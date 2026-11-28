Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v Senátu vysvětloval, proč česká novela stanoví pro sběr různých druhů baterií odlišná pravidla podle typu obce. „Omlouvám se, tohle mi napsali,“ řekl během debaty. „A četl jste ten zákon?“ reagoval předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Ministrovi vytkl, že se odvolával na požadavek, který evropské nařízení neobsahuje.
Proč mají lidé odevzdávat použité baterie na různých místech podle toho, jestli jde o tužkovou baterii, autobaterii nebo baterii z elektrokola? To se stalo terčem přestřelky v Senátu mezi ministrem životního prostředí Igorem Červeným a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem.
„Ano.“ Tak Igor Červený odpověděl přímo na Vystrčilovu otázku, zda zákon četl. „Ten zákon mám načtený,“ řekl. Připustil ale, že podrobně neznal pravidlo, podle kterého se určuje, v jakých obcích musí být sběrná místa pro baterie, autobaterie nebo baterie z elektrokola. Vysvětloval, že jejich zajištění má na starosti provozovatel systému zpětného odběru a odvolal na evropské nařízení. Když předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) namítl, že takové rozdělení Unie nepředepisuje, ministr se za nepřesný odkaz na evropské nařízení omluvil.
Spor se rozhořel ve středu 25. listopadu při projednávání novely zákona o výrobcích s ukončenou životností. Podle návrhu mají výrobci zajistit sběr přenosných baterií mimo jiné v každé obci nad 1500 obyvatel. Pro autobaterie se ale síť sběrných míst řídí tím, kde je pověřený obecní úřad, a pro baterie z elektrokol tím, které obce mají rozšířenou působnost. Evropské nařízení požaduje dostupný sběr po celé zemi. Takto konkrétně české obce nerozlišuje.
Právě odkazem na evropská pravidla přitom Červený rozdíly vysvětloval. Když senátoři jeho odpověď zpochybnili, ministr u řečnického pultu ukázal telefon. „Omlouvám se, tohle mi napsali,“ řekl. Slíbil, že zjistí, „kde je chybička“, a senátory bude informovat.
„A četl jste ten zákon?“ reagoval Vystrčil. Pozastavil se nad tím, že se ministr odpovědný za předlohu odvolává na zprávu od někoho jiného. K mikrofonu se pak vrátil ještě jednou. Vysvětlil, že by pochopil, kdyby ministr odpověď neznal. Červený ale senátorům řekl, že sporné pravidlo pochází z evropského nařízení. „My jsme dostali zprávu, která nebyla pravdivá,“ uzavřel Vystrčil. Senát novelu vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy.
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