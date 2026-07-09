Trump překvapil, uznal Pavel. Řekl, jak byl prezident USA „nestandardně přívětivý“

Přiletěl sice rozladěný, ale nakonec byl s výsledkem summitu NATO v Ankaře spokojený. A co víc, americký prezident Donald Trump nebyl tak kritický, jak mnohé členské země očekávaly. Překvapivě pozitivní konec jednání Severoatlantické aliance okomentoval před odletem do Česka prezident Petr Pavel. „Musím říct, že mně samotnému přišlo až nestandardní, jak byl přívětivý,“ uznala česká hlava státu.
Už před příletem Donalda Trumpa proletělo mediálním prostorem, že nebýt tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana, americký prezident by let do Ankary nejspíše vynechal. Ve výsledku jeho účast zachránily osobní vazby – Trump a jeho tým byli podle americké stanice CNN soukromě varováni, že vynechání summitu by Erdoğan mohl považovat za osobní urážku.
Šéf Bílého domu měl přece jen řadu důvodů, proč byl ještě před začátkem klíčové akce Severoatlantické aliance notně rozladěný. Jednak některým spojencům neodpustil, že mu nepomohli s krizí v Hormuzském průlivu, také opakovaně kritizoval členské státy NATO za jejich zanedbávání výdajů na obranu.
Nakonec to byl ale sám Trump, kdo si pochvaloval výsledek letošního summitu, třebaže byl český předseda vlády Andrej Babiš (ANO) spíše skeptický. Před odletem do Ankary se nechal slyšet, že za slabé výdaje na obranu dostane Česká republika „sodu a kartáč“ a že Trump nezůstane do konce summitu.
„Nechtěl jsem mu už komunikovat svou zkušenost z předchozích summitů, kdy Donald Trump vždy vydržel do konce – a vydržel i tentokrát,“ rýpnul si drobně prezident Pavel před svým odletem do Česka. Ocenil na svém americkém protějšku, že byl během summitu NATO proaktivní i překvapivě smířlivý.
„Poslouchal, reagoval a musím říct, že mně samotnému přišlo až nestandardní, jak byl přívětivý,“ pokračoval prezident v Ankaře. Stejně tak bylo podle české hlavy státu neobvyklé, že si Trump odpustil komentáře ke sporným bodům a ušetřil členy NATO kritiky, byť ne zcela všech. Takové Španělsko potopil veřejně, o čemž jsme informovali již zde.
„Ani nám nevyčetl, že spojenci nepomohli v průlivu včas, když to potřeboval. Opravdu jednání proběhlo, pokud bych to měl říct lidsky, jako za starých časů, trochu v rodinné atmosféře,“ pokračoval Pavel.
„Žádný kartáč nebyl“
Co se ovšem stalo, že byl Trump relativně milosrdnější než obvykle? Podle prezidenta svou roli sehrál samotný fakt, že tvrdá kritika z úst amerického prezidenta, který tepal spojence za neplnění závazků vůči NATO, začala přinášet ovoce.
„Naprostá většina spojenců to vzala zodpovědně. Celkový příspěvek nebo navýšení je 130 miliard v dolarech, což není zanedbatelná částka. Zároveň ocenil, že mnoho spojenců začalo předčasně plnit závazek, který byl přijat do roku 2035,“ doplnil prezident.
Stejně mohly Trumpovu povahu změkčit apely a iniciativy pro obranný průmysl, aby vyráběl více a rychleji k uspokojení poptávky členů aliance.
„Byly to věci, které zanechaly pozitivní dojem. Proto na konci všem poděkoval a vyjádřil spokojenost s tím, že atmosféra byla opravdu velice upřímná. Myslím si, že budeme schopni v tomto trendu dál pokračovat a ostří, které se občas objevilo, se otupí,“ řekl prezident na závěr tiskové konference.
„Žádný kartáč nebyl, prezident Trump byl velice příjemný jako obvykle a byl taky velice spokojen s vystoupením všech a taky to dal najevo,“ potvrdil pozitivní konec summitu premiér Andrej Babiš (ANO) před vlastním odletem do Prahy.
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