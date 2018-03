TOP 09 a STAN budou v Praze na magistrát kandidovat společně. Mám ambici být lídr, říká Pospíšil

před 8 hodinami

Program nové koalice bude zaměřen například na rozvoj dopravní infrastruktury, bydlení, školství nebo posílení transparentnosti rozhodování.

Praha - TOP 09 a STAN podepsaly memorandum o spolupráci a společné kandidátce pro podzimní komunální volby v Praze. Volební program a lídra představí 5. dubna. Novinářům to řekli zástupci obou stran. Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil uvedl, že má ambici být lídrem, záležet bude na dohodě a členské základně. Strany budou jednat i s dalšími politickými subjekty, zda se připojí. Spolupráce obou stran začala v roce 2009, po několika letech však skončila.

Nynější spolupráce by měla mít formu koalice. Podle Pospíšila je projekt otevřený i nezávislým odborníkům či politickým stranám, které nahlížejí na současné fungování Prahy stejně jako TOP 09 a STAN. "Základem ale bude spojenectví TOP 09 a STAN. Přistupujeme do něj jako rovní partneři," řekl Pospíšil.

Program nové koalice bude zaměřen například na rozvoj dopravní infrastruktury, bydlení, školství nebo posílení transparentnosti rozhodování. "Už nyní máme experty, kteří jednotlivé kapitoly rozpracovávají," řekl Pospíšil. Konkrétní budou strany až v dubnu.

V zastupitelstvu Prahy je TOP 09 v opozici. STAN je naopak v rámci Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) ve vedení města a vládne v Praze společně s ANO a ČSSD. "Stále platí koaliční smlouva, kterou máme v Trojkoalici i koalici na hlavním městě a rádi bychom v tomto formátu dokončili volební období," řekl předseda STAN v Praze a starosta Lysolají Petr Hlubuček. Pospíšil řekl, že strany se před každým jednáním zastupitelů sejdou a budou se vzájemně informovat o jednotlivých krocích při jednání.

Jak bude vypadat spolupráce na úrovni radnic, není jasné. "STAN by rádi v městských částech šli především sami, anebo v synergickém efektu s TOP 09. Ale hodně to bude záležet na našich zástupcích v městských částech," řekl Hlubuček. "Memorandum se týká magistrátní spolupráce, ale já osobně budu velmi rád, pokud se i na městských částech podaří domluvit spolupráci se STAN, ale nebudeme k tomu nikoho nutit," řekl Pospíšil.

Zelení v úterý zaslali STAN nabídku pokračovat v Trojkoalici. Na to STAN nepřistoupí. "Nakonec jsme se rozhodli dát přednost spolupráci s TOP 09 a jít jiným směrem," řekl Hlubuček.

V uplynulých týdnech jednala TOP 09 o možné spolupráci v komunálních a senátních volbách rovněž s lidovci. Dohoda ale uzavřena nebyla. "Spolupráce s konzervativně-liberální středopravicí, proevropskou je podle mě v zájmu této země," řekl Pospíšil. S lidovci i se Zelenými budou ještě jednat. "Ale zdůrazňuji, že my dva (TOP 09 a STAN) jako partneři a musí to být dohoda nás dvou, koho případně do spojenectví přijmeme," dodal.

Komunální volby se letos budou konat nejpozději 5. a 6. října. Senátní volby by mohly být o týden či dva později, tedy ve stejných dnech, v jakých se uskutečnily před šesti lety.