbí, hulvátství – ale nejen ve sněmovně, ale nikde jinde. A samozřejmě výroky pana Ševčíka…“ nechal se Babiš slyšet ve čtvrtek v dolní komoře.
O něco později se pokoušel Ševčíka dovléct k pultíku s tím, že se má omluvit. „Tak se omluvte dámám. Nemusíte to číst jako, to je zase kontroverze. Řekněte, že vás to mrzí…“
Možná to na někoho působí okrajová věc, zároveň lze vcelku oprávněně pracovat s tím, že to Babišovi v očích jeho voličů ubližuje. „Věřím tomu, že ho podobné výstřelky koaličních partnerů otravují. Nemá je pod kontrolou, jsou to svébytné osobnosti. Pro některé z nich je politika hra, což demonstrují svým teatrálním vystupováním. To je případ i poslance Ševčíka. A ostatně i Filipa Turka,“ míní již citovaný Michal.
A podle jeho kolegy Ladislava Cabady se Babiš a jeho hnutí dostávají do situace, kterou již delší dobu zažívá slovenský premiér Robert Fico. „V rámci koalice mu kromě politických stran sehrávají stále větší roli i jednotlivci, bez nichž by neudržel parlamentní většinu. To samozřejmě zvyšuje jejich vyděračský potenciál,“ upozorňuje expert.
Ve dvojích kleštích
Andrej Babiš je podle něj ve dvojích kleštích. „Po čtyřech letech v opozici chce za každou cenu vládnout – a to právě on, nejde tu o jeho hnutí, kdy by alternativou byl jiný politik ANO v pozici premiéra. Současně to ale nejde bez SPD a Motoristů.“ Podle Cabady je možné, že i samotný Babiš občas pochybuje v tom smyslu, zda neměl dát po volbách minimálně prostor pro jednání s jinými stranami.
„Výsledkem je,“ dodává politolog, „že mu výraznou část energie a času bere udržování vlády pohromadě a v alespoň nějakém pracovním režimu. On i jeho spolupracovníci sice místy hlásají, jak je rázný a manažerský a každého slabého ministra rychle vymění, vidíme ale, že v realitě žádná změna nepřišla a paradoxně se spekuluje spíše o výměně ministrů pracovitějších než skutečně slabých nebo zatížených různými aférami.“
A i Cabada nepochybuje, že Babiše tento model obtěžuje, otravuje a frustruje. „Nejraději by vládnul sám. Nemusel by pak řešit žádné konflikty, protože by sám sobě neoponoval. Dělba moci včetně struktury koaliční vlády je mu dlouhodobě proti mysli, již v Sobotkově vládě jako minoritní partner vlastně fungoval jako paralelní premiér. Nyní je navíc o deset let starší, i tady můžeme hledat důvody menší energičnosti.“
Podle politologa Michala by Babiš potřeboval, aby jeho partneři v koalici byli co nejméně výrazní. „Ale to mu je málokdo z nich schopen splnit. Jsem přesvědčený, že Babišův přístup je tu stejný jako Ficův na Slovensku – uzavírat ad hoc dohody, vyžadovat bezmeznou loajalitu koaličních partnerů a trestat, pokud nebude zajištěna. Energie má ale čím dál méně, je to vidět, do budoucna mu jí to bude ubírat dál a dál,“ míní také Michal.
Také politolog Otto Eibl si všímá, že Babiše drží jeho koaliční partneři nad vodou a jeho vládu aspoň v nějakém chodu. „Vlastně v oblasti praktické politiky vše – nebo většina věcí – běží očividně dobře. Tedy v tom smyslu, že mu nikdo neklade odpor v důležitých otázkách. Voliči ale vystavují vysvědčení i za výsledný dojem a tady vláda jednoznačně ztrácí.“
Eibl v této souvislosti hovoří také o tom, že Babiš může přistoupit k nějakým změnám ve složení kabinetu. Třeba i kvůli jejich chování a spolupráci s trolly a extremisty všeho druhu. „A byť zatím – na národní úrovni – žádné velké stěhování voličů vidět není, zejména teď po volbách se Babiš může cítit přece jen zraněný,“ uvažuje Eibl.
Základní scénáře
Scénářů, které mohou nastat, je pak podle něj hned několik. „Babiš se může radikalizovat, aby na sebe natáhl voliče svých koaličních partnerů; tito lidé se ale zdají být dost jiní než jeho vlastní voliči a může se stát, že netrefí tu správnou míru a odežene od sebe ty, na které toho bude už moc.“
Podle Eibla ale vcelku často platí, že cesta populistických politiků směřuje právě k jejich větší radikalizaci. „Slibují čím dál víc a nedokážou doručovat ani základní věci, co slíbili. Tudíž jsou příště ještě extrémnější, aby mobilizovali o něco jiné voliče…“ Existuje podle něj ale také jiný scénář: udržení statu quo. V takové konstelaci ale budou ve vládě trpět všichni.
A dodává: „A tudíž se budou v zákulisí přiostřovat spory. A pak je tady otázka, zda by v jistý moment některý z nich dokázal přetrhnout pouto moci. Scénář, kdy by Babiš demontoval vlastní vládu, je ale myslím nepravděpodobný – ať už by k tomu došlo přímo či nepřímo, například tlakem na radikální změnu chování některých aktérů.“
Podle Eibla v každém případě vše nasvědčuje tomu, že se Babiš chytil do vlastní pasti. „Ale spíše jde o to, že se mu snížil každodenní komfort vládnutí. A i pro něj musí být těžké – koexistovat s lidmi, jejichž chování je daleko za hranicí přijatelnosti a je ve všech ohledech buranské.“
Eibl nepochybuje, že to musí být snad i pro umírněné voliče Babiše otravné. „Vidět, jak jeden stárnoucí muž nutí k omluvě jiného, zatímco ho peskuje jak malého kluka, by prostě do vysoké politiky patřit nemělo,“ uzavírá politolog rozhovor pro Aktuálně.cz.
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