Tragický skon známého šéfa mordparty Flašky. Spáchal sebevraždu, stihl poslat dopis

Bývalý šéf karlovarské mordparty Rudolf Flaška spáchal v úterý sebevraždu. Informaci potvrdily redakci Aktuálně.cz policejní zdroje z regionu, případ si převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ještě ten den zaslal známý kriminalista redaktorovi e-mail s přiloženým otevřeným dopisem, kde kritizoval poměry uvnitř policie. Adresoval ho i policejnímu prezidentovi Martinu Vondráškovi.
Karlovarská policie o úmrtí bývalého kolegy ještě veřejně neinformovala. Tiskové oddělení na dotaz redaktora uvedlo, že věc již mají v rukou inspektoři. „Případ převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů a dále se jím zabývá,“ sdělil redakci Aktuálně.cz bez bližších podrobností policejní mluvčí Jakub Augusta.
Bývalý šéf karlovarské kriminálky poslal redakci zprávu kolem osmé ráno s přílohou v podobě otevřeného dopisu. V něm kritizoval nejen policejní vedení, ale také resort vnitra a spravedlnosti. Na konci pak mezi řádky naznačil, co se chystá učinit. Jeho tělo bylo nalezeno nedaleko Svatošských skal.
Nešťastný odchod od policie
Rudolf Flaška působil u policie téměř 24 let. Coby šéf odboru obecné kriminality měl na kontě vyšetřování řady závažných činů v kraji. Policejní řady opustil letos na jaře, ovšem ne dobrovolně – tváři karlovarské mordparty se stal osudným nadýchaný alkohol.
Musel kvůli tomu sundat uniformu, odešel bez rozloučení, výsluh a odchodného. Ačkoliv v rozhovoru pro Aktuálně.cz uznal, že s alkoholem pochybil, zmínil i neshody s vedením krajského ředitelství, které s ním údajně mělo osobní problémy.
„Nikdy mi to nebylo od nadřízených řečeno do očí, dozvídal jsem se to od blízkých osob. Vyhodnotil jsem, že je čas odejít, koketoval jsem se vstupem do politiky a 13. března 2026 jsem odeslal žádost do politické strany,“ popsal své plány v posledních několika měsících.
Dvě dekády v kriminálce
Flaška si poprvé oblékl policejní uniformu v září 2002, kdy nastoupil ke kriminálce coby vyšetřovatel v hodnosti podporučíka, konkrétně v rámci Okresního ředitelství v Sokolově. Zabýval se drogovou, násilnou i mravnostní trestnou činností.
Postupně se vypracoval na další policejní pozice na úrovni Karlovarského kraje, kde už řešil i ty nejzávažnější zločiny – od znásilnění po vraždy. Na počátku roku 2015 povýšil na plukovníka a stal se šéfem odboru obecné kriminality, kde působil až do letošního března.
Jeho letitá kariéra se pochopitelně odrazila i mimo vyšetřovací místnost – spolupracoval s městskými muzei na výstavách, psal články do Kriminalistického sborníku, přednášel na akademické půdě a zapojoval se do publicistických pořadů. Svou aktivitu přetavil i do několika ocenění. Více jsme o jeho příběhu psali zde.
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