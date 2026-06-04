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Domácí

Tünde Bartha se sejde s odboráři nesouhlasícími s její reformou, vyhrožují stávkou

ČTK

Vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha bude ve čtvrtek ráno jednat s odboráři ze Strakovy akademie, kteří ve středu vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agend ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na některá ministerstva.

Praha 21.5.2026 Tünde Bartha
Praha 21.5.2026 Tünde Bartha,Image: 1104072532, License: Rights-managed, Restrictions: Image must be credited: 'LADISLAV KŘIVAN / MAFRA / Profimedia', Model Release: no , Credit line: LADISLAV KŘIVAN / MFDNES + LN / ProfimediaFoto: Profimedia
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Pokud úřad vlády podepíše v pátek převod příslušných odborů, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Jejich kroky podporuje i odborový svaz zastupující zaměstnance státní správy a Českomoravská konfederace odborových svazů.

Bartha ve středu sdělila, že rozhodnutí odborů respektuje, jejich obavy podle ní ale nejsou namístě. Stejně jako premiér Andrej Babiš (ANO) trvá na tom, že změny na úřadu dané agendy posílí. Zmínila také, že pracovníci převedení pod jednotlivá ministerstva budou mít zaručeny stejné odměny jako ve Strakově akademii.

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O převedení odborů a oddělení, která se zaměřují na protidrogovou politiku, lidská práva či menšiny, rozhodla vláda v květnu. Reorganizace plánovaná od začátku července podle odborářů ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy.

Důsledkem přesunu části agend z úřadu vlády na ministerstva může být podle odborové organizace faktická destrukce výkonu v těchto oblastech, které se týkají zranitelných skupin obyvatel, ochrany základních práv a plnění závazků státu.

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Ministři spravedlnosti, kultury, práce a zdravotnictví by měli s Bartha uzavřít do pátku 5. června protokol o předání přesouvaných odborů a oddělení včetně lidí, projektů a peněz.

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Návrh s přesunem agend, který předložili Bartha a premiér Andrej Babiš (ANO), vzbudil kritiku odborníků i dotčených zaměstnanců. V pondělí kvůli přesunu agend stávkovali odborníci na závislosti a sociální začleňování.

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