Tři lidé se zranili při požáru venkovních kamen v restauraci v centru Prahy

Při požáru venkovních plynových kamen v restauraci ve Vodičkově ulici v centru Prahy se v pátek před polednem zranili tři lidé. Utrpěli popáleniny prvního až druhého stupně. Požár hasiči uhasili, z objektu kvůli němu evakuovali 45 lidí. Vyplývá to z vyjádření policie, hasičů a záchranářů.
Plynové topidlo umístěné na terase restaurace podle hasičů vybouchlo a začalo hořet. „Jednalo se o požár plynovzdušné směsi u propan butanové lahve v boxu topných kamen,“ upřesnili na síti X hasiči. Současně doplnili, že požár uhasili jedním proudem, odvětrali prostory a dohasili skrytá ohniska. Kvůli zásahu hasičů byl v místě asi na půl hodiny zastaven provoz tramvají.
Záchranáři mají v péči tři lidi, kteří mají popáleniny prvního až druhého stupně různého rozsahu. Všichni pacienti byli podle mluvčího záchranářů Karla Kirse při vědomí.
Policie zjišťuje, co výbuchu předcházelo, řekl policejní mluvčí Richard Hrdina.
„Momentálně uvolňujeme tramvajový pás a redukujeme jednotky na místě události,“ uvedli Hasiči Praha na X.
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