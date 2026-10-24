„Trapné a ubohé.“ Americký ministr se pustil do spojenců, ostré reakce přišly i z Česka

Americký ministr obrany Pete Hegseth minulý víkend zkritizoval roli spojeneckých zemí ve válce v Afghánistánu. Podle něj se na bojových operacích aktivně podílely pořádně „tak jedna nebo dvě země“. Hegsethovo vyjádření odsoudily mimo jiné Velká Británie či Polsko. Ohradili se ovšem i český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) či bývalá šéfka resortu obrany Jana Černochová (ODS).
Dohromady 51 členských zemí NATO a dalších spojenců USA vyslalo do Afghánistánu své jednotky v rámci mise Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly (ISAF) a americké operace Trvalá svoboda. Na místě jich 3621 zemřelo, přes třetinu tvořily neamerické jednotky. V rámci mnohaletého konfliktu padlo také 14 Čechů.
„Spojenci by měli ctít každý život, který vyhasl ve společné vojenské operaci, jakož i každého vojáka, který se aliančních operací účastnil. My to tak stoprocentně vnímáme a děláme, a v tomto očekáváme vzájemnost a respekt. Hegsethova slova respekt postrádají,“ řekl Macinka v pondělí serveru Novinky.cz.
Ještě ostřejší byla v prohlášení na síti Facebook Černochová: „Svými výroky o spojencích v Afghánistánu se naprosto znemožnil. Může před kamerami dělat kliky a donekonečna se chlubit tím, že byl voják. Teď ale ukázal, jak málo rozumí vojenské cti a respektu ke spolubojovníkům.“
„V Afghánistánu padlo čtrnáct českých vojáků. Další se vrátili se zraněními, někteří s následky na celý život. A teď si americký ministr války dovolí jejich nasazení zlehčovat? A co mají jeho slova znamenat pro rodiny našich padlých vojáků?“ pokračovala Černochová.
S tím, že Hegseth podkopává smysl NATO. Výstup shrnula jako „trapný a ubohý“.
Hegseth urážel spojence a vyprávěl vtipy
Americký ministr o víkendu před kadety na University of Tennessee v Knoxville zpochybnil důležitost ostatních států na alianční misi. Hegseth, který je sám válečným veteránem z Iráků i Afghánistánu, vzpomínal na to, jak v Kábulu viděl desítky různých vlajek.
„Byla to nádhera sledovat, jak se 50 různých zemí podílí,“ řekl podle serveru Newsweek. Pak ale připojil kritiku.
„Až na to, že z nich se do operací skutečně zapojilo možná pět. Spíše to byla tak jedna nebo dvě země, které se nakonec účastnily bojových operací,“ tvrdil šéf americké obrany.
„Dokonce jsme měli takový vtip – zkratka ISAF znamenala I saw Americans fighting (Viděl jsem Američany bojovat),“ ryl Hegseth dál do spojenců, kteří USA pomáhali ve válce proti teroru. Ta byla důsledkem útoků z 11. září 2001. Po nich byl poprvé aktivován článek 5 Severoatlantické smlouvy.
Ať to řekne rodinám padlých, vyzval polský ministr
Čeští představitelé nebyli jedinými spojenci USA, jež počínání amerického ministra nadzvedlo ze židle. Výroky silně rezonovaly též v sousedním Polsku.
Tamní ministr zahraničí a místopředseda vlády Radosław Sikorski v příspěvku na síti Twitter uvedl, že americký ministr obrany by měl své poselství adresovat „rodinám 44 polských vojáků, kteří zahynuli při zajišťování bezpečnosti v obtížné provincii Ghazní“.
Zmíněná oblast na jihovýchodě státu se v roce 2018 stala cílem rozsáhlé ofenzivy Tálibánu proti afghánským vládním silám podporovaných Západem.
Podobně se vyjádřil předseda polského Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Podle něj jsou Hegsethovy výroky „skandální“ a „urážlivé vůči rodinám polských vojáků a polské národní hrdosti“. Zároveň zaútočil na prezidenta Karola Nawrockého za to, že sám na prohlášení nikterak nereagoval, napsal server Notes from Poland.
Jiný z nejvyšších polských představitelů, premiér Donald Tusk, přečetl podle Notes from Poland dopis od lékaře, který se operací v Afghánistánu účastnil.
„Od Američanů jsem dostal medaili za to, že jsem jim pomáhal a že jsem je léčil. Nemusel jsem to dělat. Ošetřovali jsme je našimi vlastními polskými léky,“ stálo kromě jiného v dopise.
Snižování role spojenců v Afghánistánu rovněž zkritizovali skrze svého mluvčího britský premiér Andy Burnham či generál a bývalý velitel amerických sil v Evropě Ben Hodges.
Válka v Afghánistánu trvala 20 let, skončila v roce 2021. Její součástí byla operace Trvalá svoboda, která se snažila eliminovat teroristy a jejich podporovatele na území Afghánistánu.
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