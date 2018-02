Turecký podnikatel se ze žárlivosti pokusil zabít Egypťana. Soud útočníkovi zvýšil trest na 12 let

před 3 hodinami

Šestačtyřicetiletý turecký podnikatel Ölmez napadl svého známého předloni v listopadu v Krnově na Bruntálsku.

Olomouc - Olomoucký vrchní soud zvýšil o dva roky na 12 let trest tureckému podnikateli Mehmetu Ölmezovi za pokus vraždy v Krnově na Bruntálsku. Podle rozsudku se pokusil zabít ze žárlivosti egyptského obchodníka, který údajně svedl jeho manželku. Podle odvolacího soudu zde není důvod pro mimořádné snížení trestu pod dolní hranicí trestní sazby, která činí 12 až 20 let. Proti původnímu rozsudku se odvolaly obě strany.

Napadený Egypťan provozuje ve městě prodejnu kebabu. "Obžalovanému jsme nově uložili trest odnětí svobody v trvání 12 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. Trest je na samé spodní hranici trestní sazby. Podle nás nebyly důvody pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody," řekl mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik. Ostravský krajský soud Turkovi mimořádně snížil trest loni v listopadu. Odůvodnil to tehdy tím, že zde existují zvláštní okolnosti. Přihlédl k postoji obžalovaného i k tomu, že dosud žil v Česku bezúhonným životem.

Vrchní soud rozsudek zrušil nejen ve výroku o trestu, ale i v otázce náhrady škody. V druhém případě tak vyhověl odvolání obžalovaného. Náhradu nemajetkové újmy soud snížil z původních 300 tisíc korun na 199 tisíc korun, což je částka odpovídající bolestnému. "Pro přiznání jiné nemajetkové újmy, což jsou například duševní útrapy, jsme neměli podklady," doplnil mluvčí soudu.

Šestačtyřicetiletý Ölmez napadl svého známého předloni v listopadu. Podle rozsudku byla motivem vraždy žárlivost a pocit ponížení, když obžalovaný zjistil, že jej manželka podvádí s mužem, kterému pronajal bistro. Na soka v lásce si počkal právě v bistru Turecký kebab v Krnově. Vstoupil do něj zadním vchodem, vyzbrojen byl nožem a dřevěným hranolem. Egypťana napadl nejdříve dřevem a pak jej během následující potyčky několikrát zranil nožem. Celkem mu způsobil osm bodných či řezných ran. Napadený utrpěl těžká poranění a zachránil jej rychlý zásah záchranářů.

Obžalovaný se k útoku přiznal. Popřel jen, že by chtěl zabíjet. Tvrdil, že známého chtěl jen zbít a z podniku vyhodit. Této verzi ale soud neuvěřil a shledal obžalovaného vinným z pokusu o vraždu.