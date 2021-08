V Česku se začne očkovat třetí dávkou. Je hlavně pro starší 60 let, tvrdí experti

Česko od 20. září začne očkovat třetí dávkou vakcíny proti koronaviru. Na svém jednání o tom v pondělí rozhodla vláda. Přeočkování se bude týkat všech, kteří o něj budou mít zájem. Odborníci ho ale doporučují výhradně starším 60 let a pacientům s oslabenou imunitou, a to nejdříve za osm měsíců od dokončení očkování. Vakcíny se budou moct také kombinovat.

Podobně jako jiné země začne i Česko očkovat třetí dávkou vakcíny proti koronaviru. Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka je přeočkování nutné, a to hned z několika důvodů. "Myslíme si, že na základě dat, která jsou k dispozici, je třeba posílit ochranu zejména ve vazbě na přicházející podzimní sezonu respiračních nákaz i covidu a vysoce patogenní delta varianty," vysvětluje.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) bude od poloviny září třetí dávku moct dostat, kdokoliv bude chtít, ačkoli je určená zejména seniorům starším 60 let, chronicky nemocným nebo zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří ještě onemocnění neprodělali.

"Nejvíce bych přeočkování doporučoval osobám staršího věku. Je důležité zejména pro všechny, kteří mají závažné komorbidity, které by v případě nákazy covidem mohly vést ke komplikovanému průběhu. Mezi ty patří typicky silně obézní lidé, lidé s neregulovaným vysokým krevním tlakem nebo třeba s chronickým onemocněním plic," dodává Chlíbek.

Přeočkovávat se bude vakcínami na bázi mRNA, a to především látkou od firmy Pfizer/BioNTech, se kterou na jaře Evropská komise podepsala kontrakt na další nákupy. Očkovacími látkami od firem Johnson&Johnson nebo AstraZeneca se už pro tento účel počítat nebude.

Vakcíny se budou moci kombinovat. Nebude se tedy nutné očkovat stejnou očkovací látkou jako u první a druhé dávky, což celý proces značně urychlí. "Ke kombinaci vakcín už proběhly i studie, které měly velmi kladný výsledek," vysvětluje imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd Václav Hořejší.

Pokud tedy člověk prvně obdržel například dvě dávky vakcíny od firmy AstraZeneca, třetí dávku už dostane od společnosti Pfizer nebo Moderna. "Defacto téměř bez ohledu na to, čím byl člověk očkován u první nebo druhé dávky, vždy doporučujeme aplikovat mRNA vakcíny. Takže jestliže ji dostal už na začátku, tak by bylo dobré aplikovat tu stejnou. Pokud ale třeba dostal Modernu a na přeočkování nebyla k dispozici, může bez problému dostat Pfizer," popisuje Chlíbek.

V Česku se postupně zavírají velká očkovací centra, přeočkovávat se tak bude hlavně v nemocnicích. Některé z nich už třetí dávku vakcíny svým pacientům dokonce podaly dříve, a to ještě před oficiálním rozhodnutím vlády. Jedná se například o Klaudiánovu nemocnici v Mladé Boleslavi nebo o Fakultní nemocnici Motol v Praze.

Očkovat by se mělo také u praktických lékařů, kteří by měli podle ministra Vojtěcha později převzít očkování úplně. "V případě, že praktičtí lékaři budou mít připravené očkovací látky, ale jejich pacienti budou již z většiny naočkovaní, mohou se domluvit s jiným praktickým lékařem a sdílet pacienty. Tak, aby se vakcíny co nejefektivněji využily," řekl Vojtěch již před měsícem.

Ke třetí dávce se lidé budou moct registrovat od 10. září. "Od tohoto data budou lidé, kterých se to týká, dostávat upozornění, nejčastěji SMS, že mohou tuto možnost využít. Buď u svého praktického lékaře, nebo rezervací v systému na některém z očkovacích míst," upřesnil ministr v pondělí na tiskové konferenci.

Vládní rozhodnutí o podání třetí dávky podporuje i Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) vedená epidemiologem Petrem Smejkalem, která doporučuje spojit přeočkování proti covidu-19 s očkováním proti sezonní chřipce. Podle skupiny nová studie naznačuje, že podání vakcín společně by bylo bezpečné a účinné.

"Společné podání těchto vakcín by bylo výhodné i z hlediska logistického, protože rizikové skupiny, pro které je prioritně chřipková vakcína doporučena a případně i hrazena, se překrývají se skupinou rizikových jedinců, kteří by z třetí dávky proti covidu-19 profitovali," tvrdí odborníci. Připravují se i vakcíny rovnou kombinované.

Některé ze zemí se rozhodly začít s přeočkováním už o mnohem dřív. Například Izrael už v reakci na čtvrtou vlnu epidemie a prudký denní nárůst nakažených přeočkoval přes jeden a půl milionu lidí. K podobnému rozhodnutí došlo i Rakousko či Německo, kde už třetí dávkou očkují. Nově ji teď schválily také Spojené státy.