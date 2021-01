Útok na demokracii, šok, hanba. Čeští politici odsoudili řádění Trumpových příznivců

Čeští politici odsoudili násilné protesty příznivců končícího amerického prezidenta Donalda Trumpa, kteří ve středu obsadili budovu Kongresu. Premiér Andrej Babiš činy označil za bezprecedentní útok na demokracii. Šéf ODS Petr Fiala napsal, že Trumpovo "děsivé (ne)odcházení" ohrožuje základní principy americké ústavy. Podle Markéty Adamové se jen potvrdilo, že je Trump pro demokracii nebezpečný.

"Co se stalo ve Spojených státech, je bezprecedentní útok na demokracii, při kterém zemřeli čtyři lidé. Předání moci mezi prezidenty musí být vždy plynulé a klidné. Pevně doufám, že tyto incidenty nebudou pokračovat," uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

Později řekl, že Trump svými výroky o tom, že prezidentské volby nebyly korektní a že se jednalo o podvod, živil mezi lidmi takovou atmosféru. Důležité podle Babiše ale je, že Trump nakonec vyzval příznivce, aby se podobné věci neopakovaly. "Doufejme, že už se to nestane. Bylo by velmi špatné, kdyby takovéto bezprecedentní útoky pokračovaly někde v ulicích," dodal premiér. Správce jeho profilu na Twitteru pak odstranil fotografii, kde byl premiér v červené trumpovské čepici.

Co se stalo ve Spojených státech, je bezprecedentní útok na demokracii, při kterém zemřeli čtyři lidé. Předání moci mezi prezidenty musí být vždy plynulé a klidné. Pevně doufám, že tyto incidenty nebudou pokračovat. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 7, 2021

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) scény z Kapitolu ukazují, kam až vede politika eskalace napětí ve společnosti, snaha o polarizaci a neochota přijmout výsledek demokratických voleb.

Scény z Kapitolu jsou šokující. Ukazují, kam až vede politika eskalace napětí ve společnosti, snaha o polarizaci a naprostá neochota přijmout výsledek demokratických voleb. Doufám, že se bezpečnostním jednotkám velmi rychle podaří obnovit pořádek. — Jan Hamáček (@jhamacek) January 6, 2021

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že rabování a násilnosti nejsou dobrým příkladem pro země, kde demokracie tvrdě bojuje o své místo na slunci.

Rabování a násilnosti v americkém Senátu nejsou dobrým příkladem pro země, kde demokracie tvrdě bojuje o své místo na slunci. Emoce, které provázejí prezidentské volby v USA, dávaly tušit, že dnešní zasedání neproběhne jen tak. Kde byla policie a ochranka Senátu...? @USSenate — Tomáš Petříček (@TPetricek) January 6, 2021

Prezident Miloš Zeman uvedl, že porážku je třeba nést důstojně a nepokoušet se násilím zvrátit výsledek. "Násilí, levicové nebo pravicové, ukazuje na nemocnou demokracii. Lékem je národní usmíření, dialog, jasný respekt k názoru druhého," napsal prezidentův mluvčí. Zeman přitom dříve prohlásil, že jeho samotného prý k Trumpovi přirovnávají a je na to hrdý.

USA už zažily vlnu násilí v řadě měst spojenou s ničením kulturního dědictví. Nyní jsme byly svědky násilí a ničení přímo v srdci země.



Násilí, levicové nebo pravicové, ukazuje na nemocnou demokracii.



Lékem je národní usmíření, dialog, jasný respekt k názoru druhého. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 7, 2021

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) připomněl svůj dva měsíce tweet o tom, že umění přiznat porážku a důstojně předat úřad vítězi je důležitým testem síly demokracie.

Sleduji Twitter. Retweetuji vlastní tweet z 8. listopadu 2020 a je mi smutno. https://t.co/9GqIFLgvKm — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) January 6, 2021

Podle šéfa ODS Petra Fialy poškozuje Trumpovo "děsivé neodcházení" republikány a hlavně ohrožuje základní principy americké ústavy. "Na příkladu Trumpa se znovu ukazuje, že správné politické názory nestačí, že je potřeba charakter a osobní integrita, že populismus a narcisismus je slepá cesta, že konzervativec musí věřit a respektovat hodnoty, instituce a tradice a ne si dělat, co chce," dodal na Facebooku.

Děsivé (ne)odcházení prezidenta Trumpa, které poškozuje republikány a hlavně ohrožuje základní principy americké ústavy. Moje sympatie jsou s těmi republikány, kteří navzdory velkému tlaku hájí ústavu, demokracii, právo a rozhodnutí voličů, i když se jim politicky nelíbí. — Petr Fiala (@P_Fiala) January 6, 2021

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová připomněla, že i když mnozí před Donaldem Trumpem varovali, jiní to často zlehčovali. "Současné obrázky z Kongresu ale jasně ukazují, jak moc je pro demokracii nebezpečný," napsala. Události v USA jsou podle ní vyústěním politiky, které jsme svědky i v Česku. "Proto je potřeba neustále říkat, že není normální lhát, není normální mluvit o vyhubení novinářů a není normální mluvit o sněmovně jako o 'žvanírně'."

Madeleine Albright v knize Fašismus, pan Snyder v knize Cesta k nesvobodě a mnozí další varovali před osobou Donalda Trumpa. Často to bylo bagatelizováno - přece se nic tak strašného neděje.



Současné obrázky z Kongresu ale jasně ukazují, jak moc je pro demokracii nebezpečný. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 6, 2021

Šéf Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že jde o "nesmírnou hanbu, kterou se Trumpovi již těžko podaří smýt. "V politice i v životě má vítězit čest a pravda. Pokud se politikovi nepodaří zvítězit touto cestou, má to akceptovat a ne sobecky strhnout celou zemi do katastrofy, jako se o to snaží Trump," poznamenal v dalším příspěvku.

Po včerejšku ví celé Spojené státy, co se může stát, když kandidát, který prohrál volby, neuzná svou prohru a poštvává své přívržence k narušování demokratických procesů. Je to nesmírná hanba, kterou se bývalému prezidentovi již těžko kdy podaří smýt. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) January 7, 2021

"Trump týdny vede dezinformační kampaň o tom, že volby byly podvod. Vygradoval pojem "rozdělení společnosti" do obludných rozměrů. Loni touto dobou nakročil ke světové válce, letos nebezpečně přiživil občanskou válku. Je dobře, že končí. Nechť již bez dalších ztracených životů," uvedla pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.

"Vývoj v USA je praktická ukázka toho, když se ze života a politiky vytratí respekt, slušnost, pravdivost, láska a nahradí je arogance, nenávist, slepota moci," podotkl šéf lidovců Marian Jurečka a dodal, že za oběti na životech nese svůj velký podíl zodpovědnosti Trump.