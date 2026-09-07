Babiš zná Trumpa, Macinka jeho hnutí. Velvyslanec popsal, co nám otevírá dveře v USA

Po čtyřech letech v OSN míří Jakub Kulhánek na ambasádu do Washingtonu s jasným úkolem – proměnit dobré vztahy s Trumpovou Amerikou v konkrétní výsledky. Nový český velvyslanec pro Aktuálně.cz nastínil, co všechno se musí stát, aby premiér Andrej Babiš (ANO) dostal svou druhou cestu za Donaldem Trumpem do Bílého domu. A jak mohou pomoct kontakty Petra Macinky (Motoristé).
Kulhánek, se kterým se Aktuálně.cz sešlo v Praze při příležitosti tradiční porady českých velvyslanců, má před sebou jednu ze svých možná nejdůležitějších misí. Po více než čtyřech letech v New Yorku, kde působil jako český velvyslanec při OSN, míří do Washingtonu.
A to v politicky velmi zajímavý moment - kdy se český premiér Andrej Babiš (ANO) osobně zná s Donaldem Trumpem a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) si buduje kontakty v Trumpově administrativě i v konzervativním hnutí MAGA.
Nová česká vláda navíc otevřeně mluví o snaze vztahy s Washingtonem dál posílit. A právě Babišův vztah s Trumpem může podle Kulhánka české diplomacii pomoci.
„Donald Trump velmi dobře ví, kdo je Andrej Babiš. S naším premiérem se zná, a to pro rozvoj česko-amerických vztahů představuje nespornou výhodu,“ říká Kulhánek.
Není také žádným tajemstvím, že Babiš by si rád zopakoval cestu do Bílého domu. Samotná známost ale k pozvánce nestačí. Podle Kulhánka se musí potkat dvě věci: Trumpův a Babišův kalendář a důvod, proč by se schůzka měla uskutečnit.
Návštěva ve Washingtonu
„U oficiálních návštěv čelných představitelů států vždy platí, že se musí úspěšně sejít dva faktory: časové možnosti obou stran – přičemž sladit kalendáře takto vytížených lídrů je logisticky trochu nadlidský úkol – a zároveň dostatečně silná věcná agenda.“
Právě agenda může být podle něj rozhodující. Babiš navíc podle Kulhánka nestojí o cestu do Washingtonu jen kvůli prestižní fotografii s Trumpem. „Premiér Babiš dává přednost konkrétním tématům s jasně definovaným cílem; takové setkání zkrátka musí mít pro naši zemi jednoznačný přínos,“ říká.
Pokud se tedy podaří najít termín a zároveň připravit dostatečně silná témata, má podle Kulhánka druhá cesta do Bílého domu smysl. A právě tady začne práce ambasády.
Mravenčí práce
„Velvyslanectví v takových situacích funguje jako klíčová převodní páka,“ vysvětluje. Diplomaté zprostředkovávají komunikaci mezi Úřadem vlády a Bílým domem, připravují obsah schůzky a řeší logistiku celého pobytu. Od hotelů po povolení k přistání vládního speciálu.
„Jedná se o neuvěřitelně detailní mravenčí práci.“ Při představě takové návštěvy proto podle Kulhánka diplomatům obrazně řečeno vstávají vlasy na hlavě.
Návštěva českého premiéra v oválné pracovně ale není tím hlavním, podle čeho by se měla síla vztahu s USA měřit. „Domnívám se, že tím nejlepším symbolem naší blízkosti jsou právě americké investice v České republice a české investice ve Spojených státech.“
Babišova první cesta za Trumpem
V březnu 2019 se Andrej Babiš do Bílého domu vydal společně s manželkou Monikou, u jižního průčelí přivítali Donald i Melania Trumpovi. Český premiér tehdy s americkým prezidentem řešil bezpečnost, obchod, energetiku i kybernetické hrozby.
Vazby navázali znovu i poté, co se oba po politické pauze vrátili do svých postů. V prosinci spolu telefonovali a naposledy se potkali letos v červenci na summitu NATO v Ankaře, kde si Trump s Babišem potřásl rukou. Pro českou diplomacii podle Kulhánka právě tato osobní známost může přinést své ovoce.
Macinka otevírá dveře
Vedle Babišova osobního vztahu s Trumpem má česká vláda ještě jeden potenciální kanál do Washingtonu: ministra zahraničí Macinku.
Ten se letos objevil na Mnichovské bezpečnostní konferenci, kde se dostal do výrazného střetu s Hillary Clintonovou. Debata o Trumpovi, Ukrajině nebo genderu se dostala až k americkému prezidentovi, který Macinku následně na své síti Truth Social veřejně pochválil za jeho výkon.
Macinka se mezitím pohyboval také ve Washingtonu kolem Trumpovy Rady míru a navázal kontakty v americkém konzervativním prostředí. Právě to může být podle Kulhánka pro českou diplomacii zajímavá výhoda.
„Skutečnost, že ministr Macinka disponuje takto přímými kontakty na Trumpovu administrativu a obecně na hnutí MAGA, které je dnes rozhodující silou v Republikánské straně, představuje pro naši diplomacii skvělou šanci,“ říká Kulhánek.
Pro desetimilionovou zemi je podle něj Washington mimořádně konkurenční prostředí. „Jakákoliv výhoda či příležitost k našemu zviditelnění je proto obrovským plusem,“ říká.
Důležité je podle něj už to, že američtí partneři českého ministra znají. „Američtí partneři zkrátka věděli, o koho jde, a to je pro nás zásadní úspěch – že takto jasně registrují českého ministra zahraničí.“
Macinkovy návštěvy New Yorku Kulhánek zažil ještě z pozice velvyslance při OSN. Hovořili spolu také před jeho odletem do Washingtonu. „Jeho priority a představy znám velmi dobře,“ říká.
„Mimořádně konstruktivní spolupráce“
O jejich spolupráci mluví nezvykle otevřeně. Nejprve s úsměvem podotkne, že neví, jak by se cítil, kdyby jeho práci ministra hodnotili podřízení velvyslanci. Pak už vážně dodává: „Naše spolupráce byla mimořádně věcná a konstruktivní.“
Podle Kulhánka Macinka rychle pochopil, k čemu může být OSN české diplomacii dobrá. Během jediného dne v New Yorku se dokázal sejít se zástupci osmi různých vlád. „A přesně takto má vypadat efektivní multilaterální diplomacie v praxi,“ říká Kulhánek.
Macinkova tamní jednání s ministry zahraničí Argentiny, Pákistánu, Bahrajnu nebo Číny podle něj ukazují, že OSN není jen místem pro projevy na Valném shromáždění. „To nám otevírá jedinečnou možnost oslovit partnery mimo náš tradiční transatlantický prostor a budovat s nimi konstruktivní vztahy.“
Role ambasadora je podle něj přitom jasná: dodat analýzu, doporučení a upozornit na výhody a rizika. „Konečné rozhodnutí je plně na politické odpovědnosti ministra.“
Výsledek spolupráce? „V tomto ohledu se mi s panem ministrem spolupracuje výborně a neříkám to pouze ze zdvořilosti k nadřízenému. Vážím si věcného a pragmatického přístupu.“
Miami jako další česká vstupenka
Do celé skládačky zapadá také nový generální konzulát v Miami, který chce ministerstvo otevřít v říjnu. Florida je přitom nejen ekonomicky zajímavá, ale také jedno z center současného hnutí MAGA.
Kulhánek ale význam nového úřadu staví především na tom, že Česko potřebuje být v Americe přítomné i mimo Washington.
„Čím více generálních konzulátů v zemi máme, tím snazší je práce pro samotného velvyslance. To samozřejmě říkám s nadsázkou,“ říká.
Amerika je podle něj příliš velká a rozmanitá na to, aby se česká diplomacie soustředila jen na federální vládu a Kongres. „Je sice klíčové působit ve Washingtonu, jednat s federální administrativou a s členy Kongresu, ale stejně tak potřebujeme mít silné zastoupení přímo v jednotlivých státech federace.“
Miami a celá Florida jsou podle něj „nesmírně perspektivní destinací“. Na otevření úřadu se už pracuje a Macinka jeho vznik oficiálně oznámil.
Brzy si na Aktuálně.cz budete moci přečíst druhou část rozhovoru s Jakubem Kulhánkem – o tom, jak funguje zákulisí Washingtonu, D.C., proč má OSN i přes své chyby stále nezastupitelné místo, o českých firmách dobývajících americký trh i o tom, proč se česká diplomacie musí dívat dál než jen na Bílý dům.
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