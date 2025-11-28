Tohle se jen tak nevidí. "Toxi" zásahovka vtrhla do varny drog, našla hromadu zbraní

Informace o možné trestné činnosti kriminalisté rozpracovali už v roce 2024 na základě poznatků od kolegů z Třince. V průběhu několika měsíců se jim postupně podařilo ztotožnit podezřelé osoby. Pachatelé jim ale nechtěli dát nic zadarmo a snažili se ztížit své odhalení i krýt nekalou aktivitu různými způsoby.
Zákonu ale nakonec neunikli. Policistům se podařilo rozkrýt celou strukturu a zajistit důkazy, které svědčí o rozsáhlé výrobě a distribuci omamných látek. Pak odstartovala akce s krycím názvem "Piscator".
"Ve spolupráci s naší zásahovou jednotkou, Útvarem rychlého nasazení a zásahovou jednotkou Celní správy ČR byly na různých místech Moravskoslezského kraje ve stejný den a dobu zadrženy tři osoby," popsala v pátek mluvčí moravskoslezských policistů Pavla Jiroušková.
Kriminalisté následně provedli šest domovních prohlídek, šest prohlídek jiných prostor a zajistili několik kilogramů různých chemikálií sloužících k výrobě metamfetaminu. Objevili také varnu, vyrobené drogy i hotovost v hodnotě přes dva miliony korun.
Určitým překvapením bylo devět různých střelných zbraní, od starších loveckých po moderní útočné pušky. Fotografie, které policie zveřejnila, potvrzují, že se našlo také nemalé množství munice.
"Následovalo obvinění zadržených mužů ve věku od 40 do 56 let ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Je jim kladeno za vinu, že nejméně od konce roku 2023 do svého zadržení nejstarší obviněný měl opakovaně a ve velkém rozsahu dovážet do České republiky chemikálie a věci sloužící k nelegální výrobě drog," doplnila policejní mluvčí.
Kriminalisté zadokumentovali, že obvinění mohli za dobu svého působení vyrobit cca 23 kilogramů drogy. Všichni obvinění jsou stíháni vazebně a hrozí jim trest odnětí svobody až do výše 12 let.
Stopy vedly do Polska
Čeští policisté na případu velice úzce spolupracovali i s jejich kolegy z Polska. To proto, že jeden z obviněných si obstarával chemikálie potřebné k výrobě drogy právě v sousedním státě.
"Díky této součinnosti polští kolegové zadrželi v Polsku dva jejich občany, kteří měli prodávat prekurzory právě nejstaršímu obviněnému. Při domovních prohlídkách zajistili přes sto kilogramů efedrinu, 106 kilogramů tablet a 30 kilogramů červeného fosforu. Toto protiprávní jednání si řeší ve své gesci," uzavřela Jiroušková.