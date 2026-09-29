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Topolánek promluvil o boji s rakovinou. „Mám milníky a po těch tvrdě jdu“

Pavel Štrunc - redaktor
Pavel Štrunc - redaktor
Jakub Kopřiva
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Vždycky, když do něčeho šel na 150 procent a řekl si, že to dokáže, tak to dokázal. Tak popsal svůj přístup k životu bývalý premiér Mirek Topolánek. A na 150 procent bojuje podle svých slov i s rakovinou. Řekl to na debatě v rámci senátorské předvolební kampaně Dagmar Peckové (za ODS). Bývalý předseda vlády si prý dává milníky, za kterými si „tvrdě jde“.

Mirek Topolánek o své nemoci mluví velmi otevřeně. I v rámci osvěty ohledně rakoviny slinivky.
Mirek Topolánek o své nemoci mluví velmi otevřeně. I v rámci osvěty ohledně rakoviny slinivky.Foto: Aktuálně.cz – Jakub Kopřiva
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Sedmdesátiletý Topolánek o své nemoci mluví poměrně otevřeně v rámci osvěty. Loni na podzim poprvé veřejně oznámil, že má rakovinu slinivky a podstupuje náročnou léčbu. A letos v září v podcastu Studio N přiznal, že se jeho stav zhoršil.

„Na jaře jsem si myslel, že jsem už v pořádku. Mám ale metastázy na plicích. Čekám na začátek odloženého amerického výzkumného programu, kterého se mám účastnit. Docházím na chemoterapie. Když se nic nestane a nic neuděláme, tak to na dlouho není. Ale nějaký rok to doufám ještě vydrží,“ popsal svůj zdravotní stav Topolánek.

Expremiér o své nemoci mluví celkem přirozeně. Na setkání s Peckovou minulý čtvrtek o ní začal mluvit sám, kdy popisoval svůj přístup k životu a práci. „Vždycky, když jsem do něčeho šel na 150 procent a řekl si, že to dokážu, tak jsem to nakonec dokázal (…) A teď bojuji s tou rakovinou. A úplně stejně jako se vším, bojuji s tím na 150 procent,“ řekl Topolánek.

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Někdejší vrcholový politik říká, že život je o překračování překážek a výzev, které má člověk v cestě. Na debatě třeba prozradil, že veškeré majetky převedl na syna a manželku a bydlí na chatě v Podvekách na Kutnohorsku.

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„Přinutil jsem se loni před tou operací (v souvislosti s rakovinou slinivky – pozn. red.) bilancovat. A vlastně jsem říkal: No jo, dobrý, to je dobrý. Teď se snažím vydržet do promoce syna a pak si dám další výzvu. Ta bude vydržet do jeho svatby, pokud se neožení jako já už na vysoké škole. Mám takové milníky a po těch jdu tvrdě. Strašně tvrdě,“ popsal Topolánek.

Hlavně se…

Bývalý předseda ODS také vzpomněl svoji spisovatelskou tvorbu a knihu Hlavně se neposrat, která vyšla v roce 2016.

„Všichni mě šikanovali kvůli tomu vulgárnímu názvu. Ta kniha je spíš politologická a uvnitř je kdeco, jen ne žádný sprosťárny. A vymyslela to moje žena, protože já jsem sice brán jako Homo sapiens vulgarius valachiensis, ale ta hrubozrnná je u nás Lucie,“ vysvětloval Topolánek.

„Všechny ty dobrý názvy už byly obsazený, tak tohle se hodilo, protože to přesně vyjadřuje můj přístup k životu. Vydrápat se úplně na vrchol a pak padnout do bahna,“ vyprávěl Topolánek.

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Podle něj ho jeho manželka v žertu přesvědčovala, že po druhém funkčním období Miloše Zemana (skončilo v roce 2023) a druhém funkčním období Andreje Babiše (skončilo v roce 2021) musí napsat knihu, která se bude jmenovat „Hlavně se nepoblít“.

Druhou knihu prý začal psát loni, když ležel na první chemoterapii. „Moje první kniha má podtitul ‚Jak myslel, tak řekl, jak řekl, tak udělal‘, což mě docela charakterizuje. A ta druhá měla mít podtitul ‚Deník pacienta‘. Mám asi 100 stran, ale přestal jsem to psát. Bylo to tak strašně osobní a tak strašně mě to rvalo na kusy, až jsem to přestal psát,“ vykládal emotivně Topolánek.

Expremiér o své nemoci mluví celkem přirozeně. Na setkání s Dagmar Peckovou minulý čtvrtek o ní začal mluvit sám, kdy popisoval svůj přístup k životu a práci.
Expremiér o své nemoci mluví celkem přirozeně. Na setkání s Dagmar Peckovou minulý čtvrtek o ní začal mluvit sám, kdy popisoval svůj přístup k životu a práci.Foto: Aktuálně.cz – Jakub Kopřiva

Vzápětí celou věc otočil opět do vtipu. „Lucie říkala: ‚Pak vydáš třetí díl. Ten vlastně už vydám já. To bude in memoriam.‘ To bylo v době, kdy jsem ještě neměl ani tu první rakovinu, před sedmi lety. Říkala: Tu vydám já jako derniéru, in memoriam, a bude se jmenovat ‚Hlavně se nepochcat‘. Takže toliko moje Lucie,“ vyprávěl ve smíchu expremiér.

Druhý díl by ale chtěl napsat. „Bavilo mě to. A pak mě to přestalo bavit. V momentě, kdy se léčba komplikuje, si říkáš: Má to ještě vůbec cenu? Teď mám pocit, že to má cenu. Po dnešku mám pocit, že to má cenu,“ řekl opět na vážno Topolánek.

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Hokej s Pastou i Pavlem

Topolánek také připomněl, že založil nadační fond Štěstí nestačí, který má za cíl finanční pomoc výzkumu v oblasti časné a včasné diagnostiky rakoviny slinivky, testování a ověřování nových diagnostických metod i identifikaci rizikových skupin a prevenci.

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„Říkal jsem, že založím nadační fond. Založil jsem ho a už tam mám 1,2 milionu za pět dnů. Takže když něco řeknu, tak to udělám.“

Benefiční zápas českých hráčů z NHL se mu ale letos uskutečnit nepodařilo. Účastnit se ho podle něj měli i David Pastrňák nebo Martin Nečas. „Ale ještě ho udělám. Abych si s nimi ještě zahrál. Ještě s panem prezidentem, každý v jiné pětce, protože Petr Pavel také hraje hokej sem tam. Takže tohle je ještě takový cíl,“ dodal Topolánek.

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