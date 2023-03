Podpora terorismu a výzvy k násilí. Dezinformátor Čermák má jít na 5,5 let do vězení

Pěti a půl lety vězení potrestal Krajský soud v Plzni šestatřicetiletého Tomáše Čermáka z Holýšova na jižním Plzeňsku za podporu a propagaci terorismu. Podle soudu se loni ve videu na facebooku vymezoval vůči novele pandemického zákona a podněcoval diváky, aby aktivně, i za použití násilí, zabránili jejímu projednání a přijetí.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce se vzdal práva na odvolání, Čermák se zatím oficiálně nevyjádřil, po vyhlášení rozsudku řekl, že se odvolá. "Čekali jsme to. Není možné v tomto státě vyhrát, protože to jsou všechno politické zakázky," reagoval Čermák po opuštění jednací síně. Lidé jako on, kteří se podle něj nehodí a mají opačné názory, než je údajně diktovaný většinový názor veřejnosti, jsou umlčováni a zavíráni, tvrdí Čermák.

Státní zástupce Martin Bílý, jehož návrh trestu soud přijal, Čermákově obhajobě nevěří. "Nespatřoval jsem u něj nějakou sebereflexi. Snažil se dnes své jednání zveličovat, ale já jsem v jeho jednání nespatřoval žádnou nadsázku," řekl Bílý.

Nezaměstnaný muž podle soudu vysílal skoro půlhodinové video loni v únoru na facebooku. Vyzýval k aktivnímu odporu vůči přijetí novely pandemického zákona a k převzetí moci i k vymanění Česka ze struktur EU a NATO. "Nemůžeme chodit každý týden někam protestovat a mrznout tam… Uděláme plán, musíme se spojit všichni a udělat pořádný uragán… Musíme těm dobytkům zarazit tipec… Vyneseme je za rypáky a naházíme je do řeky a zbavíme se jich jednou provždy. Nějaká mírová cesta, nějaké právo, neudělá nic," byly jedny z nejmírnějších Čermákových výrazů z vysílání, které Bílý četl v obžalobě. Čermákovi hrozilo až 15 let vězení.

Čermák řekl, že svá slova nemyslel doslovně, spíš v nadsázce. V době pandemie a nařízených opatření cítil neklid, strach, choval se tak, že si úplně neuvědomil důsledky. "Ani jeden z členů senátu žádnou nadsázku v tom videu nenašel. Video bylo velmi opravdové, projev obžalovaného velmi rozhořčený, velmi zlý, vulgární. Dosáhlo intenzity a společenské škodlivosti takové, že se jedná o trestný čin, veřejně podněcoval ke spáchání teroristického činu," řekl předseda senátu Tomáš Bouček.

Zdůraznil také, že i když se Čermák může hájit svobodou slova, tato svoboda není bezbřehá a bezlimitní. Zdůraznil, že video s tisíci shlédnutími a stovkami sdílení a komentářů Čermák odvysílal v době, kdy celý svět už dva roky svírala pandemie koronaviru. "Celá společnost byla velmi vyčerpaná, nežili jsme dlouhé měsíce normálně, každého se to dotýkalo. Část společnosti byla v době zveřejnění videa velmi náchylná, aby uvěřila tomu, co říká obžalovaný a aby se nechala velmi snadno takovým projevem ovlivnit," konstatoval soudce.

Čermák řekl, že volbou slov v projevu chtěl lidi upoutat. "Když začal covid a opatření, chtěli jsme lidem ukazovat věci, které byly špatně. Těmi expresivními výroky jsme chtěli upoutat pozornost a získat veřejnost. Expresivní výrazy fungují, přitáhnou víc pozornosti. Když to říkáte slušně, lidi to moc nezajímá. Když to říkáte agresivně, je to jiné," řekl.

Na začátku jednání dopoledne soudu řekl, že souhlasí s žalovaným skutkem, ale ne s jeho kvalifikací. Chtěl se s žalobcem dohodnout na trestu. Bílý to ale odmítl. "Pokud nesouhlasí s právní kvalifikací, není co řešit," uvedl. Čermák po vynesení rozsudku připustil, že chtěl dosáhnout podobné dohody, jaké dosáhl loni za podobné výzvy u zlínského soudu Zdeněk Strapina. Dostal trest odnětí svobody na 2,5 roku s podmíněným odkladem na zkušební dobu čtyř let a pokutu 30 tisíc korun určenou na pomoc obětem trestné činnosti. Strapinu a jeho vysílání Čermák také několikrát ve svém videu zmiňoval.

Čermák už loni dostal pravomocný podmíněný trest za nenávistné výroky o Ukrajincích. Současně je souzen v Praze spolu s dalšími dvěma muži za nebezpečné pronásledování a výtržnictví kvůli obtěžování šéfa České lékařské komory Milana Kubka a evolučního biologa Jaroslava Flegra.