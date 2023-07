Tropické noci v Česku ustanou, přes den se teploty nad 30 stupňů udrží

Týden bude v Česku stále s teplotami až nad 30 stupňů Celsia, víc srážek meteorologové očekávají v pondělí a pak až od pátku. Tropické noci s teplotami neklesajícími pod 20 stupňů by ale měly ustat. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Po horkém víkendu, kdy v sobotu teploty na několika místech přesáhly 38 stupňů, bude dnes mírně chladněji. "Teploty čekejte 25 až 30 stupňů Celsia, na jihovýchodě až 32 stupňů," uvedl dnes ráno ČHMÚ na twitteru.

Od jihozápadu dnes přes Česko přejdou přeháňky nebo bouřky. Ojediněle může napršet kolem 30 milimetrů, mohou se objevit menší kroupy a nárazy větru. "Na severozápadě bude i polojasno a srážky ojediněle. Během dne bude srážek i oblačnosti od západu ubývat," doplnili meteorologové.

Od úterý do čtvrtka ČHMÚ očekává přeháňky nebo bouřky spíš jen ojediněle, úplně jasno nebude. Teploty přes den by měly stoupat na 30 stupňů Celsia nebo výše. Také v pátek bude obloha oblačná až polojasná, přeháňky nebo bouřky se mají objevovat místy a teploty by se měly udržet pod 30 stupni. Podobné, jen mírně teplejší počasí má pokračovat o víkendu.

Tropickou noc s teplotami neklesajícími pod 20 stupňů Celsia zažilo Česko ze soboty na neděli a v noci na dnešek. "Pokud už teploty nebudou dále klesat, více než dvě desítky stanic zejména na Moravě dnes pravděpodobně zaznamenají tropickou noc," uvedl ČHMÚ na facebooku. V dalších nocích od úterý už by se nejnižší teploty měly pohybovat od 16 stupňů níže.