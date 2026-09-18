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Domácí

Trumpova válka má účet i pro Čechy. Nafta míří k rekordním 52 korunám

Íránské revoluční gardy v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker plující pod vlajkou Toga.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Stačí se podívat na cenu u stojanu. Zatímco v Hormuzském průlivu hoří tankery a námořní doprava je ochromená, českým řidičům konflikt na druhém konci světa zdražuje každou cestu. Na některých čerpacích stanicích už se litr nafty dostal nad 51 korun, celostátní průměr má tuto hranici podle analytiků brzy překonat.

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Cena nafty 51,70 Kč u čerpací stanice MOL, U Elektrárny, dne 18. 9. 2026 v 10:28 hod.
Cena nafty 51,70 Kč u čerpací stanice MOL, U Elektrárny, dne 18. 9. 2026 v 10:28 hod.Foto: Aktuálně.cz

Nafta v Česku nyní stojí v průměru 48,25 koruny za litr a za jediný týden zdražila o 46 haléřů. Benzin je v průměru za 44,29 koruny. Před rokem přitom byla nafta zhruba o 15 korun levnější.

A vyhlídky nejsou příznivé. Ropa Brent se dostala až k 108 dolarům za barel a analytici očekávají, že nafta může v příštích dnech zdražit ještě o jednu až dvě koruny. Důvodem je především omezená přeprava ropy přes Hormuzský průliv a problémy na rafinerském trhu, které zhoršují také útoky na ruské rafinerie.

Záběry hořících nádrží ropného skladu v Krasnodarském kraji po dopadu trosek dronu. | Video: zelenskyy_official

Situaci navíc dál komplikuje samotný konflikt. Íránské revoluční gardy nyní oznámily, že v Hormuzu zasáhly tanker plující pod vlajkou Toga. Loď podle nich začala hořet. Není zatím jasné, zda jde o stejné plavidlo, u kterého britská agentura UKMTO ve čtvrtek večer hlásila bezpečnostní incident.

Hořící tanker v Ománském zálivu
Hořící tanker v Ománském zálivu Foto: Reuters

Hormuzem přitom běžně prochází významná část světových dodávek ropy. Jakmile se jeho provoz výrazně omezí, dopad se rychle přelévá na světové trhy a nakonec i na české čerpací stanice.

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Cena nafty 51,70 Kč u čerpací stanice MOL, v Praze 7 U Elektrárny, dne 18. 9. 2026 v 10:28 hod.
Cena nafty 51,70 Kč u čerpací stanice MOL, v Praze 7 U Elektrárny, dne 18. 9. 2026 v 10:28 hod. Foto: Aktuálně.cz

Americko-izraelské údery na Írán a následná eskalace tak mají pro Evropany velmi konkrétní důsledek. Válka je daleko, její účet ale přijíždí až k našim stojanům.

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