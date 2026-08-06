Přeskočit na obsah
Benative
6. 8. Oldřiška
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Tropy se po pátečním ochlazení vrátí. Teploty o víkendu znovu stoupnou

ČTK

Teploty v Česku o víkendu po pátečním ochlazení opět stoupnou na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. Vyplývá to ze čtvrteční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V neděli se sice mohou k večeru objevit deště i bouřky, ale tropy potrvají i v dalších dnech.

Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek
Už v sobotu začnou teploty znovu stoupat. V celém Česku se dostanou na 26 až 30 stupňů. Podle meteorologů bude sobota slunečná a bez srážek. Foto je ilustrační.Foto: Shutterstock
Reklama

Středa přinesla opět rekordní vedra. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 41 stupňů, což je nový rekord pro celou Moravu a Slezsko. Ve čtvrtek bude podle ČHMÚ většinou 28 až 32 stupňů, ale na Moravě a ve Slezsku může být až 37 stupňů.

Výraznější ochlazení čeká Česko až v pátek, kdy maximální denní teploty klesnou na 23 až 28 stupňů. Jen na jihu Moravy by mohlo být místy až 30 stupňů.

Související

Už ve čtvrtek se mohou hlavně v Čechách a na západě Moravy a Slezska objevit silné bouřky, v noci na pátek se budou deště přesouvat na východ. V pátek ráno potom bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť.

Už v sobotu však teploty začnou znovu stoupat. V celém Česku se dostanou na 26 až 30 stupňů. Podle meteorologů bude sobota slunečná a bez srážek.

Reklama
Reklama

Zprvu jasno až polojasno bude rovněž v neděli. Teploty opět vzrostou, a to na 27 až 32 stupňů na většině území a až na 34 stupňů na jihu Moravy. Večer bude na západě přibývat oblačnosti a mohou se objevit i bouřky.

V pondělí pak bude oblačno s případnými bouřkami, ale teploty zůstanou stejně vysoké jako v neděli. V dalších dnech se vyjasní a teploty se dostanou až na 35 stupňů.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Izraelští vojáci zemřeli poté, co je ve středu zasáhl výbuch v jedné z budov ve městě Madždal Zún na jihu Libanonu. Čtyři další utrpěli vážná zranění, jejich přesný stav není znám.
Izraelští vojáci zemřeli poté, co je ve středu zasáhl výbuch v jedné z budov ve městě Madždal Zún na jihu Libanonu. Čtyři další utrpěli vážná zranění, jejich přesný stav není znám.
Izraelští vojáci zemřeli poté, co je ve středu zasáhl výbuch v jedné z budov ve městě Madždal Zún na jihu Libanonu. Čtyři další utrpěli vážná zranění, jejich přesný stav není znám.

ŽIVĚ Na jihu Libanonu zahynuli dva izraelští vojáci, první od červnového příměří

Na jihu Libanonu zemřeli dva izraelští vojáci, čtyři byli vážně zraněni. Ve čtvrtek o tom informovala podle tiskových agentur izraelská armáda. Izrael obvinil militantní hnutí Hizballáh z porušení příměří a udeřil na jižní Libanon. Izrael podle agentury AFP hlásí první mrtvé příslušníky armády od konce června, kdy ustala většina bojů v oblasti po vyhlášení příměří.

Reklama
Reklama
Reklama