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„Trapné a ubohé.“ Americký ministr se pustil do spojenců, ostré reakce přišly i z Česka

Maxim Hönig
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Americký ministr obrany Pete Hegseth minulý víkend zkritizoval roli spojeneckých zemí ve válce v Afghánistánu. Podle něj se na bojových operacích aktivně podílely pořádně „tak jedna nebo dvě země“. Hegsethovo vyjádření odsoudily mimo jiné Velká Británie či Polsko. Ohradili se ovšem i český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) či bývalá šéfka resortu obrany Jana Černochová (ODS).

„Dokonce jsme měli takový vtip – zkratka ISAF znamenala I saw Americans fighting (Viděl jsem Američany bojovat),“ ryl americký ministr obrany Pete Hegseth.
„Dokonce jsme měli takový vtip – zkratka ISAF znamenala I saw Americans fighting (Viděl jsem Američany bojovat),“ ryl americký ministr obrany Pete Hegseth.Foto: REUTERS – Nathan Howard
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Americký ministr Pete Hegseth před kadety na University of Tennessee v Knoxville zpochybnil důležitost ostatních států na alianční misi.
Sám je válečným veteránem.
Podle Petra Macinky (Motoristé) Hegsethova slova postrádají respekt.
Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) volila ještě ostřejší slova.
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Dohromady 51 členských zemí NATO a dalších spojenců USA vyslalo do Afghánistánu své jednotky v rámci mise Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly (ISAF) a americké operace Trvalá svoboda. Na místě jich 3621 zemřelo, přes třetinu tvořily neamerické jednotky. V rámci mnohaletého konfliktu padlo také 14 Čechů.

„Spojenci by měli ctít každý život, který vyhasl ve společné vojenské operaci, jakož i každého vojáka, který se aliančních operací účastnil. My to tak stoprocentně vnímáme a děláme, a v tomto očekáváme vzájemnost a respekt. Hegsethova slova respekt postrádají,“ řekl Macinka v pondělí serveru Novinky.cz.

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Ještě ostřejší byla v prohlášení na síti Facebook Černochová: „Svými výroky o spojencích v Afghánistánu se naprosto znemožnil. Může před kamerami dělat kliky a donekonečna se chlubit tím, že byl voják. Teď ale ukázal, jak málo rozumí vojenské cti a respektu ke spolubojovníkům.“

„V Afghánistánu padlo čtrnáct českých vojáků. Další se vrátili se zraněními, někteří s následky na celý život. A teď si americký ministr války dovolí jejich nasazení zlehčovat? A co mají jeho slova znamenat pro rodiny našich padlých vojáků?“ pokračovala Černochová.

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S tím, že Hegseth podkopává smysl NATO. Výstup shrnula jako „trapný a ubohý“.

Hegseth urážel spojence a vyprávěl vtipy

Americký ministr o víkendu před kadety na University of Tennessee v Knoxville zpochybnil důležitost ostatních států na alianční misi. Hegseth, který je sám válečným veteránem z Iráků i Afghánistánu, vzpomínal na to, jak v Kábulu viděl desítky různých vlajek.

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„Byla to nádhera sledovat, jak se 50 různých zemí podílí,“ řekl podle serveru Newsweek. Pak ale připojil kritiku.

„Až na to, že z nich se do operací skutečně zapojilo možná pět. Spíše to byla tak jedna nebo dvě země, které se nakonec účastnily bojových operací,“ tvrdil šéf americké obrany.

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„Dokonce jsme měli takový vtip – zkratka ISAF znamenala I saw Americans fighting (Viděl jsem Američany bojovat),“ ryl Hegseth dál do spojenců, kteří USA pomáhali ve válce proti teroru. Ta byla důsledkem útoků z 11. září 2001. Po nich byl poprvé aktivován článek 5 Severoatlantické smlouvy.

Ať to řekne rodinám padlých, vyzval polský ministr

Čeští představitelé nebyli jedinými spojenci USA, jež počínání amerického ministra nadzvedlo ze židle. Výroky silně rezonovaly též v sousedním Polsku.

Tamní ministr zahraničí a místopředseda vlády Radosław Sikorski v příspěvku na síti Twitter uvedl, že americký ministr obrany by měl své poselství adresovat „rodinám 44 polských vojáků, kteří zahynuli při zajišťování bezpečnosti v obtížné provincii Ghazní“.

Zmíněná oblast na jihovýchodě státu se v roce 2018 stala cílem rozsáhlé ofenzivy Tálibánu proti afghánským vládním silám podporovaných Západem.

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Podobně se vyjádřil předseda polského Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Podle něj jsou Hegsethovy výroky „skandální“ a „urážlivé vůči rodinám polských vojáků a polské národní hrdosti“. Zároveň zaútočil na prezidenta Karola Nawrockého za to, že sám na prohlášení nikterak nereagoval, napsal server Notes from Poland.

Jiný z nejvyšších polských představitelů, premiér Donald Tusk, přečetl podle Notes from Poland dopis od lékaře, který se operací v Afghánistánu účastnil.

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„Od Američanů jsem dostal medaili za to, že jsem jim pomáhal a že jsem je léčil. Nemusel jsem to dělat. Ošetřovali jsme je našimi vlastními polskými léky,“ stálo kromě jiného v dopise.

Snižování role spojenců v Afghánistánu rovněž zkritizovali skrze svého mluvčího britský premiér Andy Burnham či generál a bývalý velitel amerických sil v Evropě Ben Hodges.

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Válka v Afghánistánu trvala 20 let, skončila v roce 2021. Její součástí byla operace Trvalá svoboda, která se snažila eliminovat teroristy a jejich podporovatele na území Afghánistánu.

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