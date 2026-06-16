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Domácí

Třičtvrtě Čechů užívá návykové látky. Vede tabák, alkohol a léky

ČTK

Téměř tři čtvrtiny lidí v Česku podle průzkumů užívají návykové látky. Denně či skoro denně kouří cigarety až 1,6 milionu osob nad 15 let a pije alkohol až milion lidí. Až milion žen a mužů má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za rok 2025, kterou v úterý zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Ilustrační snímek, kouření, cigareta,alkohol, ilustrační snímek, závislost, odvykání,
Podle zjištění roste počet lidí, kteří mají problémy kvůli užívání více látek současně. Přibývá i těch, kteří vyhledají kvůli alkoholu a zneužívání léků pomoc a léčbu. (Ilustrační foto)Foto: Economia
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Podle jeho vedoucí Pavly Chomynové se počty lidí s rizikem závislosti dlouhodobě nemění. Přibývá ale osob, které užívají víc látek současně. S dokumentem se v pondělí seznámila vláda.

„Odhadované počty lidí, kteří jsou v riziku vzniku a rozvoje závislostí, se v České republice dlouhodobě prakticky nemění. Podle posledních průzkumů užívá v současnosti návykové látky 72 procent české populace a až 49 procent populace se nachází v riziku závislosti, nejčastěji v souvislosti s kouřením, nadměrnou konzumací alkoholu a nadužíváním psychoaktivních léků,“ uvedla Chomynová.

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Podle zjištění roste počet lidí, kteří mají problémy kvůli užívání více látek současně. Přibývá i těch, kteří vyhledají kvůli alkoholu a zneužívání léků pomoc a léčbu.

Kapacita adiktologických služeb je ale nedostatečná, čekací doby jsou dlouhé. I přesto má Česko v evropském srovnání dlouhodobě malý výskyt infekcí či úmrtí kvůli drogám díky minimalizaci rizik a škod, uvedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

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Alkohol pije milion lidí

Denně či skoro denně kouří cigarety 1,5 až 1,6 milionu lidí nad 15 let, e-cigarety 830 tisíc až 920 tisíc. Alkoholu se každý či skoro každý den napije až milion lidí nad 15 let. Škodlivě pije až 900 tisíc.

Až milion lidí má problém se zneužíváním léků. Konopné látky užilo za poslední rok podle odborných odhadů 650 tisíc až 830 tisíc lidí. Riziko vzniku závislostí hrozí u 360 tisíc z nich. Až 400 tisíc lidí si vzalo za posledních 12 měsíců konopné látky jen k samoléčbě.

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Rizikových uživatelů pervitinu je maximálně 39 tisíc, dalších až 10 tisíc užívá opioidy. Až 450 tisíc lidí hrozí digitální závislost, častěji jsou to mladí. Problémy s hraním her může mít až 275 tisíc lidí.

V Česku loni podle Českého statistického úřadu v Česku zemřelo celkem 113 300 lidí. Kvůli pití alkoholu ročně umírá až 7000 lidí, u 2000 z nich je alkohol hlavní či jedinou příčinou. Kouření může až za 18 tisíc úmrtí. Nelegální drogy připraví ročně o život podle odhadů až 1300 osob.

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Stát to stojí miliardy

Podle odhadů Česko ročně kvůli dopadům kouření může přicházet o 100 až 170 miliard korun, kvůli alkoholu o 50 až 57 miliard korun, kvůli nelegálním drogám o šest až sedm miliard korun a kvůli hazardu o 14 až 16 miliard korun.

Na protidrogovou politiku s adiktologickými službami, záchytnými stanicemi, koordinací a výzkumem stát vydává 1,63 miliardy korun. Do léčby putuje od zdravotních pojišťoven asi 1,59 miliardy korun, z toho víc než miliarda na léčení dopadů alkoholu.

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Na spotřební dani z tabáku vybere stát ročně 59 miliard korun a z alkoholu 14 miliard korun. V hazardních hrách prohráli hráči 64 miliard korun. Pod vlivem návykových látek se spáchalo 15 600 trestných činů, z nich dvě třetiny pod vlivem alkoholu.

Experti ve zprávě doporučují rozvíjet systém sledování vývoje závislostí i situace na trhu. Radí víceleté financování protidrogové politiky, zajistit koordinování postupu, nastavit regulaci podle rizikovosti látek, zavést varování na obalech alkoholu a léků, potírat nelegální tabák či ukotvit adiktologické služby.

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