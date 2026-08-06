Tropy se po pátečním ochlazení vrátí. Teploty o víkendu znovu stoupnou

Teploty v Česku o víkendu po pátečním ochlazení opět stoupnou na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. Vyplývá to ze čtvrteční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V neděli se sice mohou k večeru objevit deště i bouřky, ale tropy potrvají i v dalších dnech.
Středa přinesla opět rekordní vedra. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 41 stupňů, což je nový rekord pro celou Moravu a Slezsko. Ve čtvrtek bude podle ČHMÚ většinou 28 až 32 stupňů, ale na Moravě a ve Slezsku může být až 37 stupňů.
Výraznější ochlazení čeká Česko až v pátek, kdy maximální denní teploty klesnou na 23 až 28 stupňů. Jen na jihu Moravy by mohlo být místy až 30 stupňů.
Už ve čtvrtek se mohou hlavně v Čechách a na západě Moravy a Slezska objevit silné bouřky, v noci na pátek se budou deště přesouvat na východ. V pátek ráno potom bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť.
Už v sobotu však teploty začnou znovu stoupat. V celém Česku se dostanou na 26 až 30 stupňů. Podle meteorologů bude sobota slunečná a bez srážek.
Zprvu jasno až polojasno bude rovněž v neděli. Teploty opět vzrostou, a to na 27 až 32 stupňů na většině území a až na 34 stupňů na jihu Moravy. Večer bude na západě přibývat oblačnosti a mohou se objevit i bouřky.
V pondělí pak bude oblačno s případnými bouřkami, ale teploty zůstanou stejně vysoké jako v neděli. V dalších dnech se vyjasní a teploty se dostanou až na 35 stupňů.
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