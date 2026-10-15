Nekonečný spor a hrozivý účet každý den roste. Babišova slova posloužila jako důkaz

Čechošvýcar Josef Šťáva chce po České republice miliardy korun za zmařený obchod s krevní plazmou. Po strhující právní bitvě, v niž se český stát snažil bránit nebo vyjednat dohodu, to vypadá, že podnikatel konečně uspěl. Premiér Andrej Babiš (ANO) sice tvrdí, že se Česko bude bránit dál, nicméně i jeho kroky z minula naznačují, že Šťáva si jde ve 30 let trvajícím sporu pro vítězství.
Kauza označovaná jako Diag Human (podle jména firmy založené Šťávou) narostla do gigantických rozměrů. Přes 30 let trvající právní tahanice začínala na požadavku náhrady škody ve výši 200 milionů korun.
Nakonec je z toho víc než 17 miliard korun, kterou potvrdilo hned několik zahraničních soudů. A částka roste každý den. V minulosti přitom několik ministrů zdravotnictví prohlašovalo, že Šťáva od státu neuvidí ani korunu.
Teď má na stole obří účet premiér Andrej Babiš (ANO). Kauza po čase opět rozvířila veřejný prostor, ve spletitém sporu totiž uvázl polostátní ČEZ. Tomu lucemburský soud zablokoval tamní majetek, se kterým nesmí nakládat, jak společnost oznámila v pondělí.
Důvodem je fakt, že podle soudního rozhodnutí lucemburské justice dluží Česká republika Josefu Šťávovi přes 17 miliard korun.
Pravomocný rozsudek z Lucemburska je sice několik let starý, nicméně Šťáva se pokoušel bojovat o svůj nárok ještě u Londýnského mezinárodního rozhodčího soudu. Tomu slíbil, že než tribunál rozhodne, nebude vymáhat miliardy potvrzené soudem v Lucemburku.
Premiér Andrej Babiš už řekl, že stát nikdy ani na okamžik nepřipustil legitimitu nároku Diag Human. „My se samozřejmě budeme bránit dál. Vždy jsme dělali maximum, abychom v tom sporu uspěli,“ sdělil v úterý novinářům.
Přes svého mluvčího pak reagoval na dotaz deníku Aktuálně.cz. Vzkázal, že s Josefem Šťávou se nikdy nesetkal.
Babiš přitom kauzu velmi dobře zná. Lucemburský nejvyšší soud potvrdil počátkem června 2019 rozhodnutí tamního soudu nižšího stupně z roku 2017, že Šťáva byl jako investor poškozen. A náleží mu odškodnění – tehdy ve výši zhruba 15 miliard korun – takže společnost Diag Human může obstavit majetek České republiky v Lucembursku.
Babišova slova jako důkaz
„My jsme prohráli Diag Human v Lucembursku za 14 miliard. Já jsem ještě jako ministr financí stahoval naše aktiva na základě jednoho bezvýznamného dopisu, kde někdo napsal, že chce podnikat s krevní plazmou,“ prohlásil Andrej Babiš v září 2017.
Jeho citace je zaznamenána ve sněmovním stenoprotokolu. A jako důkaz ji později společnost Diag Human použila v dalším boji o svůj nárok na miliardové odškodnění.
O jaký majetek tehdy šlo, není přitom jasné. Premiér na dotaz deníku Aktuálně.cz nereagoval.
Když se pak v listopadu 2019 vydal Babiš s manželkou coby premiér na státní návštěvu Lucemburského velkovévodství, média tehdy spekulovala, zda bude jednat právě o kauze Diag Human. Tehdy už se do kauzy vložil i tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
Resort zdravotnictví totiž figuroval v soudním sporu v Lucembursku, v Londýně pak Česko zastupoval resort financí.
Babiš nyní tvrdí, že jde o stará pochybení politiků z 90. let. A v úterý ve svém vyjádření pro média si premiér rýpnul do svých vládních předchůdců.
„Třeba v minulém období tu Miroslav Kalousek vodil za tehdejším ministrem financí Stanjurou pana Šťávu, který je na druhé straně toho sporu. A těžko říct, na čem se domlouvali,“ uvedl Babiš.
Dohoda by byla levnější, má jasno Kalousek
Zbyněk Stanjura (ANO) deníku Aktuálně.cz v úterý řekl, že vždy dělal vše pro to, aby Česko platilo co nejméně.
Spor byl podle něj v režimu vyhrazené, zveřejňovat některé informace proto nebylo a stále není možné. A připomenul, že věc řešili i ministři před ním včetně Babiše.
„Měl by si udělat pořádek u sebe,“ prohlásil s tím, že Babiš se snaží jen odvést pozornost.
Babišovu kritiku odmítá i Miroslav Kalousek. „Vždy jsem zastával názor, že daňového poplatníka by vyšla mnohem levněji dohoda než nákladné protahování sporů, které jsou už dnes jen úprkem před exekutory,“ uvedl v úterý Kalousek pro Aktuálně.cz.
Podobné hlasy se přitom ozývaly už dřív. „Kdyby se přitom byl stát schopen či ochoten s Diagem dohodnout, pravděpodobně by to vedlo k úspoře o narostlé úroky. To může vzhledem k době od vzniku nároku představovat až 80 procent částky, která je předmětem sporu,“ citoval deník e15 v červnu 2019 Radka Šnábla, experta na arbitrážní řízení a bývalého šéfa mezinárodněprávního odboru ochrany investic ministerstva financí.
Čechošvýcar Šťáva už má dva pravomocné a také vykonatelné rozsudky. Oba shodně tvrdí, že mu Česko dluží přes 17 miliard korun.
Jedno rozhodnutí vydal mezinárodní arbitrážní tribunál v Londýně v roce 2022, ten druhý padl ještě dřív – v roce 2017 v Lucemburku. Následně ho o dva roky později potvrdil ještě lucemburský nejvyšší soud.
Šťáva nicméně rozhodnutí lucemburských soudů nevymáhal, protože zahájil zmíněnou arbitráž v Londýně. Tam chtěl dokonce 52 miliard, tribunál mu nicméně „přiklepnul“ to, co soudy v Lucemburku. V tomto směru Česko se svou právní obranou uspělo.
„Rozhodnutí není definitivní“
„Dokud nejsou vyčerpány všechny možnosti právní obrany a rozhodnutí není definitivní, pokládá ministerstvo financí za předčasné spekulovat o zaplacení nároku žalobce,“ uvedla v úterý ministryně financí Alena Schillerová na dotaz Aktuálně.cz, zda bude počítat ve státním rozpočtu s nějakou rezervou na tyto účely.
Schillerová totiž spoléhá na to, že spor řeší ještě londýnský nejvyšší soud. Jenže to nemá vliv na vykonatelnost rozhodnutí londýnského arbitrážního tribunálu. Navíc, nejvyšší soud by měl podle informací Aktuálně.cz rozhodnout už začátkem příštího roku.
Pro napnutý státní rozpočet s deficitem, který letos činí 310 miliard – a příští rok mají výdaje přesáhnout příjmy o 386 miliard –, se vůbec nejedná o dobrou zprávu. Šťáva se přitom pokoušel vyjednávat téměř se všemi vládami.
„Společnost marně usilovala o jednání s českým státem s cílem dosáhnout dohody o vyrovnání. Vzhledem k neochotě dlužníka jednat či splnit svůj závazek přistoupil Diag Human ke krajnímu řešení a zahájil v Lucembursku exekuční řízení,“ stojí v prohlášení společnosti Diag Human.
Spor řeší zahraniční soudy až od roku 2014, do té doby se kauza rozhodovala v Česku. Arbitráž při Hospodářské komoře ČR v roce 2008 dokonce přisoudila Šťávovi odškodnění 8,33 miliardy korun. Ale přezkumný senát konstatoval, že podnikatel nemá nárok na nic.
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