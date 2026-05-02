"Totální blbosti," reaguje Babiš na Kritiku Mrázové. Změny ve vládě nechystá

Premiér Andrej Babiš stojí za ministryní pro místní rozvoj Zuzanou Mrázovou (oba ANO) a změny ve vládě nechystá. Babiš to řekl v diskusním pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova.
Mrázová čelí kritice kvůli údajným černým stavbám na svém pozemku, když zároveň předložila návrh zákona, který zjednodušuje dodatečnou legalizaci staveb. Opozice ji kvůli tomu vyzvala k rezignaci.
Babiš označil kritiku Mrázové za cílený útok ze strany médií. Články, které o ministryni zveřejnil server Seznam Zprávy, označil za „totální blbosti“.
Mrázová má podle serveru Seznam Zprávy na své parcele na okraji Bíliny černé stavby, pozemek je totiž podle územního plánu veden jako lesní plocha. Na pozemku stojí podle serveru domek s komínem, pergola s posezením a přístřešek.
Ministryně tvrdí, že pozemky získala už se stavbami a nevěděla, že jsou tam načerno. Web záležitost dává do souvislosti s tím, že sněmovna nyní projednává novelu stavebního zákona, kterou předložila Mrázová společně s vládními poslanci a která by měla zmírnit pravidla pro dodatečné povolování staveb, čímž by se podle něj legalizace černých staveb zjednodušila.
Obecní byt za 4500 měsíčně
Server dále upozornil, že Mrázová od roku 2009 využívala obecní byt v Bílině, kde byla do loňského zisku poslaneckého mandátu starostkou. Podle webu Mrázová do roku 2024 za byt na bílinském náměstí o rozloze 130 metrů čtverečních platila měsíční nájem zhruba 4500 korun. ministryně kritiku odmítla s tím, že v době přidělení bytu splňovala podmínky stanovené městem.
Opozice Mrázovou vyzvala k rezignaci. Ministryně to odmítla. Novinářům řekla, že nikdy nepřekročila zákonné hranice a nezneužila politickou funkci ve svůj vlastní prospěch. Informace serveru Seznam Zprávy o svém bytě či stavbách na svém pozemku v rozporu s územním plánem města pokládá za vytržené z kontextu.
Mohlo by Vás zajímat: Politická šikana
Babiš: Motoristům nedošlo, že ve vládě musí změnit styl komunikace
Motoristé si podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dosud zřejmě neuvědomili, že jsou ve vládních funkcích a neměli by komunikovat tak, jak byli zvyklí dříve.
Babiš chce příští rok rozpočet zaměřený na investice, schodek neupřesnil
Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice. V dnes odvysílaném pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
Ozbrojenci unesli v Adenském zálivu tanker, je to už čtvrtý za poslední dobu
Neznámí ozbrojenci v Adenském zálivu u pobřeží Jemenu unesli tanker M/T EUREKA a odpluli s ním směrem k somálským vodám, oznámila jemenská pobřežní stráž.
Pylová sezona propukla naplno. Kalendář ukazuje, kdy čekají alergiky nejhorší dny
V Česku trpí asi čtvrtina lidí alergií a nemocných mírně přibývá. Příchod jara, kdy stoupají teploty a rozkvétají stromy, je pro alergiky nejkritičtějším obdobím. Kvůli pylu kýchají, mají ucpaný nos, slzí, štípe je v očích, ale také mohou pociťovat podrážděnost kůže, bolesti břicha nebo dušnost.
ŽIVĚ Česko - Lotyšsko 2:1. Lotyš nevybíravě srazil českého gólmana, přišla rvačka. Češi pak otočili
Sledujte online přenos z utkání o třetí místo na mistrovství světa hokejistů do 18 let na Slovensku mezi Českem a Lotyšskem.