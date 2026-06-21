„Trhy děláme, aby bylo na výplaty.“ Český cibulák chřadne, porcelánka doplácí na spor

Porcelán s modrou krví. To je jedno z marketingových hesel, jimiž porcelánka z Dubí doma i ve světě podporuje své talíře či hrnky zdobené ikonickými modrými cibulovými vzory. Teď se ale zdá, že cibulákům jejich krev vysychá. Více než 140 let dlouhá tradice se ocitla na podivném rozcestí – byť fabrika stále vyrábí, kroky některých akcionářů směřují k likvidaci historického podniku.
„Ty miloval náš pan generální,“ zvedne žena oči od stolu, kde si každý návštěvník Letních porcelánových trhů v Dubí může udělat růžičku, za niž se chytají pokličky cibulákových konviček nebo hrnečků. Odpovídá tak na dotaz novináře, proč je v areálu porcelánky voliéra s veselými andulkami a korelami.
Tím „generálním“ zaměstnankyně továrny myslí dlouholetého ředitele a majitele Vladimíra Feixe staršího, který v roce 2021 zemřel. Po něm vedení firmy převzal jeho syn Vladimír mladší. To ovšem trvalo jen pár měsíců.
Pravděpodobně i kvůli rodinným sporům skončil v představenstvu a následně dostal výpověď. Dnes už zůstává pouze jedním z minoritních akcionářů. Porcelánku vede jeho bratr Radislav a jako technický ředitel Vladimírův syn Martin.
Ani jeden z nich se však na letních trzích v době, kdy tam dorazil reportér deníku Aktuálně.cz, neukázal. Zato přijela na nákup skupinka mladých žen z Jižní Koreje. „Cibulák je u nás hodně populární. Jsme teď pár dní v Praze, a když jsme se dozvěděly, že je v Dubí trh, vyrazily jsme na výlet,“ usmívá se mladá Korejka.
Asie se přitom v posledních týdnech v porcelánce hodně přetřásá. A rozhodně ne jako jeden z klíčových trhů. Menšinový vlastník podniku schovaný za schránkou Renown Trading Limited (RTL) se sídlem v Hongkongu se totiž na nedávné valné hromadě pokusil poslat podnik do likvidace. Jak ale informoval regionální web iDnes.cz, pro návrh nezískal dostatečnou podporu.
Podle neschváleného plánu se měla likvidátorem fungujícího výrobního podniku, jehož hospodaření skončilo předloni v 16milionové a loni v 7,3milionové ztrátě, stát pražská firma PD Management. Tu vlastní metropolitní advokátní kancelář Poláček & Partneři.
Cibulák z Dubí? Podívejte se na porcelán zblízka:
Aby tak reportér deníku Aktuálně.cz zjistil víc o „tajemné“ firmě RTL, obrátil se na Bohumila Poláčka, jednatele PD Management. Ten však po telefonu s novinářem mluvit nechtěl, otázky žádal písemně. Nicméně na šest konkrétních dotazů týkajících se RTL a dubské porcelánky odpověděl jen velmi obecně.
„Řada vámi položených otázek se týká interních vztahů mezi jednotlivými společnostmi, případně obchodních a právních skutečností, k jejichž komentování nejsme oprávněni nebo je nepovažujeme za vhodné je veřejně komentovat,“ sdělil Poláček.
„K hypotetickým otázkám týkajícím se možného budoucího postupu v dosud nenastalých situacích se nevyjadřujeme,“ zareagoval pak Poláček na otázku, jak by PD Management postupoval při likvidaci Českého porcelánu. „Stejně tak nejsme oprávněni poskytovat informace o vlastnické struktuře či zastoupení jiných společností; s těmito dotazy se prosím obraťte přímo na dotčené subjekty,“ prohlásil ještě na adresu RTL.
„Nemám příznivější zprávu“
Reportér se tak pokusil přímo v Dubí kontaktovat Feixovy – organizačně právního ředitele Radislava i výrobně-technického ředitele Martina. V sídle porcelánky v Tovární ulici je sice zastihl, nicméně jak po krátkém čekání oznámila asistentka manažerů, s médii o kritické situaci podniku mluvit nechtějí.
A to se nezměnilo ani poté, co novinář oběma mužům poslal e-mail. „Nepřísluší mi vyjadřovat se k výkonu majetkových práv jednotlivých akcionářů. Lituji, že pro vás nemám příznivější zprávu,“ odepsal jen Radislav Feix.
Ten přitom zůstává jediným členem představenstva tradičního podniku fungujícího od roku 1864. Jak totiž vyplývá z obchodního rejstříku, Martin Feix byl z vedoucího orgánu vymazán letos v únoru. I tento stav se měl po valné hromadě změnit, ale nestalo se.
Zamlžená situace tíží i zaměstnance porcelánky, s nimiž novinář přímo v Dubí mluvil. „Tak jako firma jede, prý i zakázky jsou, ale problém je, že akcionáři nedostávají žádné peníze,“ popisuje muž v pracovních kalhotách. „Takhle to někdy dopadá, když spolu podniká rodina,“ krčí rameny jeho kolegyně nad současným stavem podniku.
Že ale nevyplacená dividenda pro vlastníky nemusí být jediným zádrhelem, popisuje jedna z prodavaček porcelánu na červnových trzích. „Ty děláme proto, aby bylo na výplaty,“ tvrdí, zatímco na terminálu markuje zákazníkovi účet za těžkou máslenku.
„Vždyť se podívejte, už ani na exkurze dovnitř nemůžete, takhle se zdravá firma nechová,“ láteří jedna ze zákaznic na to, že prohlídky výrobních hal a zrodu cibuláků byly „z provozních důvodů“ pozastaveny.
„To naštěstí ne,“ mnohoznačně reaguje s hořkým úsměvem muž v městské části Pozorka na dotaz, jestli někdo z jeho blízkých dělá v porcelánce. „Víte co, jestli si dobře pamatuju, tak minimálně posledních třicet roků se říká, že je na tom firma špatně,“ říká zase jedna ze zaměstnankyň dubské radnice.
„Objevili se zájemci o odkup“
Což je fakt. V minulých letech třeba porcelánka zavřela své podnikové prodejny v Teplicích či v pražské Perlové ulici. Duchcovský závod Royal Dux, kde se vyráběly porcelánové figurky či ozdoby, zase přestal fungovat v roce 2023.
Hospodářskou situaci dubské výrobny prý v minulých letech zkomplikoval nedostatek zakázek, zvyšující se ceny surovin i potřebných energií, především skokové zdražení plynu do pecí. A také levná a méně kvalitní konkurence z Asie.
I to byly oficiální důvody, proč v červnu 2022 akcionáři většinou rozhodli o odvolání Vladimíra Feixe mladšího a příchodu krizového manažera Radka Horčičky. Jak uvádí na profesní síti Linkedin, během svého dvouletého angažmá v Dubí „převedl společnost přes nejtěžší období energetické krize a za rok 2022 obrátil její ekonomiku po letech ztrát opět do zisku“.
V roce 2022 dosáhl hospodářský výsledek skutečně kladné hodnoty ve výši 8,6 milionu korun. Hned následující rok se ovšem Český porcelán opět propadl do červených čísel resultujících na úrovni minus 4,8 milionu.
„Řada věcí se udělala,“ uvedl v pátek odpoledne pro Aktuálně.cz. Do detailu jít nechtěl s tím, že více času na rozhovor prý bude mít až v pondělí.
A i když to během Letních porcelánových trhů v Dubí vypadalo živě a před každým z řady stánků se tvořily fronty koupěchtivých zákazníků, budoucnost cibuláku z Dubí je značně nejistá. Podle míšeňského vzoru se tu přitom vyrábí už od roku 1885.
Jde o jednu z posledních tří fabrik na světě držící tradici podglazurovaných modrých cibulových vzorů na bílém porcelánu. O tom, jak dlouho to ještě bude platit, se rozhoduje právě nyní.
„Již několikrát měla dubská porcelánka problémy, ale vždy je přežila. Je to hlavně o obchodní strategii a přístupu vrcholového managementu, ale myslím si, že naděje umírá poslední,“ doufá dubský starosta Jiří Kašpar (ODS). A dodává: „Ačkoliv jsem se snažil informovat o dění v porcelánce, respektuji určité interní postupy. Jaký bude další postup, tedy nevím. V nedávné době se objevili i zájemci o odkup celé porcelánky, ale k dohodě nedošlo.“
Historky z placu: Připomeňte si snímek
Holky z porcelánu
Řecký Parthenón, jak jsme jej dvě století neviděli. Skončila největší rekonstrukce antické památky
Řecké ministerstvo kultury v pátek představilo západní část Parthenónu po náročné rekonstrukci. Podle ministerstva se fasáda vrátila do nejúplnějšího stavu za více než dvě století a odstraněno bylo vnější lešení, píší řecká média.
Galakoncertem v katedrále vyvrcholí Svatovítský varhanní oktáv
Řada předních interpretů vystoupí v neděli v katedrále sv. Víta Pražského hradu při večeru věnovaném slavnostnímu koncertu na zdejší nové varhany. Bude mezi nimi Český národní symfonický orchestr pod taktovkou Jana Kučery, houslista Pavel Šporcl s mezinárodním souborem iPalpiti, mezzosopranistka Ester Pavlů, kontratenor Vojtěch Pelka nebo Jiří Pavlica se skupinou Hradišťan.
Ital se omluvil za zfackování brněnského maršála, první závod přinesl senzaci
Ital se osobně omluvil napadenému maršálovi. Zatímco on sleduje závod z boxů, paddock žije vlastním životem.