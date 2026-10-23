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Trumpův klíčový muž nečekaně přistál v Praze. A pochvaloval si Česko

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran
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Do Česka nečekaně zavítal Marco Rubio, americký ministr zahraničí a jeden z klíčových mužů administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Ve čtvrtek přistál v Praze, aby jeho letoun dotankoval palivo, v mezičase se setkal také s americkým velvyslancem Nicholasem Merrickem. „Pohovořil o našich vynikajících vztazích s Českou republikou,“ popsala ambasáda obsah krátké schůzky.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek krátce zavítal do Prahy, kde jeho letoun doplnil palivo.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek krátce zavítal do Prahy, kde jeho letoun doplnil palivo.Foto: Velvyslanectví USA v České republice
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Rubio by se mohl v blízké době setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenskym. Přinejmenším o to stojí Kyjev kvůli případným mírovým jednáním s Ruskem. V pátek mluvil s Trumpovým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem v Norsku.

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„Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek krátce zavítal do Prahy, kde jeho letoun doplnil palivo. Velvyslanec Merrick se s ním setkal na letišti a pohovořil o našich vynikajících vztazích s Českou republikou, včetně našich společných hodnot, obchodních a podnikatelských vazeb a hlubokých historických pout,“ oznámila americká ambasáda na Facebooku.

Společně s příspěvkem sdílela i trojici fotografií, na kterých Rubia vítá na pražském letišti malá delegace. S velvyslancem Merrickem pak jednal v jednom z letištních salonků.

V diskuzi pod příspěvkem je ale rušno. Čeští uživatelé Facebooku připomněli například výrok českého premiéra Andreje Babiše, který uvedl, že Trump „podrazil“ Evropu svou dohodou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jiní zase sdílejí cenzurovanou fotku malé holčičky, kterou před pár dny usmrtil ruský útok v Charkově.

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