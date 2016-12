Ťok: Auta na všechny čtyři pruhy D8 pustíme v lednu. Kdyby se něco začalo hýbat, stihneme ji zavřít

před 7 hodinami

V předvečer otevření D8 se kvůli pohybům ve svahu nad dálniční estakádou sešli experti, kteří pomocí sond sledují, jak se geologicky složitý terén kolem dálnice chová. A ti na poslední chvíli doporučili část silnice na problémovém mostu neotevřít. Ministr dopravy Dan Ťok nyní říká, že to bylo především preventivní rozhodnutí. „Zhotovitel den před otevřením začal s tryskovou injektáží kolem pilotů. Podloží se musí zpevnit, lili tam tedy tuny betonu a vznikla ta reakce. Nyní už je napětí ve svahu menší, v průběhu ledna by měly být všechny pruhy v provozu,“ uvedl Ťok.

Jaká je vůbec šance, že D8 skutečně nějaký čas vydrží? Geolog Akademie věd Vladimír Cajz říká, že trasa je od začátku vedena špatně. Na možné problémy upozorňovali už v devadesátých letech ekologové.

Pan Cajz nemá relevantní údaje. Je jediný mezi experty, který tohle říká, a všichni odborníci, kteří se problematikou zabývali, s ním nesouhlasí, a dokonce sepsali prohlášení, které se od jeho prohlášení distancuje. Ta dálnice musí vydržet aspoň sto let. Je to sice geologicky složité území, ale lze tam postavit dálnici bez závažnějších problémů, musí se jen dostatečně zajistit. D10 na Liberec jde podobným podložím, jde to postavit. Možná v minulosti někdo něco podcenil, ale moje úloha byla to dát do pořádku.

To podcenění však bylo velmi závažné. V případě D8 se úplně zapomnělo, že vede sesuvným územím, že existuje nějaká inženýrská geologie.

Máte pravdu. Ale moje práce byla dát to dohromady, zapojit experty a oni nám skutečně výrazně pomohli.

Je fakt, že doprava, která byla na D8 v sobotu vpuštěna, ty milimetrové pohyby, které ve svahu byly, zklidňuje?

Je to tak. Víte, on důvod, proč jsme zatím dopravu na D8 otevřeli jen v jedné estakádě, je, že zhotovitel den před otevřením začal s tryskovou injektáží kolem pilotů, u kterých se v říjnu objevil pohyb svahu. Podloží se musí zpevnit, lili tam tedy tuny betonu a vznikla ta reakce. Totéž se nám stalo, když jsme tam začali vrtat odvodnění a dělalo se to rychle. Podruhé jsme se přesvědčili o tom, že je na tom místě potřeba používat citlivější technologie. Takže už víme, jak pokračovat. Už v sobotu, když jsme otevírali, tak už bylo napětí ve svahu menší.

Bylo tedy vůbec nutné tam omezovat dopravu?

Už když zasedala rada monitoringu, tak polovina geologů říkala, že tam auta můžeme klidně pustit, a druhá polovina říkala, ať počkáme, že se to pravděpodobně bude zklidňovat. Ale ať pro jistotu počkáme.

Rozhodnutí jste udělal vy?

Ne. Oni.

To se hlasovalo?

Ne. Nakonec se geologové shodli.

Kdy je tedy šance, že budou všechny čtyři pruhy v provozu?

Brzy. Je otázka pár týdnů, kdy svah přestane reagovat na ten zásah, a pak zkusíme další injektáž. Myslím, že v průběhu ledna se otevře.

Jak často vlastně zasedá rada monitoringu dálnice?

Každý týden.

A vy dostáváte pravidelně zprávy? Máte ty údaje třeba v telefonu?

Ne, to zase ne, ale zprávy mám, pokud se něco děje. Navíc tam, i kdyby se něco začalo hýbat, jsou to centimetry, to není lavina, stačili bychom silnici zavřít a nikoho nepustit.

autor: Martin Biben