Vyhrát prezidenta pro ANO: Babiš může mít úplně jiný plán. Rýsuje se nové jméno

Hnutí ANO ještě pořád neví, jakým způsobem se postaví k blížící se volbě prezidenta. A byť se téma v zákulisí zjevně řeší, navenek se zástupci nejsilnější strany v zemi tváří, že mají času dost. V danou chvíli celá věc krystalizuje tak, že Andrej Babiš bude vybírat ze tři hlavních scénářů.
„Žádná jména teď nekomentujeme, soustředíme se na naplňování slibů a úkolů vlády a doručování těchto informací lidem a firmám. O co úspěšnější v tom budeme, o to větší šanci bude mít kandidát, kterého podpoříme.“
Tak zní reakce Karla Havlíčka, prvního místopředsedy hnutí ANO a jednoho z klíčových ministrů vlády Andreje Babiše, na otázku, zda si umí představit, že by hnutí ANO v prezidentských volbách podpořilo někoho, jako je náš bývalý velvyslanec při NATO a současný vládní zmocněnec Jakub Landovský.
Podobně jako Havlíček reagují i jiní zástupci hnutí ANO. „Vůbec o tom nevím,“ řekl nám třeba další viditelný člen nejsilnější strany ve vládě, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Obecně lze od politiků hnutí ANO zaslechnout, že jde o předčasnou otázku. Což ovšem neznamená, že prezidentskou volbu Babiš a jeho okolí neřeší.
O Landovském se přitom v zákulisí hovoří už docela dlouho, minulý týden s informací přišel web pagenotfound s tím, že to má potvrzené z několika na sobě nezávislých zdrojů.
A podle informací redakce Aktuálně.cz nelze vyloučit, že se jménem Landovského přišel samotný Babiš. Ovšem s tím, že jde o jednu z několika variant, se kterými v danou chvíli pracuje. V zásadě má tři.
Ke které se nakonec přikloní, bude záviset na tom, jaký cíl pro něj bude ten hlavní.
Jasným favoritem volby souboje o Hrad je momentálně současný prezident Petr Pavel, ambicí Babiše ale nemusí být prezidentské klání vyhrát, nýbrž si připravit ideální výchozí pozici pro příští volby do Poslanecké sněmovny.
Jeho primárním cílem tak může být obhájit post premiéra.
Babiš
Předseda hnutí ANO opakovaně říká, že on sám už kandidovat na prezidenta nebude – že je exekutivní typ a že mu víc vyhovuje post premiéra. Babiš už navíc jednou na Hrad kandidoval a vcelku jednoznačně s Petrem Pavlem prohrál. Proto mu lze vcelku věřit, že to nechce zažít znova.
Zároveň ale každý ví, že Babiš nemá problém své názory měnit. Navíc i minule své rozhodnutí kandidovat na Hrad učinil relativně pozdě a do velké míry spontánně.
Proto musí každý, kdo si modeluje volební scénáře, počítat s tím, že do boje o Hrad – navzdory mizivé šanci uspět – Babiš opět půjde.
Straník
Pak je tu druhá možnost, o které se také často mluví: nominace některé výrazné tváře Babišovy formace. Podle všeho jde ale o ještě méně pravděpodobnou variantu, než že kandidátem na Hrad za hnutí ANO bude samotný premiér.
Typicky se hovoří o Aleně Schillerové nebo Karlu Havlíčkovi. Bývalý prezident Miloš Zeman zase zmiňuje expředsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka.
Jenomže Andrej Babiš je zvyklý řídit všechno sám. A pokud se něčeho nechce dočkat, pak toho, aby mu někdo z jeho okolí přerostl přes hlavu, natož aby mu oponoval a nějakým viditelným způsobem se od něj emancipoval.
Každý, kdo se o to v rámci hnutí ANO v minulosti pokusil, v něm nakonec skončil.
A pokud by si Babiš něco nepřál, tak je to situace, kdy by například Alena Schillerová ve volbě na Hrad uspěla a obdržela třeba necelé dva miliony hlasů. To by jí mohlo dodat odvahu k tomu, aby se začala svému šéfovi viditelně vzpírat.
Svým způsobem je možné říct, že pokud nebude kandidovat sám Babiš, cílem jeho hnutí ANO nebude volby na Hrad vyhrát.
Půjde mu o něco jiného: utužit svůj volební kmen, mobilizovat věrné voliče a připravit si půdu pro příští sněmovní volby. Prezidentské volby v takovém scénáři budou Babišovi sloužit hlavně k tomu, aby obhájil svůj post premiéra.
Nezávislý kandidát
Optimální tak pro Babiše může být najít někoho zvenčí. Kandidáta či kandidátku, který nebo která neohrozí – třeba jen díky dílčímu úspěchu – jeho pozici a zvyky v rámci hnutí ANO.
Babiš z kraje roku tvrdil, že by to mohla být žena, ve veřejném prostoru se pak objevilo jméno Ivany Tykač. A nyní se skloňuje i Jakub Landovský.
Landovský je pro Babiše v jistém ohledu ideální kandidát. A to přesto, že je prakticky vyloučené, aby volby vyhrál.
Nicméně pokud marketéři hnutí ANO zapracují na jeho všeobecné známosti, pokud dostatečně poutavě vykreslí Landovského minulost a kariéru, která je ostatně v něčem podobná kariéře Petra Pavla (viz jejich angažmá v NATO), mohou z něj učinit kandidáta, který vyloženě nepohoří.
Landovský je relativně mladý, působí svěže a geopoliticky poučeně, umí mluvit a je nesporně ambiciózní. A navíc – mnoha lidem se může jevit lidsky jako sympaťák.
Typově tak jde o kandidáta, který by pro Babiše mohl sehrát ideální roli.
Landovský není úzce spojován s ANO, tudíž by se Babišovi v případě úspěchu nemohl vymknout z podřízené pozice. Za příznivé konstelace a pokud by se mu povedla kampaň, může i slušně uspět.
Zároveň: porazit Petra Pavla Landovský skoro jistě nemůže. Což by ale nakonec Babišovi – svým způsobem paradoxně – mohlo vyhovovat.
Pokud totiž nebude Babiš sám kandidovat, půjde mu o něco jiného – využije volby na Hrad jako odrazový můstek k těm sněmovním. A v nich bude usilovat o takovou většinu, která mu napříště umožní třeba i sestavit jednobarevnou vládu.
A ta by byla složená výhradně z lidí, kteří vědí, kdo stojí v čele a nemají sebemenší motivaci se proti tomu nějak bouřit.
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