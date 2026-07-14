Přeskočit na obsah
Benative
14. 7. Karolína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

„Už víme mnohem víc, než si kdokoliv myslí.“ Hasiči a svědci o požáru, který změnil Zlín

Vojtěch Kadaňka
Vojtěch Kadaňka
Vojtěch Kadaňka

Čtyři dny po ničivém požáru zůstává okolí budovy číslo 34 v baťovském areálu uzavřené, hasiči dál chladí doutnající trosky a lidé se zastavují u policejních pásek. Ve Zlíně se i po několika dnech nemluví o ničem jiném než o momentu, kdy se zřítil jedenáctipatrový, ikonický kolos.

Východní strana budovy 34 v baťovském areálu.
Východní strana budovy 34 v baťovském areálu.Foto: Aktuálně.cz – Vojtěch Kadaňka
Reklama

„Se divím, že už jste dnes otevření,“ prohodí cyklista při placení v restauraci, která stojí jen kousek od požářiště v centru baťovského areálu. „Jojo, že můžeme jít do práce, jsme se dozvěděli až ráno,“ odpovídá pokladní. „Ale byla to fakt síla, co?“ „To teda.“

Ani čtyři dny od vypuknutí masivního požáru se ve Zlíně nemluví o ničem jiném.

Okolí zničené budovy číslo 34 zůstává uzavřené. Každou z ulic vedoucích k budově hlídají policisté a před červenobílými páskami se střídají lidé s telefony v ruce. Fotí si trosky, vzpomínají, odkud sledovali pád jedenáctipatrové budovy. Hlavně ale řeší, až jak daleko našli pozůstatky požáru. Rekord zřejmě drží přes dvacet kilometrů vzdálené Luhačovice, kde lidé ze zahrad sbírali ohořelé faktury firmy Vasky, která měla v budově sklad.

Budova 34 v baťovském areálu
Budova 34 v baťovském areáluFoto: Aktuálně.cz – Vojtěch Kadaňka

Samotný začátek čtvrtečního neštěstí viděla baristka z asi sto metrů vzdálené kavárny, na kterou shlíží ohořelé bannery s Tomášem Baťou. „Nejdřív, okolo osmé ráno, jsme si všimli kouře, ale bylo to spíš, jako by někde u okna v patře kouřilo víc lidí. Tak jsme i chvíli přemýšleli, jestli vůbec někoho volat,“ popisuje první momenty. Z nenápadného kouře se ale během hodin vyvrbila pro zlínské hasiče nejnáročnější akce kariéry.

Reklama
Reklama

„Nevím o tom, že by se v Česku sesunula při požáru jedenáctipatrová budova. Větší akci jsme minimálně tady na Zlínsku nezažili,“ vypráví náměstek zlínských hasičů Zdeněk Otrusina, který celému zásahu velel od prvního dne. Zatímco mluví, technika stále pumpuje vodu z nedaleké řeky Dřevnice na doutnající, rozžhavené tuny suti.

Související

Sloup dýmu a otřes, který vysklil výlohy

Situace eskalovala kolem poledne. „Příkaz, že musíme evakuovat, přišel asi okolo dvanácté, takže jsme hned sklidili a zmizeli pryč,“ říká baristka s tím, že „celé to peklo potom“ viděla až v televizi. Okolo jedné hodiny odpoledne se západní polovina masivní budovy sesunula k zemi. 

Hasiči, kteří zpočátku bojovali s plameny i uvnitř objektu, se stáhli jen pár desítek minut před kolapsem. „Že se budova sesune k zemi, jsme naštěstí poznali včas a všichni už byli evakuovaní. Ale stejně je vždy potřeba zaklepat, že se při takovém požáru vůbec nikomu nic nestalo,“ říká Otrusina.

Západní strana budovy 34 v baťovském areálu
Západní strana budovy 34 v baťovském areáluFoto: Aktuálně.cz – Vojtěch Kadaňka

Pád padesátimetrového kolosu sledovaly na místě stovky lidí. „Jak se kouř a dým pořádně rozjel, přestali pracovat úplně všichni. Před obchodem jsme měli vyloženě dav, co se přišel podívat na tu atrakci,“ vzpomíná prodavač z prodejny s cyklopotřebami na hranici tehdejší uzavřené zóny.

Reklama
Reklama

S kolegy se před kolapsem spíše ze vtipu sázeli, jestli budova spadne. „Bylo vidět, jak se kvůli žáru ohýbají ty bílé sloupy, co barák lemují. Ale že se to fakt stane, jsme opravdu nečekali.“ Samotná prodejna vyvázla jen se začouzenými okny, otřes z pádu desítek tun cihel ale vysklil několik výloh obchodů, které byly blíž k požářišti.

„Když to šlo k zemi, tak se zvedl takový hřib kouře a v něm tisíce hořících kusů papíru. A to máte všude kolem nějaké továrny, bůhví co hořlavého v nich je. No, měli jsme obrovský strach,“ popisuje starší paní, která pracuje nedaleko. 

Související

V pondělí si přišla ohořelou kostru vyfotit. „Slíbila jsem dcerám v Praze, že jim to vyfotím. Když to sledovaly v televizi, tak jim prý ukápla slza. Jasně, že to s námi otřáslo, všechny tyhle baráky prostě ke Zlínu patří. Jsou to první, co si vybavíte, takže emočně to tady spoustu lidí dostalo,“ uzavírá.

O strachu otevřeně mluví i velitel zásahu Otrusina. „Když se to valilo k zemi, jasně že jsme měli nahnáno. Není žádná ostuda říct, že když vidíte padesátimetrovej barák letět během pár vteřin k zemi, tak to s vámi něco udělá,“ popisuje. Riziko rozšíření požáru na další objekty ale už tou dobou měli mít podchycené. Na místě zasahovaly stovky hasičů, kteří využívali i dronové operátory pro sledování situace ze vzduchu.

Reklama
Reklama

Vyšetřování v suti a výzva veřejnosti

Kromě neustálého zchlazování stále rozpálené suti mají teď vyšetřovatelé jako hlavní úkol zjistit, co přesně se v baťovském areálu stalo. Příčiny požáru, který podle dosavadních informací začal v devátém patře v prostorách skladu firmy Vasky, jsou předmětem vyšetřování. Hasiči proto vyzvali i svědky, aby je kontaktovali, pokud mají jakékoliv záznamy začátku požáru.

„My informace máme, ale pro vyšetřování je potřebujeme mít i z dalších zdrojů – videa z palubních kamer v autech, bezpečnostní kamery obchodů, cokoliv, co kdo v okolí před požárem točil nebo fotil,“ upřesňuje náměstek hasičů.

Zároveň však krotí spekulace. „Ale nečekejte žádnou bondovku,“ podotýká s úsměvem na dotaz ohledně pracovních verzí příčiny vzniku požáru.

Bližší podrobnosti zatím komentovat nemůže. „To se na mě nezlobte, ale k tomu zatím opravdu nemůžu říct vůbec nic. Ale můžete nám věřit, že toho už víme mnohem víc, než si kdokoliv myslí,“ dodává Otrusina energicky a s úsměvem, navzdory tomu, že poslední čtyři dny spal vždy nanejvýš tři hodiny.

Reklama
Reklama

Škody jdou do stovek milionů, padla unikátní stavba

Budova číslo 34, kterou vlastní společnost Cream, sloužila jako sdílené skladiště pro celou řadu známých značek. Celková výše škod se stále vyčísluje, už teď je ale jasné, že půjde o ohromné částky. Podle prvních odhadů firem, které si v budově 34 pronajímaly sklady, se jen jejich společné škody vyšplhají do vyšších stovek milionů.

Kromě materiálních škod přišel Zlín také o hodnotnou architektonickou památku. Podle historičky umění Lucie Šmardové ze Zlínského architektonického manuálu šlo o výjimečný objekt. „Byla to prostě technologicky výjimečná stavba, která byla navíc ještě hezká, stavěná baťovskými architekty,“ upozorňuje Šmardová na historickou hodnotu zničeného železobetonového skeletu s cihlovým vyzděním.

Většina evakuovaného okolí včetně finančního a krajského úřadu se sice na začátku týdne vrátila do běžného provozu, omezení v areálu ale hned tak neskončí. Jakmile skončí práce hasičů, bude muset jít ohořelé, napůl zbořené torzo budovy k zemi.

„Požár kostru domu tak narušil, že se musí vše zdemolovat. Místní tím asi budou trpět, to bude složitá záležitost a hádal bych, že okolí to ještě bude obtěžovat dlouho, v řádu měsíců,“ uzavírá velitel zásahu Zdeněk Otrusina.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: „Pavlova neznalost škodí Česku.“ Zeman podpořil Macinku a překvapil, koho by chtěl na Hradě (2. 7. 2026)

Spotlight Miloš Zeman | Video: Daniel Kraus
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.

„Odlišný názor neznamená, že jsme nepřátelé,“ reaguje Pavel na Babiše

Přes názorové rozdíly by prezident a premiér měli být schopni spolu normálně komunikovat. Odlišný názor neznamená nepřátelství, řekl v úterý novinářům prezident Petr Pavel v Lánech. Reagoval tak mj. na to, že premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl jeho nabídku na obnovení schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice.

U.S. President Donald Trump signs an executive order in the Oval Office at the White House in Washington
U.S. President Donald Trump signs an executive order in the Oval Office at the White House in Washington
U.S. President Donald Trump signs an executive order in the Oval Office at the White House in Washington

ŽIVĚ Místo placení poplatků v Hormuzu uzavřou státy Zálivu dohody s USA, uvedl Trump

Hormuzský průliv je otevřen pro veškerou lodní dopravu s výjimkou Íránu, prohlásil v úterý americký prezident Donald Trump. Namísto vybírání 20procentního poplatku z přepravovaného nákladu ze strany USA, o kterém se Trump zmiňoval v pondělí, uzavřou podle něj státy Perského zálivu se Spojenými státy "masivní" obchodní a investiční dohody. Prezident to uvedl na své sociální síti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama