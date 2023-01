Nerudová má z kandidátů nejtransparentnější kampaň. Nejhůře dopadl Zima a Středula

V Minsku ve čtvrtek začal soudní proces s běloruským disidentem Alesem Bjaljackým. Šedesátiletému spoluzakladateli nevládního střediska Vjasna, které představuje nejvýznamnější organizaci na ochranu lidských práv v zemi, hrozí až 12 let vězení. Oznámily to tiskové agentury. Bjaljacki a dva jeho spolupracovníci se v soudní síni ocitli v kleci vyhrazené pro obžalované. Čtvrtému obviněnému se podařilo odjet do zahraničí a bude souzen v nepřítomnosti. Proces je podle státní agentury Belta veřejný.

Bjaljacki loni získal Nobelovu cenu za mír společně s ruskou organizací Memorial, proslulou odhalováním zločinů komunismu a ochranou lidských práv, a ukrajinským Centrem pro občanské svobody. Cenu musela převzít manželka, protože disident byl ve vězení. Bjaljackého přátelé pokládají soudní proces za pomstu režimu Alexandra Lukašenka.