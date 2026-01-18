Toto ještě ODS nezažila. Po „grilování“ dva muži vypadli. Zůstal „starý bernardýn“

Občanští demokraté mají nově kompletní vedení strany poté, co už nepokračuje jako předseda expremiér Petr Fiala. Po sobotní volbě jeho nástupce Martina Kupky a zástupce Tomáše Portlíka si zvolili delegáti nedělního kongresu ODS další čtyři místopředsedy. Aktuálně.cz přibližuje, koho si vlastně ODS vybralo a jak výběr probíhal.
Jeden muž. Druhý muž. Třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. Právě sedm mužů se postavilo v neděli dopoledne před delegáty kongresu ODS, aby se nechali „grilovat“. Tedy, pro upřesnění, šest podstoupilo „grilování“, sedmý byl moderátor Jan Skopeček, který by ale zapadl i do volby místopředsedů. Mnozí ho vnímají, že patří mezi špičky strany, ostatně při moderování zalitoval, že je „pouhým“ průvodcem, a měl chuť být mezi samotnými kandidáty.
Takto měl jedinou pravomoc, a to položit šesti kandidátům na čtyři volná místa první dotaz – pak už se ptali sami delegáti. „Jaké poučení by si měla ODS vzít z prohraných sněmovních voleb?“ zeptal se Skopeček na téma, které částečně rezonovalo celým kongresem. „Napravo vyztužit zeď, za kterou jsou Motoristé,“ odpověděl například europoslanec Petr Sokol.
Kromě něho bojoval o místo ve vedení další europoslanec Alexandr Vondra, dva poslanci Štěpán Slovák a Karel Haas, jeden senátor Martin Červíček a jeden majitel velké firmy Pavel Drobil. Byť každý z nich měl své názory, které se více či méně lišily od ostatních kandidátů, všichni se shodovali v tom, že ODS musí mnohem více než dosud budovat svou značku, musí dělat podstatně pravicovější politiku, musí podstatně více myslet na střední třídu a musí opět získat ztrácející se důvěru podnikatelů.
Za jejich zástupce lze bez nadsázky označit Pavla Drobila, který sám sebe definoval jako čistokrevného kapitalistu. „Na minulém kongresu jsem se ptal, jestli chceme i kapitalisty, když tvrdíme, že chceme kapitalismus. Vy jste mě odměnili potleskem,“ prohlásil Drobil a následně kritizoval to, že vládní program měl ke kapitalismu daleko.
„Kdyby ODS tehdy něco z mého projevu v programu využila, tak si myslím, že dnes sedíme na dalším ‚nudném‘ kongresu ODS a potvrzujeme Petra Fialu do jeho šestého mandátu předsedy strany, protože by tady seděl jako premiér,“ zalitoval Drobil. A při samotné volbě získal druhý největší počet hlasů.
K podnikatelskému prostředí má blízko i poslanec Haas, který za svůj kandidátský projev sklidil jeden z největších potlesků na kongresu a při hlasování bodoval vůbec nejvíc. Haas nejdříve mnoha slova velebil Petra Fialu, exministra financí Zbyňka Stanjuru či exministryni obrany Janu Černochovou, aby následně popisoval, co vše měla podle něj dělat ODS lépe.
„Od roku 2009, kdy jsme měli 34 tisíc členů, jsme do dneška poztráceli dvě třetiny členů. Jestliže jsme poztráceli tolik členů, tak to přece není normální stav, který bychom měli přejít mlčením,“ uvedl a postěžoval si na to, že ODS hodně oslabila i mezi byznysmeny. „Přestali jsme být v ODS zvyklí na názorovou a personální konkurenci,“ přidal další výtku a uvítal, že tentokrát je nabídka do vedení podstatně větší.
Haas si stěžoval také na podobu programu ODS do loňských sněmovních voleb, když tvrdil, že program ODS se nijak příliš nelišil od programu několika dalších stran. „Z 80 procent jsme měli stejný program,“ sdělil a slíbil, že on napomůže tomu, aby tomu tak už nebylo.
Už před volbami řadových místopředsedů bylo zřejmé, že mezi nimi bude expolicejní prezident a bývalý hejtman Martin Červíček, který v sobotu odstoupil z voleb 1. místopředsedy. Ztratil tak naději na toto místo, ale svým gestem si vytvořil ideální pozici při volbě místopředsedů. Což se nakonec také potvrdilo. Delegáti mu dali přednost před poslancem Slovákem a také europoslancem Sokolem.
Zmiňované volby ukázaly, že naprosto výjimečným případem v ODS je Alexandr Vondra, který svůj post ve vedení ODS obhájil. Přestože někteří delegáti v zákulisí debatovali, jestli by místo něj neměla jít do vedení „mladá krev“, většina ukázala, že ho ve vedení stále chce. Vondra ve svém kandidátském projevu i při grilování vsadil na tradiční bezprostřednost a humor, takže delegáty rozesmál, když o sobě mluvil jako o dědovi nebo když při děkování za zvolení označil sám sebe za „starého bernardýna“.
Mezi místopředsedy chybí žena, jeden z delegátů navrhl poslankyni Renátu Zajíčkovou, ale ta tuto nominaci odmítla. Do vedení nechtěla kandidovat ani exministryně spravedlnosti Eva Decroix, takže jedinou ženou ve vedení, ale v tom širším, v předsednictvu, je předsedkyně klubu europoslanců Veronika Vrecionová.