Přeskočit na obsah
Benative
3. 6. Tamara
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Třímilionová pokuta pro Okamurovu SPD. Soud trestá za „chirurgy z dovozu“

ČTK

Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši tří milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Středeční verdikt, podle nějž SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek.

Schůze vlády, Tomio Okamura
Kauza se týká dvou kontroverzních plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám v roce 2024. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu“. Foto: HN - Lukáš Bíba
Reklama

Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda Sněmovny Tomio Okamura, toto stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude soud projednávat zvlášť.

Kauza se týká dvou kontroverzních plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám v roce 2024. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“.

Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.

Související

„Mít názor a způsob, jakým ten názor projevím, jsou dvě odlišné věci,“ odůvodnila rozsudek Ivana Tichá, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1. „Problémem volební kampaně obžalované (SPD) je to, že stavěla ty skupiny vůči zbytku obyvatelstva České republiky do pozice 'oni a my'. Tato polarizace může vést - a podle mého názoru vede - k tomu, že v lidech vzroste strach, případně závist, a to vede následně k nenávisti vůči skupinám osob,“ pokračovala.

Reklama
Reklama

SPD ve středu u soudu zastupovali advokát Adam Batuna a zmocněnkyně Lenka Burgetová. Okamura ani jiní představitelé či podporovatelé SPD nedorazili. Batuna uvedl, že hnutí se cítí nevinné a že skutky nejsou trestným činem. Plakáty se podle něj snažily pravdivě pojmenovat společenské otázky. Zmocněnkyně stručně doplnila, že žádá zproštění obžaloby. Vyjádření SPD a Okamury ke středečnímu verdiktu ČTK shání.

Státní zástupce David Jachnický žádal pro SPD o půl milionu vyšší trest, než jaký soud uložil. Poukázal na nulovou sebereflexi hnutí i na zavrženíhodnou pohnutku a majetkový motiv. „K uvedenému jednání přistoupila obžalovaná proto, aby získala moc, vliv a tím i materiální prospěch,“ konstatoval.

Zdůraznil, že svoboda projevu - i politického - má své hranice. Zmínil paralelu s nacistickým Německem, v němž podle něj nenávistné projevy nezačaly násilím, ale slovy. Kvůli této historické zkušenosti podle něj nemůže demokratický stát čekat na to, až se nenávist promění v konkrétní útok.

Související

Okamura od počátku označuje trestní řízení proti sobě i svému hnutí za politické. Podle něj je výsledkem snahy předchozí vládní koalice ovlivnit loňské volby do Sněmovny. Kampaň už dříve označil za alegorii.

Reklama
Reklama

Kvůli plakátům čelila koalice SPD, Trikolory a PRO v roce 2024 i snahám zastavit její kampaň soudní cestou. Návrhy podávali v jednotlivých krajích lidé, které plakáty pobouřily, přičemž žádali soudy o ochranu demokratičnosti voleb. Krajské soudy návrhům nevyhověly. Nezasáhl ani Ústavní soud, nenašel k tomu procesní možnost.

Mohlo by vás také zajímat: Tomio Okamura ve sněmovně čte usnesení proti pořádání sudetoněmeckého sněmu v Brně

Tomio Okamura ve sněmovně čte usnesení proti pořádání sudetoněmeckého sněmu v Brně | Video: Tomio Okamura - SPD
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vládní koalice se minulý týden dohodla, že místo návrhu zákona o veřejnoprávních médiích, k němuž se sešlo přes 400 připomínek, předloží ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) jiný návrh, který pouze nahradí zákon o poplatcích novým zákonem převádějícím financování ČT a ČRo na státní rozpočet. (Vysílání ČT ve středu 3. června)
Vládní koalice se minulý týden dohodla, že místo návrhu zákona o veřejnoprávních médiích, k němuž se sešlo přes 400 připomínek, předloží ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) jiný návrh, který pouze nahradí zákon o poplatcích novým zákonem převádějícím financování ČT a ČRo na státní rozpočet. (Vysílání ČT ve středu 3. června)
Vládní koalice se minulý týden dohodla, že místo návrhu zákona o veřejnoprávních médiích, k němuž se sešlo přes 400 připomínek, předloží ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) jiný návrh, který pouze nahradí zákon o poplatcích novým zákonem převádějícím financování ČT a ČRo na státní rozpočet. (Vysílání ČT ve středu 3. června)

Redaktoři ČT vysílají v černém. Na protest proti vládním změnám

Stovky zaměstnanců České televize (ČT) ve středu přišly v černém oblečení před hlavní budovu na Kavčích horách vyjádřit protest proti změnám ve financování veřejnoprávních médií, které chce prosadit vládní koalice. Iniciativa Veřejnoprávně podpořená odbory svolala shromáždění symbolicky pět minut před dvanáctou hodinu.

Alena Schillerová, ministryně financí, politička
Alena Schillerová, ministryně financí, politička
Alena Schillerová, ministryně financí, politička

Vláda chce schválit reformu penzijního spoření, pomoct by měla mladým lidem

Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší, zavedou se nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Příslušný návrh zákona vloží ministerstvo financí ve čtvrtek do připomínkového řízení a vláda by ho měla projednat do konce června. Novinářům to ve středu řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

Od namočené Karviné míří Slavia překvapivým směrem. Majitel Tykač chce podíl

Slavia má nakročeno do Polska. Karvinou, která čelí obvinění v nedávné obří fotbalové kauze, by měla v roli farmy sešívaných nahradit Gdyně. Do polského klubu už má namířeno právě z Karviné kouč se slávistickou minulostí Marek Jarolím a majitel pražského klubu Pavel Tykač dokonce zvažuje nákup minoritního podílu. Informuje o tom web przegladsportowy.pl.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama