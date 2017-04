Třetí kolo zápasu o Šumavu. Poslanci se chystají přehlasovat Zemanovo veto

před 4 minutami

Už potřetí se v úterý odpoledne chystá Poslanecká sněmovna hlasovat o novele zákona o ochraně přírody a krajiny, která upravuje pravidla pro národní parky a týká se zejména Šumavy. Poprvé sněmovnou schválený vládní návrh novely odmítli senátoři, když přísnou ochranu šumavských lesů omezili. Jejich podněty však poslanci na začátku března 117 hlasy odmítli, načež zákon vetoval prezident Miloš Zeman. I napotřetí je pravděpodobné, že novela projde, tentokrát by už však zákon začal platit.

Praha - Už dvakrát poutal návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny i kvůli vystoupení prezidenta Zemana, který podpořil odpůrce jeho vládní podoby, mimořádnou pozornost. Zápas o normu, která se týká ochrany přírody ve všech českých národních parcích, je vyústěním letitého sporu o Národní park Šumava. Poslanci tak mají v úterý šanci definitivně rozsoudit vleklý střet dvou odlišných koncepcí, který se táhne od 90. let a začal sporem o kůrovcovou kalamitu.

Je pravděpodobné, že k přírodě vstřícnější podoba zákona, která má větší podporu veřejnosti i stovek expertů z vědeckých pracovišť a vysokých škol, znovu uspěje a zákon začne platit. S přehlasovaným vetem už prezident nic nezmůže. "Žádný prezidentův podpis už pak není třeba. Zeman poté, co bude vetovat, už zákon nepodepisuje. Ten začne platit bez ohledu na prezidentův postoj vyhlášením ve Sbírce zákonů," uvedl po druhém hlasování ústavní právník a vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Karlovy univerzity Jan Kysela.

Nová podoba zákona například rozšiřuje zóny, ve kterých by se nesmělo hospodařit, i oblasti, kde by byla příroda zcela ponechána svému vývoji. Mírnější senátní verze by naopak lidem v parcích umožňila stavět a hospodařit na více územích.

Do cesty novely zákona o ochraně přírody a krajiny se ale hodlají postavit starostové některých šumavských obcí. Pokusí se o to, aby zákon skončil na stole ústavních soudců. "Pokud bude vládní návrh přijat znovu i po prezidentově vetu, využijeme našeho práva a zkusíme přesvědčit sedmnáct senátorů k podání ústavní stížnosti. Nezdá se nám totiž, že byl byl proces přijímání zákona v pořádku, stejně jako samotná norma," řekl starosta Modravy a předseda Svazu obcí Národního parku Šumava Antonín Schubert.

autor: Martin Biben

