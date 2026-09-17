Tünde Bartha vrací městský byt na Žižkově. Po úřadu ale chce omluvu

Vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha vrací městský byt na pražském Žižkově. Po radnici Prahy 3, která jí letos nájem vypověděla, ale spolu s manželem vyžadují soudně omluvu. Výpověď považují za neoprávněnou. Informoval o tom ve čtvrtek server Echo24. Radnice manželům vytýkala, že údajně byt přenechali třetím osobám bez souhlasu pronajímatele. Barthovi s tím nesouhlasí.
"Jsme nuceni se proti výpovědi bránit soudní cestou, a to na základě žaloby, kterou jsme podali k Obvodnímu soudu pro Prahu 3. Současně jsme se rozhodli přistoupit k vyklizení bytu, který jsme připraveni městské části Praha 3 před skončením výpovědní doby protokolárně předat," uvedli podle serveru manželé v dopisu radnici.
Zdůraznili ale, že tento krok v žádném případě neznamená souhlas s důvodem výpovědi. Podle svých slov chtějí předejít nenávistným projevům a psychickému a mediálnímu nátlaku vůči členům rodiny. Po radnici nežádají finanční ani bytovou náhradu, pouze omluvu. "Cílem naší žaloby proti nezákonnému postupu městské části Praha 3 je prokázat, že jsme vždy vše činili v souladu s právem," dodali.
Radnice tvrdí, že Barthovi byt neoprávněně pronajímali dvěma kamarádkám jejich dcery. Manželé to odmítají. Přítomnost dívek údajně radnici nahlásili v srpnu 2025 a navýšili platby spojené s užíváním bytu. Podle nich dívky byt užívaly bezplatně a žádná písemná ani ústní podnájemní smlouva uzavřena nebyla.
Server připomněl, že radnice měla nejméně dvě právní stanoviska, podle kterých nebylo dostatečně prokázáno, že jsou splněny podmínky pro ukončení nájmu.
Podle interního vyjádření bytového odboru městské části pro radu a externího právního stanoviska advokátní kanceláře Šenkýř Pánik, které má ČTK k dispozici, mohla být výpověď problematická v případě, že by se jí manželé Barthovi bránili u soudu. Podle obou dokumentů sice existuje důvodné podezření o porušení smlouvy, ale radnice nemá dostatečné podklady pro to, aby to mohla prokázat u soudu.
Barthovi tvrdí, že je radnice před podáním výpovědi nekontaktovala a nepožádala o vysvětlení situace.
Mohlo by vás také zajímat: „Jsou nepoučitelní.“ Lídři ODS bědují, že lidé u nich volí Babiše. Posílají ho na Bory
Nová šlechta chce vládnout Rusku. Zkušenosti nabrala krvavým způsobem
Z lidí, kteří se účastnili války proti Ukrajině, se v Rusku stávají budoucí politici, úředníci i veřejné tváře režimu. Nadcházející víkendové volby do Státní dumy mají být dalším krokem v procesu, který Kreml představuje jako nástup „skutečné elity“ země. Do parlamentu se tak můžou dostat lidé, kteří své zkušenosti nasbírali bojem proti Ukrajincům přímo na frontě.
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah
Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé
Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Od začátku konfliktu s Íránem na Blízkém východě zemřelo více amerických vojáků, než oficiálně uvedlo americké ministerstvo obrany, napsal v pátek deník The Washington Post (WP) s odkazem na šest informovaných zdrojů.