Tři klíčové chyby Petra Macinky. Měl šanci rozvrátit podvod provokatérů, ale nestalo se

„Vylákaný“ ministr zahraničí a vicepremiér Petr Macinka (Motoristé) podcenil, co na něj skupina influencerů nachystala. Měl hned několik šancí, jak jejich plán překazit, pokud by dodržel standardní bezpečnostní normy nebo se alespoň zeptal svých nejbližších. Nic z toho se však nestalo, šel notorickým „provokatérům“ naproti a ukázal, že se pro kontakt s anonymním autorem klidně vystaví nebezpečí.
Za propracovaným, ale za normálních okolností snadno odhalitelným experimentem stála Detektivní parta influencerů Mika Oganesjana a Vojtěcha Pšenáka. Pod identitou fiktivního autora „Thomase Pauknera“ vylákala šéfa Motoristů sobě na rozhovor do studia plného atrap zbraní, falešných výbušnin a dvou nafukovacích panen za závěsem. Více jsme o tom psali zde.
Přestože Macinka zpětně tvrdí, že o provokaci věděl a šel jí vědomě naproti, okolnosti setkání a uniklá komunikace ukazují, že se příběh pravděpodobně odehrál jinak. Vše spíše nahrává scénáři, že došlo k selhání nejen v osobní bezpečnosti, ale také ve vyhodnocování rizik.
Celá kauza odstartovala pozvánkou na rozhovor z e-mailu, kterou Macinka přijal během několika desítek minut s tím, že novému médiu fandí. Samotné natáčení proběhlo 21. srpna v pražském studiu. Celý incident již začala prověřovat Ochranná služba Policie ČR, což redakci potvrdil i ředitel útvaru Jan Koníř.
Redakcí oslovení bezpečnostní experti i policejní ochránci se shodují, že situace mohla skončit tragicky, pokud by na místě nebyli influenceři, ale skuteční útočníci. Aktuálně.cz zdůraznili tři hlavní faktory, které mohly vést k odhalení podvodu influencerů – a které Petr Macinka ignoroval nebo vyloženě obešel.
1. chyba – neodhalil podvod z pohodlí domova
Samotný fakt, že jde o léčku, mohl vyjít na povrch minimálním úsilím v rámci digitální hygieny. Pozvánka ministrovi přišla z domény pauknermedia.cz. Jak uvádí sami autoři experimentu, lze během pouhých 20 vteřin dohledat, že tuto doménu vlastní Vojtěch Pšenák, člen Detektivní party.
A mají pravdu – stačí naťukat adresu do vyhledávače českých domén CZ.nic, kde lze vyčíst, že influencer vlastní doménu od 17. července 2026. Jde o veřejně dostupnou informaci, kterou si může dohledat prakticky každý. Navíc se pro práci s touto jednoduchou ověřovací pomůckou dělají školení pro zaměstnance nejen ve firmách, ale také ve státní správě.
Ministr zahraničí, který denně pracuje s citlivými informacemi a je členem Bezpečnostní rady státu, si však neověřil nic a s „Thomasem Pauknerem“ si začal domlouvat termín téměř okamžitě. To je samo o sobě zarážející vzhledem k tomu, že domnělým „pseudoinvestigativcem“ se v posledních měsících zabývala také jiná média i lidé na sociálních sítích.
2. chyba – nezeptal se svých nejbližších
Další nevyužitou příležitostí byla konzultace s týmem Motoristů nebo s blízkými spolupracovníky. Mluvčí strany Lukáš Koutník potvrdil, že ministr Macinka mu o rozhovoru řekl, ale sjednával si ho „po své ose“. Kdyby se šéf diplomacie dotázal lidí ve svém okolí, mohl se dozvědět, že ho zkontaktoval podvodník.
Domnělý Thomas Paukner se objevil například na YouTube kanále V.O.X. NEWS, který má s vládními Motoristy vřelé vztahy. Dále se anonymní autor objevil i v Parlamentních listech, které rovněž nepatří mezi kritiky vládních stran. Přinejmenším stačilo ověření telefonních čísel či porovnání komunikačních kanálů. Pak by se přišlo na to, že něco nesedí.
Je nepravděpodobné, že by část lidí od Motoristů neměla o skutečném Pauknerovi informace – rychlý dotaz tak nejspíš mohl odhalit, že vicepremiér leze do pasti. Místo toho Macinka jednal izolovaně a vystavil se riziku bez jakéhokoliv vnitřního prověření kontaktu.
3. chyba – obešel svou vlastní ochranku
A nyní přichází ta největší chyba. Ministr zahraničí má ze zákona nárok na policejní ochranku, která mu zajišťuje bezpečnost na domácích i zahraničních cestách a událostech. Dalo by se tedy říct, že by příslušníci Ochranné služby PČR měli v tomto případě relativně jednoduchou práci podvodný rozhovor odhalit a úspěšně projít experimentem. Byl to ovšem nejspíš sám Macinka, kdo jim do práce hodil vidle.
Už při domlouvání schůzky na šifrované aplikaci Signal vicepremiér sám aktivně navrhl, že setkání své ochrance „nenahlásí“, aby ve studiu nebyly „manévry“. Tímto krokem zcela eliminoval standardní bezpečnostní postupy, které vyžadují, aby policejní předvoj – tzv. epizodická ochrana – místo předem prohledal a ztotožnil všechny přítomné.
Jediného člena ochranky, který ho doprovázel, pak na místě údajně poslal pryč. Policie tak nemohla provést kontrolu místnosti, kde byly ukryty makety zbraní a atrapa bomby, ani odhalit další případné osoby schované za závěsem. Jediné, co prý mohl bodyguard udělat, bylo koukat z vedlejší místnosti na otevřené dveře do studia.
Podle oslovených odborníků je nepřípustné, aby chráněná osoba seděla u stolu s maskovaným mužem, jehož identitu policie neprověřila. Zároveň konstatovali, že těžko mohla Ochranná služba PČR učinit bezpečnostní opatření, pokud nemá u sebe nahlášeno, že se ministr či jakákoliv chráněná osoba chystá na rizikovou soukromou akci.
Další nesrovnalosti a otazníky
I přes Macinkovo tvrzení, že „provokatéra“ poznal okamžitě podle hlasu a postavy, jeho následné chování tomu zcela neodpovídá. Rozhovor se uskutečnil 21. srpna, ministr se k němu na Facebooku přihlásil až 2. září – tedy den před ohlášeným zveřejněním videa. Podle redakčních zdrojů měl příspěvek psát během své pracovní cesty v Irsku.
Mezi natáčením a zveřejněním navíc uplynulo 12 dní, během kterých Macinka s falešným Pauknerem stále přátelsky komunikoval na Signalu a ptal se, kdy rozhovor vyjde a zda mu „stihne udělat reklamu“. Pokud by provokatéra skutečně hned prokoukl, podle bezpečnostní komunity nedává smysl, proč by v soukromé komunikaci i nadále udržoval tuto „hru“.
Více o reakcích policejních ochránců i samotného Macinky jsme psali zde.
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