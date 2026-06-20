Třetina měřicích stanic hlásí teplotní rekordy, padly i absolutní rekordy

Teplotní rekordy v sobotu padly na 59 stanicích ze 171, které měří aspoň 30 let. Nejtepleji, a to 36 stupňů Celsia, bylo ve Šternberku na Olomoucku. Tam ale teplotu měří teprve čtyři roky. Na sociálních sítích o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Druhou nejvyšší teplotu, 35,4 stupně Celsia, meteorologové zaznamenali ve Strážnici na Hodonínsku. Padl tam i rekord pro tento den, předchozí byl z roku 2012, kdy meteorologové naměřili 34,3 stupně Celsia.
„Teplotní rekordy pro dnešní den zaznamenalo 59 stanic ze 171 měřících alespoň 30 let, což je 35 procent,“ uvedl ČHMÚ. „Na stanicích Labská bouda a Žamberk byl překonán dokonce absolutní červnový rekord,“ dodal.
Na stanici Husinec, Řež, která funguje patnáct let, teploměr ukázal 35,3 stupně. Shodně 35 stupňů naměřili v Poděbradech, Borohrádku na Rychnovsku a Brně Žabovřeskách. V Poděbradech a Žabovřeskách zaznamenal ČHMÚ rekord pro stanice fungující aspoň 30 let. Více než 34,5 stupně bylo také v Třebíči, Hradci Králové, Lednici a Tuhani na Mělnicku.
Rekordy padly na sedmi stanicích na jižní Moravě, ve středních Čechách ve Vlašimi na Benešovsku, v Semčicích na Mladoboleslavsku a v Radovesnici II na Kolínsku. Rekordní hodnoty zaznamenali meteorologové také mimo jiné v Rychnově nad Kněžnou, v Dukovanech na Třebíčsku, v Pardubicích a Prostějově.
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