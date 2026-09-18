Trumpova válka má účet i pro Čechy. Nafta míří k rekordním 52 korunám

Stačí se podívat na cenu u stojanu. Zatímco v Hormuzském průlivu hoří tankery a námořní doprava je ochromená, českým řidičům konflikt na druhém konci světa zdražuje každou cestu. Na některých čerpacích stanicích už se litr nafty dostal nad 51 korun, celostátní průměr má tuto hranici podle analytiků brzy překonat.
Nafta v Česku nyní stojí v průměru 48,25 koruny za litr a za jediný týden zdražila o 46 haléřů. Benzin je v průměru za 44,29 koruny. Před rokem přitom byla nafta zhruba o 15 korun levnější.
A vyhlídky nejsou příznivé. Ropa Brent se dostala až k 108 dolarům za barel a analytici očekávají, že nafta může v příštích dnech zdražit ještě o jednu až dvě koruny. Důvodem je především omezená přeprava ropy přes Hormuzský průliv a problémy na rafinerském trhu, které zhoršují také útoky na ruské rafinerie.
Situaci navíc dál komplikuje samotný konflikt. Íránské revoluční gardy nyní oznámily, že v Hormuzu zasáhly tanker plující pod vlajkou Toga. Loď podle nich začala hořet. Není zatím jasné, zda jde o stejné plavidlo, u kterého britská agentura UKMTO ve čtvrtek večer hlásila bezpečnostní incident.
Hormuzem přitom běžně prochází významná část světových dodávek ropy. Jakmile se jeho provoz výrazně omezí, dopad se rychle přelévá na světové trhy a nakonec i na české čerpací stanice.
Americko-izraelské údery na Írán a následná eskalace tak mají pro Evropany velmi konkrétní důsledek. Válka je daleko, její účet ale přijíždí až k našim stojanům.