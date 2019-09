Krom sloupů a sošek není co zachraňovat. Třešňák ukázal, proč chce zbourat Hadí lázně

Staveb, jako jsou Hadí lázně, najdeme v Česku stovky. Chátrají a roky nikomu neslouží. Zásluhou exministra Antonína Staňka se však teplické lázně proslavily, když z nich nečekaně sňal památkovou ochranu. Dle kritiků šlo jen o úlitbu majiteli lázní Jaroslavu Třešňákovi za to, že přispěl Miloši Zemanovi na kampaň. To ale Třešňák v reportáži Aktuálně.cz odmítá, vidí se jako zachránce Teplic.

Promluvit si dnes s teplickým podnikatelem Jaroslavem Třešňákem není nic jednoduchého, žádosti o rozhovory vytrvale odmítá. "U vás jsem udělal výjimku. Každý od stolu píše, že to jsou historicky krásné lázně. Vy jste jako jediní napsali, že si je chcete na vlastní oči prohlédnout," vysvětluje teplický podnikatel, proč se s námi potkává i přesto, že i náš první telefonát spěšně ukončil.

Potkáváme se s ním v teplickém sídle jeho společnosti JTH. Vítá nás mohutný padesátník v modrých džínsech, keckách a světle modré kostičkované košili. "Tohle není rozhovor, chci vám jen ukázat ty lázně," říká hned na začátku. Vymůže si také, že jeho tvář nebude na žádné fotografii.

Přesto nám během následujících dvou hodin vypráví o všem možném. Zejména o Hadích lázních, ale také o tom, co vše už pro Teplice udělal a jaké má s nimi další plány. V jednom máme velmi rychle jasno. Třešňák nám nechce jen ukázat lázně, dal si také za úkol přesvědčit nás, že není žádný gauner, ale vlastně lidumil.

Na otázku, co chce s Hadími lázněmi dělat, odpovídá jednoduše a jasně. "Je třeba to zbourat a postavit znovu. Historické sloupy ale zachovám, i čtyři takové sošky. Jinak tam není, co zachraňovat," tvrdí podnikatel. Za minulého režimu podle něj totiž stavba prošla tak velkou proměnou a přestavbou, že v ní nic cenného nezůstalo.

Jeho cílem je celou stavbu zbořit a postavit repliku její původní podoby o metr a půl výš a o několik metrů dál směrem do parku. Jednak proto, že dnes je celá stavba zapuštěna pod okolní silnicí a otřásá s ní okolní provoz, a jednak proto, že se nachází tak nízko, že ji ohrožují povodně. Zvažuje, že by ji také o 180 stupňů otočil, tak aby kolonáda znovu směřovala do parku. Památky však v Česku bourat nejde, proto má až teď - po sejmutí památkové ochrany - Třešňák šanci s plánem poprvé uspět.

Aktuálně prý za téměř dva miliony připravuje vyčištění a vyvložkování zdejšího léčivého pramene. Čekal s ním prý do doby, než budova přijde o památkovou ochranu. Ptám se ho, jestli se nebojí, že nový ministr kultury Lubomír Zaorálek budově ochranu zase vrátí. "Nemyslím si, že to má šanci změnit. V té komisi je 25 lidí. Museli by říct, že se spletli, a to by ze sebe udělali idioty," říká.

Exkurze po "Třešňákových Teplicích"

Navrhuji, že dojedeme k Hadím lázním naším autem a sejdeme se tam. O tom však Třešňák nechce ani slyšet, odveze nás tam prý sám. Vzápětí se dozvídáme proč. Nasedáme do jeho bílého Lexusu a vydáváme se na cestu. Nemíříme však hned k Hadím lázním - Třešňák nás bere na projížďku Teplicemi, aby nám ukázal svůj teplický odkaz.

Zatímco luxusní vůz polyká kilometry, podnikatel ukazuje nalevo i napravo na fasády opravených domů v centru města. "Co vydělám, dám zpátky do Teplic," říká. Nejpyšnější je na repliky dřevěných oken, vynáší je do nebes snad u každého svého domu. "To okno uprostřed s kytičkami stálo 720 tisíc," říká, zatímco jeho prst míří na bohatě zdobená okna bývalé Živnobanky. Na jednom z balkónů se z fasády vynořuje velké T - jako Třešňák.

Podnikatel se pyšní tím, že teplické domy vrací do stavu, v jakém byly před zásahy za minulého režimu. "Původní okna, žádný plast, všechno dělám, jak to bylo dřív. Když udělám hezkou fasádu nebo dřevěná okna, víc mi to nevydělá. Dělám to pro Teplice," říká.

Jednou ze zastávek je i kostel sv. Bartoloměje, zřejmě vrchol Třešňákovy teplické filantropie. "Nechal jsem tu za 15 milionů opravit střechu. A teď to pronajímám neziskové organizaci za tisíc korun měsíčně, aby z toho něco bylo. Kdybych to nezachránil, dopadlo by to jak ty Hadí lázně," říká.

Pověst v Teplicích zkazily Třešňákovi Městské lázně

Ne všechny stavby, které Třešňák koupil, ale měly tak šťastný konec. Mnoho obyvatel Teplic mu dodnes například nemůže odpustit, že před deseti lety nechal strhnout Městské lázně. Navíc přesto, že na jejich místě sliboval postavit repliku, pozemek dodnes zeje prázdnotou.

Později odpoledne, až po prohlídce objektu s Třešňákem, se vracíme k Hadím lázním a vyptáváme se místních lidí, zda podnikateli věří, že zachrání stavbu, před kterou stojíme. S výjimkou několika cizinců znají Třešňáka skoro všichni. Městské lázně a pocit, že se historie opakuje, přijdou na přetřes hned několikrát.

"Jako děti jsme do Městských lázní chodili na plavání. Byla to krásná stavba, mohl z ní zachovat alespoň to nádherné čelo. Tady to dopadne stejně, prostě to zbourá a bude konec. Nemá k těmhle věcem žádnou úctu," říká Pavla M., jedna z kolemjdoucích. "To je Třešňákův styl, nebyla by to první budova, co tady zboural. Stejné to bylo i s domy, místo kterých postavil nákupní centrum Fontána," doplňuje ji Petr S.

Zdaleka ne všichni jsou ale proti tomu, aby se podnikatel do přestavby lázní pustil. "Vždyť se na to podívejte. Je to ostuda, jak to vypadá. Ať to třeba zboří a postaví znova, hlavně ať už to tady takhle nestraší," říká Michaela R., která parkem chodí každý den.

Podobně se na to dívá i Zdeněk L. : "Je mi jedno, jestli to opraví stát, město nebo majitel. Je mi taky jedno jak. Hlavně, ať je to co nejdříve, nebo ten barák spadne."

Velké plány s Teplicemi

Když se Třešňáka ptám na stržení Městských lázní, tvrdí, že nešly zachránit, že byly "ještě v dvacetkrát horším stavu" než Hadí lázně. To ostatně potvrzují i ústečtí památkáři, podle kterých však ještě šly opravit. Třešňák chce na jejich místě stále stavět - podle jeho slov "šestihvězdičkový hotel".

Stejně jako v případě Hadích lázní slibuje i na místě bývalých Městských lázní původní repliku. "Jen boky by byly jiné," říká a dodává, že nejjednodušší by pro něj bylo postavit na parcele byty. "To je nejlepší kšeft, v parku chce bydlet každý. Ale já si myslím, že by to byla škoda," říká Třešňák.

Proč se ale parcela ještě nehemží dělníky, přestože už před lety sliboval, jak na ní postaví nový lázeňský objekt pro veřejnost? Na luxusní super-hotel, který si zde vysnil, podle Třešňáka ještě neuzrál čas.

V tuhle chvíli se naplno ukazuje, že Třešňák má s Teplicemi velké plány. Podle něj sem totiž zatím jezdí jen chudší turisté a k těm bohatším a nejbohatším se musí město teprve propracovat. A to s jeho pomocí. "Napřed tady udělám dva až tři pětihvězdičkové hotely, které sem natáhnou další lidi. A až tu budou, můžu stavět lepší hotel," říká.

"Komunisté se tu vyřádili, není co zachraňovat"

Zpět ale k prohlídce Hadích lázní, ke kterým přijíždíme asi po dvacetiminutové projížďce městem. Budova, která se dříve nacházela uprostřed parku, je dnes skutečně z jedné strany zapuštěná ve více jak metr hluboké díře pod úrovní silnice. Ta spolu s domy za ní vznikla až za komunismu.

Třešňák nám rozdává stavařské helmy a vede nás dovnitř. Na Hadích lázních se zub času podepsal jak zvenku, tak především zevnitř. Všudypřítomnou špínu doplňuje drolící se zdivo a cihly z pobořených zdí. V celém objektu je cítit nadměrná vlhkost.

Podnikatel nám ukazuje, jak se v hale drolí podivně bíle zbarvené zdivo. Může za to podle něj voda plná minerálů, která vzlíná zespoda. Na působení minerálních vod si nechal dokonce zpracovat posudek na pražské ČVUT. V něm se tvrdí, že objektu hrozí bezprostřední zřícení některých částí poškozeného a degradovaného zdiva.

Jenže podle ústeckých památkářů je tenhle posudek dost zvláštní. "Z našeho posouzení i posouzení autorizovaného statika vyplývá, že tam skutečně vlivem vlhkosti dochází ke krystalizaci solí. Ty soli ale krystalizují na povrchu stavebních konstrukcí. Není pravda, jak tvrdí posudek, že by k tomu docházelo uvnitř, a že by soli zdivo trhaly," říká Petr Hrubý, ředitel Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem.

Autoři posudku z ČVUT podle něj svoje závěry nedoložili žádným posudkem či laboratorní zprávou. "Když jsem se toho profesora, co to podepsal, na přímo zeptal, jestli má nějaký posudek, mlčel," říká Hrubý.

Nejde ale jen o stav budovy, podle Třešňáka není na stavbě, vyjma sloupů a čtyř soch, co zachraňovat. Za minulého režimu podle něj totiž byly původní lázně rozšířeny o patrové přístavby a uzavřen a zastřešen byl celý středový trakt. "Tady je to dobře vidět, podívejte, normálně tady zazdili okno," ukazuje nám podnikatel uprostřed stavby odkryté obrysy původního okna.

Bere nás také na půdu. "Ta je taky nová. Tady nic starého není. Nic tu nezůstalo, nová půda, nový krov, nová plechová střecha," vyjmenovává. Památkáři se podle něj snaží chránit něco, co už tady vlastně není. Tvrdí, že hodnoty, na kterých byla v roce 1958 budova zapsána do seznamu památek, ztratila při přestavbě v sedmdesátých letech.

Deset let dohadů zatímco stavba chátrá

O povolení ke stavbě se Třešňák s památkáři hádá více než deset let. Během toho prý navrhl už pět různých projektů, každý ho údajně vyšel asi na půl milionu korun. Všechny památkáři zamítli.

Podle Hrubého buď proto, že navrhovaly stržení stavby, což u památky nejde, nebo proto, že k budově přistavovaly další objekt, přibližně stejně tak velký jako lázně samotné. "Takže ten charakter klasicistní stavby, kterou tam vidíme dnes, by se zcela setřel," říká šéf ústeckých památkářů. V posledním roce podle něj navíc Třešňák trvá už jen na variantě stržení a nové stavby.

Hrubý nicméně nerozporuje, že uvnitř stavby takřka nic cenného není. Ani to, že budova není v dobrém stavu a chátrá dál. Za to však podle něj může Třešňák sám. "Běžná údržba té nemovitosti byla žalostná," říká.

Třešňák si naopak stěžuje, že ho památkáři s jeho plány jen vyženou od stolu, ale nikdy mu neřeknou, co by tedy měl s objektem dělat. "Jim o tu památku vůbec nejde. Měli by být rádi, že se s ní něco udělá," říká. Moderní lázeňské služby by se podle něj navíc v objektu, tak jak je postavený dnes, provozovaly jen těžko.

Ve hře je ještě prodej Hadích lázní městu

Co bude s lázněmi dál, zatím není jisté. Nový ministr kultury Lubomír Zaorálek dočasně vrátil lázním památkovou ochranu, než dojde k přezkumu rozhodnutí bývalého ministra.

Ve hře je stále také prodej lázní městu. Teplice si totiž nechaly udělat vlastní statický posudek, který uvádí, že lázně lze zachránit. Primátor Hynek Hanza (ODS) po jeho zveřejnění uvedl, že radnice se bude snažit o odkup budovy.

Třešňák však Aktuálně.cz řekl, že nemá důvod budovu prodávat, pokud by nezůstala památkou. "Chci z toho udělat lázně. Kdybych k tomu neměl vztah, tak bych to nekupoval," řekl.

Server iDNES.cz nicméně přišel se zprávou, že Třešňák prodej Teplicím zvažuje za cenu 18 milionů korun. Jenže podle posudku města mají hodnotu jen šest milionů korun. Třešňák pro server dodal, že je připraven s městem jednat, až se vrátí z Chorvatska, kde jeho společnost staví hotelový komplex za 1,5 miliardy korun.

Prezidentův muž?

Na celou situaci kolem Hadích lázní hází stín pochybností zejména to, že ministr Staněk o zrušení jejich památkové ochrany rozhodl poslední den, který strávil ve funkci. Kritikové tvrdí, že ochranu sňal jen proto, že Třešňák byl jedním z největších sponzorů prezidentské kampaně Miloše Zemana, který původně odmítl Staňka odvolat z funkce a spustil tak několikaměsíční vládní krizi.

Teplický podnikatel přispěl k prezidentovu znovuzvolení tím, že poskytl 3,2 milionu korun na tvorbu čtyřstránkového letáku se Zemanovým životním příběhem. Třešňák však zarytě tvrdí, že se Zemanem ani Staňkem o Hadích lázních nemluvil.