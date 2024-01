Troje volby, nový památník, vyšší penze i velké změny. Co přinese rok 2024 Česku

Troje volby i největší změny v daňovém systému za poslední léta přinese v Česku právě začínající rok 2024. Padnout by mělo i klíčové rozhodnutí ohledně největší novodobé investice v Česku, tedy vítězi výběrového řízení na stavbu jaderného bloku v Dukovanech. Jaký rok čeká Českou republiku?

V červnu budou voliči v zemích EU včetně ČR vybírat členy Evropského parlamentu. Rozhodnou o obsazení 720 křesel, na Česko připadá 21 mandátů. V září se pak budou v Česku konat volby do zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu. Volby budou pro strany zkouškou před rokem 2025, na který připadá řádný termín příštích voleb do Poslanecké sněmovny.

Ode dneška nabývá účinnosti většina balíčku, kterým chce vláda konsolidovat veřejné rozpočty. Zaměstnanci začnou znovu odvádět nemocenské pojištění a omezí se slevy na dani. Zvyšuje se daň z nemovitosti či firemní daň, omezuje se zvýhodnění nepeněžních benefitů pro zaměstnance. Mění se i sazby DPH a s nimi i zařazení některých položek do základní či snížené sazby. Stát má letos hospodařit se schodkem 252 miliard korun.

Nabídky na stavbu jaderného bloku v Dukovanech podaly na konci října severoamerická společnost Westinghouse, korejská KHNP a francouzská firma EDF. Vyhodnocování má trvat do konce února, kdy konečné pořadí nabídek dostane vláda. Podle harmonogramu by měly být letos uzavřeny smlouvy s vybraným zájemcem. Projekt nového reaktoru má stát asi 160 miliard korun v cenách z roku 2020. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036.

Důležitá rozhodnutí lze letos čekat i u Ústavního soudu, kde opoziční ANO v loňském roce napadlo některá klíčová opatření vlády. Namítá mimo jiné, že koalice předčasným ukončováním rozpravy omezuje práva opozičních poslanců. Soud již ve druhém lednovém týdnu plánuje veřejné projednání návrhu na zrušení novely, která zkrátila loňskou červnovou valorizaci penzí.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se ode dneška zvyšují všem stejně o 360 korun, průměrný starobní důchod by se měl v lednu dostat nad 20 600 korun. Minimální mzda se zvyšuje na 18 900 korun z loňských 17 300 korun. Rodiče dětí, které se ode dneška narodí, dostanou vyšší rodičovskou. Místo dosavadních 300 000 Kč mohou čerpat o 50 000 korun více.

Česko si letos připomene kulatá výročí svého vstupu do NATO z 12. března 1999 a vstupu do Evropské unie z 1. května 2004. V únoru je v plánu otevření Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách v areálu bývalého vepřína v Letech u Písku.

Vrcholem pro sportovce budou o prázdninách olympijské hry v Paříži, čeští fotbalisté se pak kvalifikovali na mistrovství Evropy v Německu a zápasy své základní skupiny odehrají v červnu Lipsku a Hamburku. V květnu se uskuteční v Praze a Ostravě mistrovství světa v hokeji. V Česku vystoupí skupina Depeche Mode či zpěváci Bruce Springsteen a Ed Sheeran.