Zaorálek: Omezme volný pohyb pracovních sil v EU. Poškodí nás to, protestuje Kalousek

Praha - TOP 09 se v pondělí ostře vymezila proti výrokům ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) o možném omezení pohybu pracovních sil. Podle opoziční strany by takový krok poškodil českou ekonomiku. Zaorálek o omezení pohybu pracovníků hovořil v rozhovoru pro pondělní Hospodářské noviny v souvislosti s britským rozhodnutím opustit Evropskou unii.

"Omezení volného pohybu osob by poškodilo společný vnitřní trh EU a zájmy střední třídy v ČR. Rozhodně nesouhlasím!" reagoval na Zaorálkovy výroky předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Zaorálek uvedl, že by české úřady měly dbát na to, aby do země přicházeli kvalifikovaní zaměstnanci. Příchod nekvalifikované pracovní síly totiž podle něj vytváří tlak na snižování mezd.

Podobná situace podle ministra přispěla i k britskému rozhodnutí o odchodu z EU. "Když vám přijdou dva miliony lidí z Východu, kteří vám berou práci, sociální dávky a řadu dalších věcí, tisíckrát můžete vlastní občany přesvědčovat, ať si na to zvyknou. Oni to nevezmou, protože jste to prostě přepískli a neřekli jim pravdu," uvedl Zaorálek.

Proti tomu se na Twitteru vymezil i europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer. Česko podle něj z volného pohybu osob těží. "Řada našich lidí pracuje v zahraničí, protože například dostali nabídku na atraktivnější práci, než jaká je právě teď u nás. Na druhou stranu k nám přichází lidé z jiných unijních zemí, pro které jsou třeba mzdy, které se nezdají našim občanům atraktivní, lákavé. A to vše pomáhá efektivitě ekonomiky a růstu bohatství nás všech," napsal.

"Kdyby pan ministr trochu více uvažoval nad důsledky svého postoje, jistě by došel k tomu, že to, co se jemu 'nezdá' na pohybu lidí, se jiným nemusí líbit na pohybu zboží. Třeba na vývozu našich aut či jiných výrobků," uvedl Niedermayer. Zaorálkovo vyjádření dal do souvislosti s tím, že se v říjnu budou konat volby do sněmovny.

autor: ČTK