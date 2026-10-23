Trumpův klíčový muž nečekaně přistál v Praze. A pochvaloval si Česko

Do Česka nečekaně zavítal Marco Rubio, americký ministr zahraničí a jeden z klíčových mužů administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Ve čtvrtek přistál v Praze, aby jeho letoun dotankoval palivo, v mezičase se setkal také s americkým velvyslancem Nicholasem Merrickem. „Pohovořil o našich vynikajících vztazích s Českou republikou,“ popsala ambasáda obsah krátké schůzky.
Rubio by se mohl v blízké době setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenskym. Přinejmenším o to stojí Kyjev kvůli případným mírovým jednáním s Ruskem. V pátek mluvil s Trumpovým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem v Norsku.
„Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek krátce zavítal do Prahy, kde jeho letoun doplnil palivo. Velvyslanec Merrick se s ním setkal na letišti a pohovořil o našich vynikajících vztazích s Českou republikou, včetně našich společných hodnot, obchodních a podnikatelských vazeb a hlubokých historických pout,“ oznámila americká ambasáda na Facebooku.
Společně s příspěvkem sdílela i trojici fotografií, na kterých Rubia vítá na pražském letišti malá delegace. S velvyslancem Merrickem pak jednal v jednom z letištních salonků.
V diskuzi pod příspěvkem je ale rušno. Čeští uživatelé Facebooku připomněli například výrok českého premiéra Andreje Babiše, který uvedl, že Trump „podrazil“ Evropu svou dohodou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jiní zase sdílejí cenzurovanou fotku malé holčičky, kterou před pár dny usmrtil ruský útok v Charkově.
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