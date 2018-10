Turecký podnikatel si za pokus o vraždu ze žárlivosti odpyká 12 let, potvrdil soud

Nejvyšší soud potvrdil dvanáctiletý trest vězení tureckému podnikateli Mehmetu Ölmezovi. V Krnově na Bruntálsku se pokusil o vraždu egyptského obchodníka. Motivem byla žárlivost. Nejvyšší soud rozhodl neveřejně. O výsledku řekl Jiří Barč, mluvčí Krajského soudu v Ostravě, který případ řešil jako první instance.

Brno - Krajský soud původně poslal Ölmeze na deset let do vězení. Vrchní soud v Olomouci ale trest zvýšil o dva roky. Nenašel důvody k mimořádnému snížení pod sazbu, která činí 12 až 20 let vězení.

Ölmez napadl svého známého, kterému pronajal bistro, předloni v listopadu. Podle rozsudku byla motivem vraždy žárlivost a pocit ponížení.

Na soka v lásce si počkal právě v prodejně kebabu v Krnově. Vstoupil do něj zadním vchodem, vyzbrojen nožem a dřevěným hranolem. Egypťana napadl nejdříve dřevem a pak jej během následující potyčky několikrát zranil nožem. Celkem mu způsobil osm bodných či řezných ran. Napadený utrpěl těžká poranění a zachránil jej rychlý zásah zdravotníků.

Obžalovaný se k útoku přiznal. Popřel jen to, že by chtěl zabíjet. Tvrdil, že známého plánoval jen zbít a vyhodit z podniku. Této verzi ale soudy neuvěřily. Po odmítnutí dovolání zbyla Turkovi jako poslední mimořádný opravný prostředek ještě ústavní stížnost.