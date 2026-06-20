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Třetina měřicích stanic hlásí teplotní rekordy, padly i absolutní rekordy

Agentura ČTK

Teplotní rekordy v sobotu padly na 59 stanicích ze 171, které měří aspoň 30 let. Nejtepleji, a to 36 stupňů Celsia, bylo ve Šternberku na Olomoucku. Tam ale teplotu měří teprve čtyři roky. Na sociálních sítích o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

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Ilustrační foto - jaro, léto, teplo, počasí, piknik, parkFoto: Aktualne.cz – Jakub Plíhal
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Druhou nejvyšší teplotu, 35,4 stupně Celsia, meteorologové zaznamenali ve Strážnici na Hodonínsku. Padl tam i rekord pro tento den, předchozí byl z roku 2012, kdy meteorologové naměřili 34,3 stupně Celsia.

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„Teplotní rekordy pro dnešní den zaznamenalo 59 stanic ze 171 měřících alespoň 30 let, což je 35 procent,“ uvedl ČHMÚ. „Na stanicích Labská bouda a Žamberk byl překonán dokonce absolutní červnový rekord,“ dodal.

Na stanici Husinec, Řež, která funguje patnáct let, teploměr ukázal 35,3 stupně. Shodně 35 stupňů naměřili v Poděbradech, Borohrádku na Rychnovsku a Brně Žabovřeskách. V Poděbradech a Žabovřeskách zaznamenal ČHMÚ rekord pro stanice fungující aspoň 30 let. Více než 34,5 stupně bylo také v Třebíči, Hradci Králové, Lednici a Tuhani na Mělnicku.

Rekordy padly na sedmi stanicích na jižní Moravě, ve středních Čechách ve Vlašimi na Benešovsku, v Semčicích na Mladoboleslavsku a v Radovesnici II na Kolínsku. Rekordní hodnoty zaznamenali meteorologové také mimo jiné v Rychnově nad Kněžnou, v Dukovanech na Třebíčsku, v Pardubicích a Prostějově.

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