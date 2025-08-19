Domácí

Tropy vystřídal ranní mráz. Na šumavské Kvildě naměřili minus 2,8 stupně

ČTK
před 2 hodinami
Noc na úterý byla v Česku chladná, průměr nejnižších teplot činil méně než deset stupňů Celsia. Na některých místech na Šumavě, v Krušných a Jizerských horách nad ránem i mrzlo. Nejnižší teplotu, minus 2,8 stupně Celsia, naměřila stanice Kvilda-Perla na Prachaticku. Údaje zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Thinkstock

Na úterní odpoledne očekávají meteorologové nejvyšší teploty kolem 25 stupňů, ve středu by mohla maxima dosáhnout hranice tropického dne, tedy 30 stupňů Celsia.

Velmi chladné ráno v úterý zaznamenaly stanice ve známých mrazových kotlinách. Na Rokytské slati na Klatovsku rtuť v teploměru klesla na minus dva stupně. Na této stanici jde o nové minimum pro 19. srpen, které o půl stupně překonalo dosavadní nejnižší hodnotu z roku 2006.

V Krušných horách mrzlo na stanici Jelení na Karlovarsku. Meteorologové tam naměřili minus 1,3 stupně. Stejnou hodnotu zaznamenali ráno i na šumavském Březníku, přičemž dosavadní minimum pro 19. srpen tam činilo minus 0,5 stupně a pocházelo z roku 2007. V Jizerských horách mrzlo na stanici Jizerka na Jablonecku, kde bylo až minus 0,8 stupně Celsia.

Další zprávy