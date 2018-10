Macura zvítězil na celé čáře. V Ostravě získalo ANO přes 33 procent

Už od prvních sečtených hlasů nebylo v Ostravě o vítězi pochyb. Hegemonem magistrátních voleb bylo hnutí ANO a jeho tamní lídr, současný primátor Tomáš Macura. Po sečtení tří čtvrtin hlasů získal více než 33 procent, což mu zaručuje zisk více než dvaceti mandátů v 55 členném městském zastupitelstvu.

Je tak pravděpodobné, že v Ostravě bude pokračovat koalice ANO, Ostravak a ODS, která by měla přes třicet křesel. "Určitě budu upřednostňovat stejnou koalici, v jaké jsme, domnívám se zdařile, působili na magistrátu poslední tři roky. A to i v případě, že bychom mohli sestavit většinu bez jednoho ze současných koaličních partnerů," řekl Macura.

Nejistá je pozice dalšího člena současné koalice - KDU-ČSL, která balancuje kolem pěti procent. ANO by však koalice s Ostravakem a ODS k většině bohatě stačila.

Hnutí Ostravak, které je druhé nejsilnější, získalo přes 11 procent hlasů a už dalo najevo chuť pokračovat. "Určitě bychom rádi pokračovali v započaté práci," řekl lídr hnutí Lukáš Semerák. Stejně tak ODS, která se umístí zřejmě na čtvrtém místě s devíti procenty, ukázala, že by o pokračování koalice stála. "Vybírá si vítěz, my už jsme dopředu avizovali, že proti koalici s ANO nic nemáme," řekl lídr ODS a senátor Zdeněk Nytra.

Ve štábu hnutí ANO, který jej rozložil v Divadélku pod věží, odkud kdysi vysílala svůj pořad známá ostravská zpěvačka Marie Rottrová, zavládla už kolem půl sedmé, kdy se blížilo sečtení poloviny hlasů, uvolněná atmosféra. Spotřeba šampaňského vzrostla zejména po Macurově projevu, který dorazil pár minut po 16. hodině, aby před tři čtvrtě na sedm zase odešel na zahájení mistrovství světa v latinskoamerických tancích, které se odehrávalo v Ostravar Aréně.

"Vrátím se v deset večer s alkoholtesterem," zažertoval na závěr krátkého projevu, ve kterém střízlivě přivítal volební výhru a poděkoval svému týmu.

Jeho spokojenost však byla očividná. "Hranice volebního neúspěchu by pro mě byla, kdybychom dostali stejně nebo méně jako v roce 2014, to znamená 15 mandátů a skoro 22 procent. Hranice úspěchu je 20 mandátů, což znamená nějakých třicet procent. S výsledkem začínajícím trojkou bych byl spokojen," říkal po čtvrté hodině, který do štábu dorazil v modrém saku a světlé košili. Práh, který si vytyčil, bezpečně překonal.

Ještě v roce 2014 byl Macura, bývalý generální ředitel společnosti Walmark, politickým nováčkem. Pod jeho vedením ale ANO vyhrálo volby v roce 2014 se ziskem 21 procent a náskokem více než pěti procentních bodů na druhou ČSSD, získalo 15 mandátů z 55 a sestavilo koalici s ČSSD a lidovci. O rok a měsíc později, v listopadu 2015 se však koalice rozpadla.

Ano je po sporech nahradilo ČSSD hnutím Ostravak a ODS. "Dozvěděl jsem se, že ČSSD na nás chystala podraz, domlouvala novou koalici bez naší účasti," vysvětloval tehdy Macura.