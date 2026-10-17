Turek a Vondráček stvořili měkčí "Lex Babiš". V čem spočívá pomoc premiérovi

Na plénum sněmovny se dostal klíčový zákon pro premiéra Andreje Babiše (ANO). Jde o novelu zákona o střetu zájmů, pod kterou jsou podepsáni mimo jiné poslanci Radek Vondráček (ANO) a Filip Turek (za Motoristy). Norma, která je pod palbou opozice, mimo jiné říká, že by firma člena vlády nesměla dostat dotaci nebo pobídku jen od resortu, kterému tento ministr šéfuje.
Novelu tzv. lex Babiš nahráli v tichosti v červnu do sněmovního systému vládní poslanci. A v tomto týdnu se dostala norma v prvním čtení na plénum dolní komory.
Šéf sněmovního klubu Motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný si ale nemyslí, že by se podařilo normu na aktuální schůzi prosadit. „Myslím, že se to na této schůzi nestihne. Uvidíme, zda na schůzi příští,“ uvedl pro Aktuálně.cz Šťastný.
Opozice na značkách
A vládní poslanci se musí připravit také na značný odpor opozice.
„Budeme projednání toho nesmyslu houževnatě bránit! Ten návrh ukazuje přesně na způsob vládnutí Andreje Babiše: Pokud mu nějaké zákony překážejí, tak mu je vládní poslanci změní, aby se jeho byznys vesele hýbal dál,“ uvedl v pátek šéf ODS Martin Kupka.
„Ten návrh je navíc úplně vadný a popírá základní princip právního státu ohledně střetu zájmu,“ dodal šéf občanských demokratů.
I další opoziční strany kritizují změnu lex Babiš. „My jako TOP 09 budeme samozřejmě upozorňovat na rizika pro Českou republiku, která jsou s tím spojená. Žádná dohoda na koordinovaném postupu zatím nebyla učiněna,“ napsal Aktuálně.cz předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Šéf hnutí STAN Vít Rakušan pak mluví o změkčení zákona o střetu zájmů.
„Vzhledem k tomu, že Motoristé, kteří jsou autory tohoto návrhu, chtěli původně ve vládě ‚pohlídat Babiše‘, tomuto jejich kroku vůbec nerozumím,“ uvedl pro Aktuálně.cz.
„Ministerstvo práce bude muset ve svém rozpočtu najít desítky milionů, které nedostane z Evropské unie kvůli střetu zájmů náměstkyně pana Juchelky. Další miliardy čerpají v rozporu s pravidly EU firmy samotného premiéra,“ vypočítává šéf STAN.
„To všechno jsou peníze, které pak chybí na krajské silnice nebo na sociální služby v regionech. Prostě vládní představitelé tímto způsobem v podstatě okrádají české občany a Motoristé jim to teď chtějí ještě usnadnit,“ dodal Rakušan.
Turek mluvil o paskvilu
Nyní podle zákona platí plošný zákaz poskytování dotací a veřejných zakázek firmám, které alespoň z 25 procent ovládá člen vlády. To ale chtějí předkladatelé změnit.
„S ohledem na stávající právní rámec poskytování dotací není zřejmé, z jakého titulu, jakými nástroji či jakým konkrétním způsobem by veřejný funkcionář mohl formovat či ovlivnit vůli jím neřízeného ministerstva,“ píše se v důvodové zprávě k zákonu.
Podle jednoho z předkladatelů Filipa Turka (Motoristé) český zákon o střetu zájmů nemá ve světě obdoby a prý jde o „paskvil“. „Jedná se pouze o narovnání právního prostředí. V roce 2017 vznikl zákon proti premiérovi Babišovi,“ uvedl Turek pro CNN Prima NEWS.
V čem spočívá změna lex Babiš
Současná litera zákona říká, že k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám nemají přístup společnosti, v nichž členové kabinetu drží nejméně čtvrtinový podíl.
Nově by podle novely firma člena vlády nesměla dostat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku pouze od ministerstva, v jehož čele onen člen vlády stojí.
Podobně by to bylo i u veřejných zakázek, zadavatel by také mohl takovou společnost vyloučit ze zadávacího řízení.
Novela, pod kterou jsou ještě podepsáni poslanci David Pražák (ANO) a Marie Pošarová (SPD), také pracuje s termínem skutečný majitel. Omezení v poskytování veřejných zakázek norma přesouvá ze zákona o střetu zájmů do toho o zadávání veřejných zakázek.
Úprava z pera vládních poslanců také zkracuje z deseti let na čtyři roky lhůtu, po kterou je možné vymáhat zpět neoprávněně vyplacené dotace.
Poskytovatelé nenárokových dotací by také podle předlohy museli od lidí posuzujících žádosti dostat čestné prohlášení, že ve střetu zájmů nejsou. A záměr přidělení podpor by museli zveřejnit na úřední desce kvůli podání námitek.
Členové vlády by z pozice skutečných majitelů společností také museli podávat oznámení o veřejných zakázkách, dotacích a investičních pobídkách, které tyto firmy získaly.
Omezení v přidělování zakázek, poskytování nenárokových dotací a investičních pobídek by podle novely nově dopadlo i na společnosti, jejichž skutečnými majiteli jsou krajští nebo obecní zastupitelé.
Rovněž v takovém případě by se omezení týkalo jen konkrétního kraje či obce.
Komise: Babiš může být ve střetu zájmů
Evropská komise ovšem dospěla k závěru, že se premiér Babiš nachází v potenciální situaci střetu zájmů v souvislosti se správou kohezních a zemědělských fondů.
„Komise se domnívá, že svěřenský fond zřízený panem Babišem tuto situaci dostatečně nezmírňuje,“ citovala v pátek agentura ČTK z prohlášení Evropské komise. Zopakovala tak své zářijové prohlášení.
Babiš ovšem tvrzení o střetu zájmů o den dříve opětovně odmítl. „Nemluví o tom nikdo, mluvíte jenom vy, česká média. Já žádný střet zájmů nemám, už jsem to řekl stokrát, je to nesmysl,“ řekl v Bruselu na dotaz ČTK.
Premiér v únoru s cílem vyřešit střet zájmů vložil Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale dříve uvedla, že toto řešení nepovažuje za dostatečné. Jako jeden z důvodů uvádí, že potenciální příjemci fondu jsou Babišovy děti.
„Jak vyžaduje právo unie, český premiér nesmí přijmout žádné opatření, které by mohlo vést ke střetu jeho vlastních zájmů se zájmy unie. České orgány musí přijmout vhodná opatření, aby zabránily vzniku střetu zájmů při výkonu funkcí, za něž nesou odpovědnost, a řešily situace, které mohou být objektivně vnímány jako střet zájmů,“ stojí v prohlášení unijní exekutivy.
Komise také uvedla, že situaci nadále posuzuje a vyměňuje si dopisy s českými úřady, i ohledně dalšího vhodného postupu.
Evropská komise už v září kvůli potenciálnímu Babišově střetu zájmů na půl roku přerušila lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu.
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