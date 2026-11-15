Topolánek jako premiér vymyslel nečekaný způsob, jak vyznamenat bratry Mašíny

Bývalý premiér Mirek Topolánek připomíná okolnosti, za kterých v roce 2008 ocenil bratry Mašíny plaketou premiéra české vlády. Jeho ambicí, což tvrdil už tehdy a říká to i dnes, bylo zahájit diskusi o významu a metodách třetího (protikomunistického) odboje. Josef Mašín zemřel právě před týdnem.
„Před mou cestou do USA v roce 2008 jsme připravovali ‚něco navíc‘ v rámci americké agendy a Pavel Žáček dostal tehdy s Tomášem Klvaňou nápad, který mne nadchnul,“ říká hned na úvod Topolánek, který byl českým premiérem v letech 2006 až 2009. Jeho vládu tehdy tvořili občanští demokraté, lidovci a zelení.
„Nejen proto,“ pokračuje Topolánek, „že mi to připadalo dostatečně provokativní, že to zapadalo do mé (naší) zahraniční politiky a že jsem chtěl protikomunistickou odbojovou skupinu bratří Mašínů ocenit a připomenout.“
Tím hlavním důvodem a primární ambicí, proč se rozhodl Mašíny ocenit, bylo, jak s odstupem let zdůrazňuje, konečně zahájit racionální diskusi o významu a metodách protikomunistického odboje a legitimizovat ozbrojený boj s totalitním režimem.
Totéž ostatně říkal už v roce 2008. „Chci tím zahájit velmi vážnou diskusi, která by měla vést ke konečnému uznání třetího odboje,“ prohlásil tehdy Topolánek na půdě velvyslanectví České republiky ve Washingtonu.
O nějakém ocenění pro Mašiny se přitom v Česku debatovalo dlouho – ostatně už předtím byli na celou řadu ocenění také navrhováni, nikdy ale žádné nedostali. Topolánek na to reagoval neotřelým způsobem, neboť se svým okolím vymyslel speciální plaketu premiéra.
„Netvrdím, že se mi úplně povedlo přesvědčit rezistentní českou společnost ke složité a kontroverzní diskusi. Češi se nedokázali vyrovnat ani s nacistickou, ani sovětskou okupací a vlastně ani se svou vlastní kolaborací s totalitou a zločiny divokého odsunu po válce. Raději vlastní selhání vytěsňujeme a zamlčujeme,“ vzpomíná dneska Topolánek.
A zdůrazňuje, že to z něj a Josefa Mašína, který v pondělí ve svých 94 letech zemřel, udělalo velké přátele. „A dokud jsme mohli, potkávali jsme se – v poslední době si spíš volali a psali.“
„Každý ze čtyř polistopadových prezidentů měl své vlastní (a každý jiné) důvody, pro které je nevyznamenal, a všem jsem vlastně rozuměl. To neznamená, že bych s nimi souhlasil. Já bych je vyznamenal,“ uzavírá Topolánek.
Faktem je, že už tehdy vzbudil jeho krok rozporuplné reakce.
Odsoudil ho třeba tehdejší předseda komunistů Vojtěch Filip, podle kterého byli Mašínové vrazi. Podobně, byť mírněji, Topolánkův krok kritizovali také sociální demokraté. A třeba tehdejší předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených Kateřina Jacques se nechala slyšet, že jde o individuální rozhodnutí předsedy vlády, který na to má právo.
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