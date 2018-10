Není to propadák, Pospíšil musí pokračovat, hodnotí výsledky TOP 09 Pekarová Adamová

TOP 09, která patří k nejvíce proevropským stranám na politické scéně, prožívá další volební neúspěch. Po nedobrém výsledku v loňských parlamentních volbách tato strana příliš neuspěla ani ve víkendových komunálních a senátních volbách. S výjimkou Prahy dosáhla slabých výsledků v řadě malých, ale také velkých měst. První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová přesto stojí za předsedou strany Jiřím Pospíšilem a budoucnost vidí v opětovném spojení se Starosty a nezávislými.

Praha - Brno, Olomouc, Zlín, Ústí nad Labem, Hradec Králové a další a další města. Velká i ta menší. V nich všude se nedařilo TOP 09, která měla ještě nedávno ambice být nejsilnější stranou na pravici prosazující jednoznačně proevropské směřování České republiky.

První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová připouští, že výsledky "nebyly nejlepší", ale pesimismu odmítá. "Je to vcelku dobrý výsledek, který neznamená propadák, ale spíše dobré vyhlídky do budoucnosti," sdělila Aktuálně.cz. Společně s předsedou Jiřím Pospíšilem vytvořili před necelým rokem tandem poté, co jako předseda skončil nynější poslanec Miroslav Kalousek.

Pekarová Adamová hájí svůj optimističtější pohled na výsledky především kvůli tomu, že TOP 09 uspěla v Praze ve volbách do městského zastupitelstva. Pospíšil jako lídr kandidátky Společně pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL a menší strany) má s dalšími lidmi velkou šanci být součástí vedení metropole. Za úspěch považuje místopředsedkyně také výsledek v některých městských částech a také v senátních volbách.

"Neobhajovali jsme ani jedno křeslo senátora, takže každý zisk křesla je pro nás úspěch. Jiří Drahoš, kterého jsme podporovali, vyhrál už v prvním kole, dva naši kandidáti jsou v druhém kole, a postoupili také dva další, které jsme podporovali," vyjmenovává první místopředsedkyně.

Jenže, stačí se podívat mimo Prahu a je zřejmé, že topka moc voličů neláká. Ano, v některých obvodech Brna bude mít zástupce a díky koalicím se bude podílet patrně na vedení Ostravy nebo Liberce. Jenže mnoho důvodů k dalšímu pozitivnímu hodnocení už nemá. "Pokud jde o zbytek republiky, tam je bohužel špatná situace ve velkých městech, nedopadli jsme dobře ani v menších městech a řadě obcí, někde byly výsledky přímo tristní, protože nás válcují silnější strany či hnutí," přiznává první místopředsedkyně.

Za nejhorší místa pro stranu označuje severní Moravu a severní Čechy, velké problémy má také na Zlínsku, kde dominují lidovci. "Pereme se tam o podobný elektorát voličů, což nemá smysl. Lepší je se spojovat s ostatními blízkými subjekty," soudí.

Je logické, že voliči dávají hlas jiným

Když přijde řeč na to, zda není na místě debata o tom, kdo a jak by měl dál stranu vést, Pekarová Adamová reaguje okamžitě. "Myslím si, že je důležité, aby Jiří Pospíšil pokračoval. Ve funkci předsedy je teprve necelý rok a podařilo se mu v Praze udělat velmi dobrý výsledek," hájí jej s tím, že na výsledky jeho šéfování je třeba si počkat. "Nic není hned. Navíc máme díky němu našlápnuto na dobrou spolupráci se STAN a podařilo se nám dohodnout spolupráci i s KDU-ČSL a dalšími uskupeními," podotýká.

Oba hlavní lídři v čele TOP 09 shodně vidí budoucnost právě v co největší spolupráci se Starosty a nezávislými, s nimiž by mohli jít do voleb do Evropského parlamentu v příštím roce.

"Určitě jsem pro obnovení spolupráce, je zbytečné, abychom tříštili síly. Na celostátní úrovni máme velmi podobné názory, máme i velmi podobný program a naše spolupráce se v minulosti ve volbách osvědčila," říká Pekarová Adamová. Za nešťastný proto považuje rozchod těchto stran v loňském roce, kdy se obě vydaly vlastní cestou.

"Je nutné, abychom se od pražské spolupráce odpíchli k celostátní spolupráci a vnímali ji jako návrat ke kořenům. Jestli my i oni oscilujeme v parlamentních volbách kolem pěti procent hlasů a jsme si hodně podobní, tak je logické, že voliči volí raději silnější stranu představující větší jistotu zvolení. Mají strach, že hlasy pro nás by propadly," dodává.

Každopádně po víkendových komunálních a senátních volbách je ještě více jasné, že dřívější "souboj" o dominantní postavení na pravici mezi TOP 09 a ODS jasně vyhrává druhá jmenovaná strana. Což přiznává i Pekarová Adamová. "Kdybychom brali jenom porovnání ODS a TOP 09, tak určitě úspěch slaví ODS. Podařilo se jí odrazit ode dna, i když jí to trvalo nějakou dobu."