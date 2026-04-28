Tudy radši nejezděte. „Malé dálnice“ jsou na řadě míst Česka v kritickém stavu

Zatímco jedny jsou poloprázdné, jiné jsou přetížené k prasknutí. Rozdíly v intenzitě provozu na tuzemských silnicích I. třídy se liší až 20násobně, ukazují čerstvě zveřejněná data Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) z posledního sčítání dopravy. Ta odhalila i nejkritičtější úseky, na kterých za posledních pět let narostl počet aut o desítky procent.
Průměrná denní intenzita dopravy na „jedničkách“ vloni dosáhla 9600 aut. „Výsledky celostátního sčítání potvrzují stále narůstající dopravní intenzitu. To je dlouhodobý trend, který sledujeme jak z automatických sčítačů, tak i na výběru mýta či počtu prodaných dálničních známek,“ okomentoval výsledky generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Oproti roku 2020 se zvýšila o šest procent. „Nárůst je výrazně vyšší na dálniční síti oproti silniční, výrazně se projevuje stavební boom ve výstavbě dálnic v posledních letech,“ vysvětlil Mátl. Průměr tedy táhnou silně dolů úseky, které byly díky čilé výstavbě v posledních letech nahrazeny dálnicemi. Například po obchvatu Holic na Pardubicku dříve jezdilo téměř 13 tisíc aut denně, nyní je to méně než 5000.
Dálnice: příčina problému i řešení
O to dramatičtěji zhoustl provoz na silnicích, kam naopak dálnice další auta přilákala.
Týká se to například silnice I/37 u Kuksu na Trutnovsku. Dálnice D11 postoupila v prosinci 2021 až k Jaroměři, čímž se trasa stala atraktivnější například pro Pražany směřující do Krkonoš. Takže zatímco v Jaroměři si lidé konečně oddechli, u Kuksu nyní jezdí o 37 procent aut více.
Existence, avšak mnohem častěji absence dálnice je skoro ve všech případech hlavní příčinou přetížení silnic první třídy. Absolutním rekordmanem je úsek silnice č. 7 u letiště mezi Pražským okruhem a dálnicí D7. Denně tudy projede na 65 tisíc aut, takřka o třetinu více než v roce 2020. Svými technickými parametry se však tato čtyřproudá komunikace podobá spíš dálnici než běžné silnici. ŘSD navíc na začátku dubna získalo územní rozhodnutí k přestavbě tohoto úseku na šestipruh. Hotovo má být v roce 2031.
Také na dalších místech žebříčku nejfrekventovanější jedničky najdeme široké městské tepny. Patří mezi ně například průtah Libercem (45 tisíc aut denně), II. městský okruh Hradce Králové (až 38 tisíc), silnice I/11 v Ostravě (až 50 tisíc) nebo Velký městský okruh v Brně (až 63 tisíc).
Auto každé tři sekundy
Palčivě úzká hrdla představují „normální“, směrově neoddělené silnice I. třídy se dvěma, maximálně třemi pruhy. V této kategorii uhájila smutné prvenství silnice I/3 u Benešova, která supluje chybějící středočeskou D3. Denně tudy projede 25 359 aut, za Benešovem směrem k dálnici D1 dokonce 28 684 vozidel. Je to zhruba o 13 procent více než v roce 2020.
Toto číslo znamená téměř 1200 vozů za hodinu neboli 20 za minutu. To je jedno auto každé tři sekundy. Protože v noci a v sedlech pracovních dní bývá provoz slabší, špičkový interval je ještě kratší než ony tři sekundy.
A protože bezpečný rozestup vozidel činí alespoň dvě sekundy, je silnice I/3 navzdory střídavému třípruhu a novým turbookružním křižovatkám v Benešově za hranou své kapacity. Odbočit na ni z vedlejší vlevo vyžaduje zvláště o letních víkendech značnou dávku trpělivosti, štěstí nebo rizika.
Pro srovnání: celostátní dálniční průměr činí 34 400 aut denně. Mnohé dálnice jsou však o poznání prázdnější. Například na zmíněné D3 se denní frekvence pohybuje v rozmezí 11 620 až 21 749 vozidel. Okrajovými úseky dálnic D6, D7 a D48 projede méně než 10 tisíc aut denně.
Obyčejná silnice, provoz jak na dálnici
Středočeská silnice I/3 přitom není zdaleka jediná, která musí pojmout více aut než leckterá dálnice. ŘSD upozorňuje na kritickou situaci také na silnici č. 20 mezi Pískem a Českými Budějovicemi (až 24 545 vozidel denně), silnici č. 35 mezi Turnovem a Jičínem, silnici č. 43 mezi Brnem a Svitavami, silnici č. 49 tvořící hlavní průtah Zlína, silnici č. 55 mezi Veselím nad Moravou a Břeclaví a silnici č. 52 mezi Pohořelicemi a Mikulovem.
Dobrou zprávou je, že za většinu těchto těžce zkoušených silnic se už připravuje, nebo dokonce staví náhrada v podobě dálnice. V některých případech došlo k průlomu v přípravě po letech odkladů a komplikací.
Budoucnost některých tahů je však nadále vzdálená a nejistá. Týká se to i nejdéle plánované autostrády na našem území, takzvané Hitlerovy dálnice, která byla pro zmírnění odporu občanských sdružení degradována na silnici I/73 (byť stále čtyřproudou). Po jejím prvním úseku spojující dálnici D1 před Brnem, Kuřim a silnici do Rájce-Jestřebí se budou moci řidiči svézt nejdříve v roce 2035.
