Poslední tři roky unikají na Šumavě toxické látky, pocházejí z pozůstatků po armádě

Na území národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky, které kontaminují i okolí. Pocházejí z pozůstatků po bývalé československé armádě, které by se na území Šumavy neměly nacházet. Na tiskové konferenci po jednání vlády to v pondělí řekl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Ohledně situace bude na úterý v 11:00 svolána tisková konference na ministerstvu obrany, kde bude představen časový plán řešení situace, dodal Červený. Národní park Šumava situaci nijak zatím nemůže komentovat, řekl ČTK jeho mluvčí Jan Dvořák.
Do prostředí uniklo podle Červeného nemalé množství nebezpečných látek během posledních tří let, přičemž o tom podle něj věděl jak bývalý náměstek ministerstva životního prostředí Tomáš Tesař, tak pravděpodobně i bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Jejich reakci se zjišťuje.
"Okamžitě, jakmile jsem to zjistil, jsem o tom informoval premiéra Andreje Babiše (ANO) a zadal rozbor těchto chemických látek na celém území. Místo je zabezpečené," popsal Červený. Bývalý náměstek Tesař měl být podle Červeného o úniku nebezpečných látek informován v roce 2023 včetně obdržení kompletní studie. "Ale ministerstvo životního prostředí nijak nekonalo," dodal ministr životního prostředí.
Na úterní tiskové konferenci chce Červený podrobně vysvětlit, jaké nebezpečné látky se na území NP Šumava nacházejí a jak bude zabezpečeno jejich odstranění.
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